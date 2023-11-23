«Я — продюсер этого концерта!» Солист группы «На-На» публично оскорбил журналистку НГС. Ответ редакции

Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин после странного концерта в Новосибирске оскорбил журналистку НГС. После колонки нашего читателя Юрин в резкой форме отозвался о корреспонденте НГС Настасье Медведевой, которая готовила мнение читателя к публикации.
Юрин увидел запрос журналиста в ДКЖ и почему-то решил, что она обвинила его в пьянстве. В комментарии изданию «Газета.Ru» Юрин назвал журналистку «гнидой, блохой и мразью», а также предложил «посадить ее в тюрягу».
— Я два года вообще не пью, не курю, занимаюсь спортом, хожу в фитнес. Я бы подал в суд на эту девушку, которая написала. В трубку я там никому не дышал. Вот эта подонская девочка, мразь, прости господи, написала, что я там был пьяный. Девочку вообще надо арестовать и посадить дня на три, чтобы она посидела в тюряге. Это у меня номер специальный, чтобы показать, что я пою живьем. Номер такой необыкновенный, странный номер, что не под фанеру пою, а живьем. Специально такая фишка, чтобы в зал [направлять] микрофон и чтобы зал начинал петь. Это элементарно, обычные вещи. Забыл текст? Просто мразь какая-то вылезла, гнида какая-то, блоха, — ответил Юрин.
Также он добавил, что выступал продюсером концерта и на сцену выходить не планировал.
— Я продюсер этого концерта. У нас не приехал Руслан Казанцев. Он отравился накануне вылета, съел нечаянно какие-то голубцы протухшие и попал в больницу. До сих пор лежит. И мне пришлось выходить вместо него. Я вообще не планировал, меня даже в афише нет. У нас люди час не выходили из зала. Мы фотографировались и росписи давали. Все вообще довольны, прекрасные отзывы. Концерт прошел просто супер. Какая-то гадость появилась, мразь какая-то вшивая, заноза, блоха, которая там эту чушь несет. Концерт с душой, как говорится, — заявил он.
Корреспондент НГС Анастасия Медведева ответила на высказывания бывшего солиста. По словам журналистки, она разочаровалась в творчестве певца.
— Я выросла на песнях группы «На-На», так как когда мне было года 3, мои мама и ее родной брат, мой крестный, который всю жизнь мне как второй отец, слушали эту группу еще на бобиннике. Я танцевала под «Фаину» перед зеркалом. У меня складывалось ощущение, что мужчины возраста моих родителей всегда уважают женщин и не опускаются до оскорблений. Сейчас понимаю: не в возрасте дело, а в воспитании. Забавно, что Бари Алибасов, основатель группы «На-На», — из моего родного города Усть-Каменогорска, что находится в Республике Казахстан. Он жил в одном доме с моей бабушкой и был очень чутким и дружелюбным соседом, по ее воспоминаниям. Что ж, видимо не все его воспитанники смогли перенять такие прекрасные качества. И от этого грустно, — пояснила Настасья.
Главный редактор NGS.RU Марина Малкова отметила, что поведение артиста неприемлемо.
— Редакция NGS.RU всегда работает строго в рамках закона о СМИ и внутренних стандартов. Публикация о концерте памяти Михаила Круга — это мнение нашего читателя Павла Шугурова, который поделился впечатлениями о мероприятии. Наш журналист готовила колонку читателя к публикации и, как и требуется, запросила комментарий у организаторов концерта. Он представлен в тексте. Мы от своего имени ни в чем не обвиняли Валерия Юрина, а вот его комментарий в наш адрес — крайне некорректный. И его он совсем не красит. Не разобравшись в ситуации, он не только перешел на оскорбления, но и совершенно беспочвенно унизил нашего журналиста, девушку. Единственное, что можно посоветовать Юрину — это научиться читать, а не смотреть в книгу и видеть ноль. Возможно, такими фразами в адрес представителя СМИ Юрин пытается вернуть себе былую известность и сыграть в хайп. Но хайп проходит быстро, а дурная слава остается навсегда, — заявила Марина Малкова.
Редакция НГС оставляет за собой право обратиться в суд в связи с оскорблением чести и достоинства нашего журналиста, а также деловой репутации издания.
Напомним, 18 ноября в Новосибирске в ДКЖ прошел концерт, посвященный памяти Михаила Круга. После выступления один из зрителей поделился своими впечатлениями от выступления. Как заявил новосибирец, он остался недоволен программой, так как во второй части концерта исполнялись песни, которые не связаны с творчеством Круга.