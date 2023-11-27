Флиртуют у березы и кружатся в бешеном танце: видео с детской цыганской свадьбы потрясло Сеть — смотрим удивительные кадры

— Он совсем еще ребенок, какая женитьба? Куда смотрит опека? — такими вопросами задавались посетители городского паблика. Напомним, что в России вступать в брак можно только с 18 лет.



Автор снимка и мать мальчика Елена объяснила — ни о какой женитьбе речи не идет: на фотографию попал цыганский обряд сватовства. К слову, он прошел еще три года назад, когда мальчику было 10 лет.



— Это значит, что девочке разрешено к нам приезжать, им с сыном можно общаться, узнавать друг друга. А сыну, соответственно, разрешено ездить в гости к ее семье. Говорить про свадьбу еще рано. Сыну всего 13 лет. Если в будущем сойдутся характерами, то будет и свадьба, — спокойно рассказывает «КП-Новосибирск» многодетная мама.

