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Тема дняИзвестная новосибирская сеть потеряла 13 точек
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Обзор

Как вам такое? Снеговик, орангутан Бату и деревянный туалет — субъективная подборка популярных мемов из Новосибирска

А вы знали, что мем «Как тебе такое, Илон Маск?» появился благодаря новосибирским ученым?

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Многие новости из Новосибирска прославились на всю Россию

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Культура мемов огромна, а их количество растет каждый день. Материал для мемов появляется отовсюду: кино и сериалы, книги, знаменитости и просто какие-то случайные фразы и фотографии. Новосибирск тоже добавил свой вклад в эту огромную культуру. В «ТикТоке» прославился снеговик из ХК «Сибирь», в соцсетях появился новый мем про эмиграцию, а двое парней с мороженым зимой уже стали классикой. Корреспондент НГС нашла новосибирские мемы, которые прославились на всю Россию, и составила субъективную подборку.

«Щас обесценю»

Фразу из твита используют в разных ситуациях

Фразу из твита используют в разных ситуациях

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Инфоповодом к материалу стал недавно появившийся мем: «Соня, блин (мы изменили более грубое слово на цензурное), щас обесценю, но твоя миграция — это Олегу офер дали». Как узнала редакция НГС, автором комментария стала жительница Новосибирска Анна.

Ответ на рассказ про эмиграцию стал популярным

Ответ на рассказ про эмиграцию стал популярным

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История появления мема описана на ресурсе Memepedia, который отслеживает завирусившиеся фото, кадры и скриншоты. В апреле россияне в социальных сетях снова активно начали обсуждать эмиграцию, и широко разошлись сразу несколько переписок. В том числе о своем опыте рассказала пользовательница Twitter @omruruch, которая рассказала, что переехала в Калифорнию и получила ВНЖ. Ее знакомая Анна с ником @amstir в ответ сообщила, что своей миграцией она обязана мужу Олегу. А точнее, его работодателю, предложившему ему должность.

Мем широко разошелся и приобрел множество вариантов

Мем широко разошелся и приобрел множество вариантов

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Комментарий со смешной формулировкой стал вирусным, и шутку про Олега и обесценивание стали активно использовать в разных мемах.

Снеговик в «ТикТоке»

Видео со снеговиком стало мемом среди подростков

Видео со снеговиком стало мемом среди подростков

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В конце прошлого года в «ТикТоке» мемом стало видео с игры ХК «Сибирь», где фанаты кричали про толстожопого снеговика — маскота хоккейного клуба.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео от Luxer набрало около 3 миллионов просмотров

Видео: TikTok

Видео со снеговиком набирало миллионы просмотров, а пользователи жаловались, что кричалка заедает в голове не хуже поп-песен.

Парни с мороженым

Два парня прославились на всю Россию из-за знойной фотографии

Два парня прославились на всю Россию из-за знойной фотографии

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Некоторым классическим мемам уже больше 10 лет. Таким стало, например, фото парней, которые ели мороженое в шортах зимой. Сделана фотография на фоне мэрии Новосибирска, на фасаде которой электронное табло показывает температуру в -27 градусов. Фотография всплывает в интернете до сих пор, когда речь заходит о «суровых сибиряках».

ШКЯ и файлообменник

Легендами мемов из Новосибирска можно считать и Еву Морозову и Юлию Якубеня. 8 лет назад на YouTube-канале Евы появилась «реклама скайпа», которая набрала миллионы просмотров, а известные блогеры +100500 и This is Хорошо сделали обзоры на этот ролик. Фраза «каким файлообменником ты пользуешься» почти моментально стала мемом. На ролик, как пишут в memepedia, вышло множество пародий.

Сегодня Ева Морозова рисует комиксы, которые выходят под брендом ШКЯ («шутки, кайф, яшперица»). У девушки сотни тысяч подписчиков в группе во «ВКонтакте», а персонажи комиксов стали появляться на одежде и аксессуарах.

Реальный кекс

Клип юмористического клуба «Квант», который создали студенты НГУ, стал мемом больше 10 лет назад. Герой сатирического клипа Виталя читает рэп про то, что он «реальный кекс», ходит в клубы и ездит на мустанге. При этом выглядит сам герой как «ботан».

Бату — наш кандидат

Бату прославился полтора года назад

Бату прославился полтора года назад

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В начале 2022 года в Новосибирске началась ожесточенная борьба за символ «Новогодней столицы России», которую выбирали из животных зоопарка. Городской зоопарк предложил пять кандидатов: манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса и белого медведя. Казалось, выбор очевиден, и ожесточенная борьба с самого начала развернулась между любимцами горожан: манулом и белым медведем. А потом люди начали массово голосовать за орангутана Бату и создали целое фанатское движение. В конце концов власти отменили голосование, но Бату запомнился многим жителям по мемам, которые стали оружием фанатов орангутана.

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Ромео и Джульетта из Новосибирска

Влюбленные повторили свою фотографию через какое-то время

Влюбленные повторили свою фотографию через какое-то время

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В 2019 году на всю страну разлетелась фотография обнимающейся пары курьеров. Парня и девушку из конкурирующих компаний «Яндекс.Еда» и Delivery Club сняли на улице Новосибирска. Пару окрестили современными Ромео и Джульеттой. Тогда корреспондент НГС отыскал курьеров и узнал, как они познакомились и чего ждут от поездки во Францию.

Как тебе такое, Илон Маск?

Одна из версий появления мема про Илона Маска — новость из Новосибирска

Одна из версий появления мема про Илона Маска — новость из Новосибирска

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Изучая мемы из Новосибирска, корреспондент НГС наткнулась на статью на ресурсе Memepedia, в которой разбирают происхождение мема «Как тебе такое, Илон Маск?». Это одна из самых популярных шуточных фраз, которой сравнивают российскую действительность с достижениями американского миллиардера.

Авторы материала утверждают, что фраза появилась в 2017 году в блоге «Сталингулаг», который таким образом отреагировал на новость из Новосибирска о том, что новосибирские физики научились коптить селедку в коллайдере.

Взрослая жизнь

Девочка расплакалась, когда читала стихотворение

Девочка расплакалась, когда читала стихотворение

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Плачущая девочка из Новосибирска стала популярной в 2017 году. Видео с ней завирусилось и меньше чем за сутки набрало более 180 тысяч просмотров на YouTube.

Ролик прислала в редакцию читательница НГС к онлайн-репортажу с празднования 1 Сентября. Пользователи Pikabu шутили, что девочка поняла, что ее ждет спустя 10 лет.

Туалет из Новосибирска

Недавняя новость попала в федеральные СМИ и стала темой для шуток

Недавняя новость попала в федеральные СМИ и стала темой для шуток

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Мемом стал в конце прошлого года и новосибирский туалет. Тогда независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина выложила у себя в соцсетях пост о ремонте туалета на остановке «ОРМЗ». Сообщение быстро разлетелось в соцсетях и набрало сотни репостов в «Твиттере».

— Вот этим вы гордитесь, у вас совсем там кукуха поехала? — отмечали пользователи соцсети.

После этой публикации питерские художники решили наградить депутата орденом за особые заслуги Georgievich Award «С благодарностью от человечества». Шуточная церемония прошла в Санкт-Петербурге вечером 10 апреля.

Что еще почитать?

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