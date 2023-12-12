Станция не сдается и город не сдается: о чём бы думала снежная баба в Новосибирске? 10 мемов от НГС

Снеговики, как и волки, в цирке не выступают, да и при взгляде на цены в магазинах перед Новым годом тоже не до смеха. В последнее время новосибирцы ходят по городу и спрашивают друг у друга: «А это нормально?» и имеют в виду, конечно, рост цен на яйца. Такому повышению удивились и наши талисманы.