Как вам такое? Снеговик, орангутан Бату и деревянный туалет — субъективная подборка популярных мемов из Новосибирска

Культура мемов огромна, а их количество растет каждый день. Материал для мемов появляется отовсюду: кино и сериалы, книги, знаменитости и просто какие-то случайные фразы и фотографии. Новосибирск тоже добавил свой вклад в эту огромную культуру. В «ТикТоке» прославился снеговик из ХК «Сибирь», в соцсетях появился новый мем про эмиграцию, а двое парней с мороженым зимой уже стали классикой. Корреспондент НГС нашла новосибирские мемы, которые прославились на всю Россию, и составила субъективную подборку.
«Щас обесценю»
Инфоповодом к материалу стал недавно появившийся мем: «Соня, блин (мы изменили более грубое слово на цензурное), щас обесценю, но твоя миграция — это Олегу офер дали». Как узнала редакция НГС, автором комментария стала жительница Новосибирска Анна.
История появления мема описана на ресурсе Memepedia, который отслеживает завирусившиеся фото, кадры и скриншоты. В апреле россияне в социальных сетях снова активно начали обсуждать эмиграцию, и широко разошлись сразу несколько переписок. В том числе о своем опыте рассказала пользовательница Twitter @omruruch, которая рассказала, что переехала в Калифорнию и получила ВНЖ. Ее знакомая Анна с ником @amstir в ответ сообщила, что своей миграцией она обязана мужу Олегу. А точнее, его работодателю, предложившему ему должность.
Комментарий со смешной формулировкой стал вирусным, и шутку про Олега и обесценивание стали активно использовать в разных мемах.
Снеговик в «ТикТоке»
В конце прошлого года в «ТикТоке» мемом стало видео с игры ХК «Сибирь», где фанаты кричали про толстожопого снеговика — маскота хоккейного клуба.
Видео со снеговиком набирало миллионы просмотров, а пользователи жаловались, что кричалка заедает в голове не хуже поп-песен.
Парни с мороженым
Некоторым классическим мемам уже больше
ШКЯ и файлообменник
Легендами мемов из Новосибирска можно считать и Еву Морозову и Юлию Якубеня.
Сегодня Ева Морозова рисует комиксы, которые выходят под брендом ШКЯ («шутки, кайф, яшперица»). У девушки сотни тысяч подписчиков в группе во «ВКонтакте», а персонажи комиксов стали появляться на одежде и аксессуарах.
Реальный кекс
Клип юмористического клуба «Квант», который создали студенты НГУ, стал мемом больше
Бату — наш кандидат
В начале 2022 года в Новосибирске началась ожесточенная борьба за символ «Новогодней столицы России», которую выбирали из животных зоопарка. Городской зоопарк предложил пять кандидатов: манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса и белого медведя. Казалось, выбор очевиден, и ожесточенная борьба с самого начала развернулась между любимцами горожан: манулом и белым медведем. А потом люди начали массово голосовать за орангутана Бату и создали целое фанатское движение. В конце концов власти отменили голосование, но Бату запомнился многим жителям по мемам, которые стали оружием фанатов орангутана.
Ромео и Джульетта из Новосибирска
В 2019 году на всю страну разлетелась фотография обнимающейся пары курьеров. Парня и девушку из конкурирующих компаний «Яндекс.Еда» и Delivery Club сняли на улице Новосибирска. Пару окрестили современными Ромео и Джульеттой. Тогда корреспондент НГС отыскал курьеров и узнал, как они познакомились и чего ждут от поездки во Францию.
Как тебе такое, Илон Маск?
Изучая мемы из Новосибирска, корреспондент НГС наткнулась на статью на ресурсе Memepedia, в которой разбирают происхождение мема «Как тебе такое, Илон Маск?». Это одна из самых популярных шуточных фраз, которой сравнивают российскую действительность с достижениями американского миллиардера.
Авторы материала утверждают, что фраза появилась в 2017 году в блоге «Сталингулаг», который таким образом отреагировал на новость из Новосибирска о том, что новосибирские физики научились коптить селедку в коллайдере.
Взрослая жизнь
Плачущая девочка из Новосибирска стала популярной в 2017 году. Видео с ней завирусилось и меньше чем за сутки набрало более 180 тысяч просмотров на YouTube.
Ролик прислала в редакцию читательница НГС к онлайн-репортажу с празднования
Туалет из Новосибирска
Мемом стал в конце прошлого года и новосибирский туалет. Тогда независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина выложила у себя в соцсетях пост о ремонте туалета на остановке «ОРМЗ». Сообщение быстро разлетелось в соцсетях и набрало сотни репостов в «Твиттере».
— Вот этим вы гордитесь, у вас совсем там кукуха поехала? — отмечали пользователи соцсети.
После этой публикации питерские художники решили наградить депутата орденом за особые заслуги Georgievich Award «С благодарностью от человечества». Шуточная церемония прошла в Санкт-Петербурге вечером
Что еще почитать?
Даже Траволта растерялся. Пять главных мемов Новосибирска, которые делают нас сильнее.
Первомайский сюр: как центральный сквер города превратился в огромный объект современного искусства.
Лестница на речном или яма на Котовского? Этот тест пройдет только настоящий новосибирец.