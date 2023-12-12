Станция не сдается и город не сдается: о чём бы думала снежная баба в Новосибирске? 10 мемов от НГС

Этот Новый год в Новосибирске пройдет под слоганом «Родина снежных баб». Так решили местные власти. Редакция НГС так и не разобралась, чем снеговик отличается от снежной бабы. Но мы решили поддержать новогоднее настроение и напомнить о том, что волнует горожан перед праздником. Для этого журналисты вспомнили классику интернет-мемов — «волчьи цитаты», и переделали ее под реалии нашего города, совместив с новым символом.
Снеговики, как и волки, в цирке не выступают, да и при взгляде на цены в магазинах перед Новым годом тоже не до смеха. В последнее время новосибирцы ходят по городу и спрашивают друг у друга: «А это нормально?» и имеют в виду, конечно, рост цен на яйца. Такому повышению удивились и наши талисманы.
Окончание стройки станции «Спортивная» — звучит как новогодняя сказка для жителей Новосибирска. Чтобы она открылась, наверное, нужно чудо от Деда Мороза.
Новости про перенос сроков сдачи четвертого моста задели даже холодные сердца снеговиков. Но настоящие сибиряки не плачут в пробках — это просто дождь.
Снеговика сложно удивить, но вот гул над центром города... Даже снеговики вздрагивают, когда над ними пролетают самолеты по новым маршрутам. Но это дело привычки.
Давно новосибирцы не вспоминали знаменитую речь мэра на премии НГС. Мы всегда рады вам напомнить, что НГС — это кофеин и стимулятор жизни.
Снеговики впервые услышали знаменитое «само растает» и осознали масштаб проблемы. Но это каноничное событие — мы не имеем права вмешиваться.
Снежная баба и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но полтора часа ждать троллейбус — испытание неожиданное даже для привыкших к морозу сибиряков. В такое приключение недавно ввязалась корреспондентка НГС Анастасия Медведева. И замерзла так, что чуть сама не превратилась в снежную бабу.
Манул, разумеется, тоже один из главных символов Новосибирска. Его оценил даже мэр.
— Мне нравится, честно говоря, манул. Он выглядит прилично, очень интересно, привлекательно, — сказал в 2022 году Анатолий Локоть.
Тогда, если вы помните, выборы символа Нового года от зоопарка Новосибирска стали причиной скандала. Надеемся, снежные бабы в такую заварушку не попадут.
Всё лето новосибирцы ждали, когда закончится ремонт Первомайского сквера. А он взял и не закончился. Теперь по нему ходят новосибирцы и ждут, когда все-таки завершат работы.
Новосибирцы попали в парадокс: чтобы не падать на льду, нужно посыпать дорогу «Бионордом». Но тогда горожане начинают высказывать недовольство грязью, слякотью и его агрессивным воздействием. Вот и мотивация, чтобы подниматься.
Некоторые мемы из Новосибирска прославились на всю Россию и даже мир. В «ТикТоке» «завирусился» снеговик из ХК «Сибирь», в соцсетях появился новый мем про эмиграцию, а двое парней с мороженым зимой уже стали классикой. Корреспондент НГС собрала в субъективную подборку мемы из Новосибирска.