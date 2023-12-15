«Пять–шесть тысяч минимум»: сколько новосибирцы тратят на подарки и как не утонуть в новогодней суете — опрос

В конце года кажется, что время ускоряется. Так хочется не утонуть в предновогодней суете, а в идеале успеть почувствовать новогоднее настроение, при этом приготовиться к празднику. Например, купить подарки близким. Мы спросили у новосибирцев, сколько денег они тратят на подарки и каких сюрпризов сами ждут. Некоторые прохожие поделились своими теплыми воспоминаниями о Новом годе.
София:
«Очень ценно, чтобы большая семья собралась»
— Так как я вообще из многодетной семьи, у нас очень много детей, на подарки уходит в среднем тысяч, может, 10. Потому что дети разного возраста, у каждого свои предпочтения: кому-то косметику, кому-то еще что-то. У меня две сестры, одной 20 лет, другой 14. Одна не любит краситься, она больше любит поп-культуру, ей больше подходит музыка, альбомы какие-то, карточки с любимыми исполнителями. А той, которой 14 лет, — косметика, потому что она очень любит краситься. Зависит от увлечений человека, я думаю.
Я начинаю готовить подарки месяца за три, когда «черная пятница». Когда ты начинаешь готовить подарки недели за две, чаще всего не получается. Лучше заранее, чтобы и сумму рассчитать, а под Новый год чаще всего нет времени.
Сложно ответить про подарок для себя. На самом деле, я очень редко получаю подарки. Для меня очень ценно, чтобы моя большая семья собиралась, потому что я не часто бываю дома, — для меня это будет большой подарок.
Мужчина не успел назвать своего имени: «Что дарить? Тут каждый сам»
— 5–6 тысяч я израсходую, это минимум. У меня внуков трое, подарки им надо делать. Жене, дочке надо делать подарки. А что дарить? Каждый сам, не могу посоветовать.
Вика: «Подарки обходятся тысяч в 15»
— Я уже приготовила подарки. Все зависит от того, сколько вы собираетесь дарить, сколько друзей, родственников. Если большое количество, то надо начинать хотя бы за месяц, за два, может быть, — как раз, когда время скидок, все такое.
Я приготовила подарок подруге, но не скажу, что именно, потому что будет неинтересно. А вот суммы — до 5 тысяч на один подарок. Если именно на Новый год подарки — все обходятся тысяч в 15, не больше.
Ее подруга, тоже Вика: «О подарках только в этом году задумалась»
— Если честно, насчет подарков к Новому году только в этом году задумалась. Потому что не было такой традиции, обычно их мне дарят в основном, родители.
За сколько времени нужно готовиться? Зависит от того, кому вы дарите. Вообще, в идеале, конечно, все планировать заранее. Для меня лучший подарок — время с семьей. Эмоции все эти, встреча Нового года. Это очень тепло, приятно.
Татьяна: «Просто получайте удовольствие»
— Думаю, как сердце подскажет, тогда и надо начинать готовить подарки. Денег трачу немного — главное, чтобы подарки были веселые и очень понравились тому человеку, которому даришь. Я думаю, что тысячи в три я укладываюсь — это дети, внуки. Внукам сладкое что-нибудь, игрушечку какую-нибудь.
Чтобы не утонуть в новогодней суете, я посоветую по-другому относиться к этому, просто получать от этого удовольствие. Тогда не жалко ни денег, ни времени. А если носиться с мыслью: «Кому что подарить, что делать, времени остается мало»... Зачем эти нервы? Нужно создавать хорошее настроение — и себе, и людям.
Один раз мой муж купил всем новогодние игрушки, развешал их, в них была такая полость, и он в каждую полость положил денежку. Сел и сказал: «Ищите новогодние игрушки на елке. Вот будет тебе козлик, тебе ослик» — что там было изображено. Мы смотрим: ну, шарики, что за подарок? А потом обнаружили, что там есть секретик.
Женщина не назвала своего имени: «Главное, чтобы все были здоровы»
— В основном мне дарят — родственники, друзья, однокурсники. Самый яркий подарок? Даже не вспомню. Главное, чтобы все были живы, здоровы, а все остальное...
Ирина Федоровна: «Лучше готовиться заранее»
— Если на всю семью, на внуков, на детей — это получается тысяч 15. Лучше готовиться заранее, за месяц точно можно начинать.
Мне все в радость было, что дарили. Пальто красивое однажды дочь подарила. А что мы дарим? Детям, в основном, деньгами — что хотят, то и купят. Это внукам можно делать подарочки, потому что они маленькие еще.
Чего жду от нового года? Хотим мир во всем мире.
Арина: «Нужно уметь радоваться»
— Наверное, на подарки для одного человека — где-то тысяча с копеечками. А так как много членов семьи, поэтому нужно много. Я начинаю готовиться где-то за неделю. Чаще всего в торговых центрах, либо на Wildberries можно быстренько заказать.
Для меня большая радость — это когда все члены семьи собираются, например, в одной квартире у бабушки. Потом мы едем, например, к сестре, потом мы едем к каким-нибудь дяде, тете, и вот так вот все время, пока не наступит полночь. И вот тогда уже все в крупном сборе отмечаем.
Я жду хорошего настроения. А новогоднее настроение — мне кажется, это все в голове у человека, нужно просто уметь радоваться. У нас же Новосибирск красиво украшают — можно радоваться тому, что все так красиво.
Роман: «Хорошо отметили, когда смеялись много»
— Я думаю, до пяти тысяч. Готовлюсь где-то за неделю.
Самый яркий Новый год? Друг приехал из далекого города, и отец с работы приехал, он на вахте работает. И вот я с ними увиделся, был очень рад, мы хорошо отметили, смеялись много. В новом году хочу счастья, здоровья близким.
Никита: «Не считать деньги и делать все от души»
— Плюс-минус тысяч 10. Берем в расчет мою маму, отца и мою сестренку, есть еще племянники.
Как не утонуть в новогодней суете? Не считать деньги и делать все от души. Желательно начать готовиться за 2–3 недели до праздника. Моей сестре нравятся куклы и тому подобное, племяннику нравятся танки и какие-то такие мальчишеские игрушки. Родители уже не играют в игрушки, ни во что не играют. У меня отец читает книжки, поэтому вот, книги подарю.
Несколько лет назад, когда я был маленький, я еще верил в Деда Мороза, и родители сыграли такую сценку: все мы ушли на кухню, и каким-то волшебным образом подарок появился возле елки. Вот тогда детские эмоции верх взяли и было прям очень приятно, было необычно. Я помню, просил у Деда Мороза конструктор «Лего», и именно тот, который я просил, мне подарили.
Мои ожидания в этом году — провести праздник в кругу семьи, и, возможно, встретиться с друзьями.
Кстати, не утонуть в новогодней суете можно, если заранее придумать блюда для новогоднего стола — мы собрали интересные рецепты от читателей НГС, фуд-блогера и шеф-поваров.