«Пять–шесть тысяч минимум»: сколько новосибирцы тратят на подарки и как не утонуть в новогодней суете — опрос

Я приготовила подарок подруге, но не скажу, что именно, потому что будет неинтересно. А вот суммы — до 5 тысяч на один подарок. Если именно на Новый год подарки — все обходятся тысяч в 15, не больше.

Ее подруга, тоже Вика: «О подарках только в этом году задумалась»

— Если честно, насчет подарков к Новому году только в этом году задумалась. Потому что не было такой традиции, обычно их мне дарят в основном, родители.

За сколько времени нужно готовиться? Зависит от того, кому вы дарите. Вообще, в идеале, конечно, все планировать заранее. Для меня лучший подарок — время с семьей. Эмоции все эти, встреча Нового года. Это очень тепло, приятно.