Как вам такое? Снеговик, орангутан Бату и деревянный туалет — субъективная подборка популярных мемов из Новосибирска

Культура мемов огромна, а их количество растет каждый день. Материал для мемов появляется отовсюду: кино и сериалы, книги, знаменитости и просто какие-то случайные фразы и фотографии. Новосибирск тоже добавил свой вклад в эту огромную культуру. В «ТикТоке» прославился снеговик из ХК «Сибирь», в соцсетях появился новый мем про эмиграцию, а двое парней с мороженым зимой уже стали классикой. Корреспондент НГС нашла новосибирские мемы, которые прославились на всю Россию, и составила субъективную подборку.

