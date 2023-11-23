«Я — продюсер этого концерта!» Солист группы «На-На» публично оскорбил журналистку НГС. Ответ редакции

Корреспондент НГС Анастасия Медведева ответила на высказывания бывшего солиста. По словам журналистки, она разочаровалась в творчестве певца.



— Я выросла на песнях группы «На-На», так как когда мне было года 3, мои мама и ее родной брат, мой крестный, который всю жизнь мне как второй отец, слушали эту группу еще на бобиннике. Я танцевала под «Фаину» перед зеркалом. У меня складывалось ощущение, что мужчины возраста моих родителей всегда уважают женщин и не опускаются до оскорблений. Сейчас понимаю: не в возрасте дело, а в воспитании. Забавно, что Бари Алибасов, основатель группы «На-На», — из моего родного города Усть-Каменогорска, что находится в Республике Казахстан. Он жил в одном доме с моей бабушкой и был очень чутким и дружелюбным соседом, по ее воспоминаниям. Что ж, видимо не все его воспитанники смогли перенять такие прекрасные качества. И от этого грустно, — пояснила Настасья.