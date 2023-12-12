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Тема дняВ Новосибирске произошло ДТП на Димитровском мосту
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Станция не сдается и город не сдается: о чём бы думала снежная баба в Новосибирске? 10 мемов от НГС

Мы собрали шуточную подборку с зимним брендом города

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Символ года в мемах — это уже традиция

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Этот Новый год в Новосибирске пройдет под слоганом «Родина снежных баб». Так решили местные власти. Редакция НГС так и не разобралась, чем снеговик отличается от снежной бабы. Но мы решили поддержать новогоднее настроение и напомнить о том, что волнует горожан перед праздником. Для этого журналисты вспомнили классику интернет-мемов — «волчьи цитаты», и переделали ее под реалии нашего города, совместив с новым символом.

Оливье теперь только для вип-волков

Оливье теперь только для вип-волков

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Снеговики, как и волки, в цирке не выступают, да и при взгляде на цены в магазинах перед Новым годом тоже не до смеха. В последнее время новосибирцы ходят по городу и спрашивают друг у друга: «А это нормально?» и имеют в виду, конечно, рост цен на яйца. Такому повышению удивились и наши талисманы.

Когда-нибудь мы сможем приезжать на игры «Сибири» на метро

Когда-нибудь мы сможем приезжать на игры «Сибири» на метро

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Окончание стройки станции «Спортивная» — звучит как новогодняя сказка для жителей Новосибирска. Чтобы она открылась, наверное, нужно чудо от Деда Мороза.

Снеговики задумчиво смотрят вдаль после новостей о четвертом мосте

Снеговики задумчиво смотрят вдаль после новостей о четвертом мосте

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Новости про перенос сроков сдачи четвертого моста задели даже холодные сердца снеговиков. Но настоящие сибиряки не плачут в пробках — это просто дождь.

На мир надо смотреть философски и везде искать метафоры с любовью

На мир надо смотреть философски и везде искать метафоры с любовью

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Снеговика сложно удивить, но вот гул над центром города... Даже снеговики вздрагивают, когда над ними пролетают самолеты по новым маршрутам. Но это дело привычки.

Выборы мэра в этом году отменили

Выборы мэра в этом году отменили

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Давно новосибирцы не вспоминали знаменитую речь мэра на премии НГС. Мы всегда рады вам напомнить, что НГС — это кофеин и стимулятор жизни.

А кто всегда удивляется выпавшему зимой снегу?

А кто всегда удивляется выпавшему зимой снегу?

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Снеговики впервые услышали знаменитое «само растает» и осознали масштаб проблемы. Но это каноничное событие — мы не имеем права вмешиваться.

Снеговики не всегда готовы к ожиданию маршруток в мороз

Снеговики не всегда готовы к ожиданию маршруток в мороз

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Снежная баба и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но полтора часа ждать троллейбус — испытание неожиданное даже для привыкших к морозу сибиряков. В такое приключение недавно ввязалась корреспондентка НГС Анастасия Медведева. И замерзла так, что чуть сама не превратилась в снежную бабу.

Снежный манул знает себе цену

Снежный манул знает себе цену

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Манул, разумеется, тоже один из главных символов Новосибирска. Его оценил даже мэр.

— Мне нравится, честно говоря, манул. Он выглядит прилично, очень интересно, привлекательно, — сказал в 2022 году Анатолий Локоть.

Тогда, если вы помните, выборы символа Нового года от зоопарка Новосибирска стали причиной скандала. Надеемся, снежные бабы в такую заварушку не попадут.

Сроки сдачи в Новосибирске — это просто число

Сроки сдачи в Новосибирске — это просто число

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Всё лето новосибирцы ждали, когда закончится ремонт Первомайского сквера. А он взял и не закончился. Теперь по нему ходят новосибирцы и ждут, когда все-таки завершат работы.

Жители Новосибирска живут по нескольким принципам, и вот один из них

Жители Новосибирска живут по нескольким принципам, и вот один из них

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Новосибирцы попали в парадокс: чтобы не падать на льду, нужно посыпать дорогу «Бионордом». Но тогда горожане начинают высказывать недовольство грязью, слякотью и его агрессивным воздействием. Вот и мотивация, чтобы подниматься.

Некоторые мемы из Новосибирска прославились на всю Россию и даже мир. В «ТикТоке» «завирусился» снеговик из ХК «Сибирь», в соцсетях появился новый мем про эмиграцию, а двое парней с мороженым зимой уже стали классикой. Корреспондент НГС собрала в субъективную подборку мемы из Новосибирска.

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