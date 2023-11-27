Флиртуют у березы и кружатся в бешеном танце: видео с детской цыганской свадьбы потрясло Сеть — смотрим удивительные кадры

В Сети завирусилось очередное видео с цыганской свадьбы. За пару дней новобрачные Вера и Олег стали настоящими звездами соцсетей. Однако повышенное внимание, похоже, не понравилось ни молодым, ни оператору, который снимал эту свадьбу. Сейчас видео удалено с его официального канала на YouTube, а все комментарии к многочисленным клонам отключены. Редакция Городских порталов посмотрела нашумевшее видео.
Мы решили, что не можем не показать нашим читателям это видео. Особенно ярко комментаторы отреагировали на танец пары под песню «Моя невеста». Смотрите сами.
Редакция Городских порталов нашла автора скандального видео, им оказался оператор Владимир Лосев из Брянска. К сожалению, он отказался общаться с нашим корреспондентом и после упоминания об этой съемке положил трубку и больше не отвечал на звонки. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» до сих пор сохранилась запись веселой свадьбы Веры и Олега от 5 ноября 2023 года. Видео торжества длится 3 часа 40 минут.
Возможно, такая реакция связана с тем, что среди молодоженов есть несовершеннолетние. На вид можно предположить, что жениху и невесте около 15–17 лет. Это не первый случай, когда интернет будоражат видео и фото с детских цыганских свадеб.
Пока только сватовство?
Например, в прошлом году в группе во «ВКонтакте» небольшого города Оби под Новосибирском появился пост — якобы русского мальчика против воли (или не против) женили на цыганской девочке. Вывод пользователи Сети сделали по личной странице одной из жительниц города, Елены, на которой и был размещен спорный снимок.
— Он совсем еще ребенок, какая женитьба? Куда смотрит опека? — такими вопросами задавались посетители городского паблика. Напомним, что в России вступать в брак можно только с 18 лет.
Автор снимка и мать мальчика Елена объяснила — ни о какой женитьбе речи не идет: на фотографию попал цыганский обряд сватовства. К слову, он прошел еще три года назад, когда мальчику было 10 лет.
— Это значит, что девочке разрешено к нам приезжать, им с сыном можно общаться, узнавать друг друга. А сыну, соответственно, разрешено ездить в гости к ее семье. Говорить про свадьбу еще рано. Сыну всего 13 лет. Если в будущем сойдутся характерами, то будет и свадьба, — спокойно рассказывает «КП-Новосибирск» многодетная мама.
Впрочем, в Сети Елену не только ругают, но и защищают. Например, одна из соседок женщины признается, что Елена — прекрасный человек и у нее очень воспитанные дети, поэтому вмешиваться в дела семьи всем городом нет никакой необходимости.
«Оканчивают 7 классов и выходят замуж»: рассказ барона, как и на что живут цыгане
Глава молдавских цыган в Тюмени — Гена Саулович Виноградов. Настоящий потомственный барон. Он руководит табором больше десяти лет. Говорит, что в наши дни цивилизация поглощает даже такой свободолюбивый народ, как цыгане, но они всё равно сохраняют свою идентичность.
Геннадий Виноградов женился в 13 лет. Его супруге Ларисе Борисовне тогда было 14 лет. В мае будет 44 года совместной жизни. За эти годы у них родилось трое детей и появилось 12 внуков и 14 правнуков.
— Я богатый человек, — с гордостью говорит барон.
Выходить рано замуж и жениться для молдавских цыган нормально. Но сейчас, объясняет Геннадий Виноградов, он добился того, чтобы девчонки становились женами не раньше 15–16 лет.
— Цивилизация берет свое, наш народ становится более современным. Можно даже сказать, что права между мужчиной и женщиной устанавливаются 70 на 30, наверное, сейчас у нас такие пропорции. У цыганок стало больше обязанностей, больше прав. Но обычаи и порядки наших предков мы соблюдаем и по сей день. Девочки могут ходить в штанах и одеваться по-модному, как русские, только до замужества. Лет так до 15. А если цыганка вышла замуж, она уже не имеет права так одеваться. После бракосочетания она обязательно носит платок, длинную юбку и даже прическу, которая говорит, что она замужем. Замужняя в платке даже дома, снимать его можно только перед мужем, — рассказывают в доме барона.
Барон считает себя человеком современным.
— Конечно, с одной стороны, влияние цивилизации на цыганский народ — положительное явление. А с другой, женщина — хранительница очага, у нее много домашних забот. Скоро с таким развитием наши женщины и в бизнес подадутся, и в политику. И знаете, это интересно, я так думаю. Но, если честно, по нашим старым обычаям это не сильно приветствуется. Старые обычаи мы должны соблюдать и нести их из поколения в поколение, — говорит барон.
Большой репортаж о жизни тюменского барона подготовили авторы 72.RU Мария Токмакова и Ирина Шарова — посмотрите, как живет эта большая и необычная община.
Что еще почитать
- «Штамп в паспорте — это приговор для интима»: мужчины откровенно рассказали, почему больше не хотят своих жен;
- вместе даже в туалете: как живут «самые похожие близняшки в мире», у которых всё общее (и муж тоже);
- выбрал не ту: как выглядит самый красивый араб в мире и почему его свадьба возмутила интернет-пользователей.