«Вот вам еще одна песня в наказание»: как в Новосибирске испортили концерт памяти Михаила Круга — его фанаты в ярости

Преданный поклонник

Поклонником творчества Михаила Круга я являюсь уже около 15 лет. Ездил специально в Тверь по местам, где он создавал свои песни, был на его могиле. Концерты памяти Михаила Круга у нас в России устраивают часто, но в основном они проходят в Москве или Санкт-Петербурге. В них участвуют те исполнители, кто раньше был с Кругом близко знаком, поют его или свои песни в жанре шансон.



Пару лет назад в Новосибирске уже проводили концерт, посвященный памяти Михаила Круга, на который я ходил. Там выступали его вдова Ирина, сестра, близкие друзья. В основном исполняли песни Круга, но пара исполнителей пели свои композиции: например, супруга Сергея Наговицына исполнила свои песни, но в жанре шансон. Тот концерт был очень душевным и прекрасным. Поэтому я и решил сходить на аналогичный, как я думал, концерт в ДКЖ 18 ноября.