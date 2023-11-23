«Вот вам еще одна песня в наказание»: как в Новосибирске испортили концерт памяти Михаила Круга — его фанаты в ярости

Житель Новосибирска Павел Шугуров — давний поклонник творчества Михаила Круга. 18 ноября в ДКЖ состоялся вечер памяти шансонье. Новосибирец купил билет за немалые деньги на первый ряд, приготовился получить удовольствие от концерта, но его ждало большое разочарование. По его словам, во второй части концерта на сцене пели попсовые хиты, не связанные с творчеством Круга и вообще с русским шансоном. Кроме того, считает сибиряк, поп-исполнители над гостями откровенно издевались. Такого он не ожидал, и потому решил поделиться впечатлениями с НГС. Далее — повествование от первого лица.
Преданный поклонник
Поклонником творчества Михаила Круга я являюсь уже около 15 лет. Ездил специально в Тверь по местам, где он создавал свои песни, был на его могиле. Концерты памяти Михаила Круга у нас в России устраивают часто, но в основном они проходят в Москве или Санкт-Петербурге. В них участвуют те исполнители, кто раньше был с Кругом близко знаком, поют его или свои песни в жанре шансон.
Пару лет назад в Новосибирске уже проводили концерт, посвященный памяти Михаила Круга, на который я ходил. Там выступали его вдова Ирина, сестра, близкие друзья. В основном исполняли песни Круга, но пара исполнителей пели свои композиции: например, супруга Сергея Наговицына исполнила свои песни, но в жанре шансон. Тот концерт был очень душевным и прекрасным. Поэтому я и решил сходить на аналогичный, как я думал, концерт в ДКЖ 18 ноября.
Посмотрел афишу. В ней среди исполнителей были шансонье и сын Михаила Круга Александр. На других афишах исполнителей не было заявлено вообще. Купил билет на первый ряд за 4 тысячи рублей. Билет покупал за неделю, и весь зал уже был раскуплен.
Начало концерта уже насторожило, так как конферансье Олег Протасов перепутал отчество Михаила Круга. Весь зал воспринял это с пониманием и просто громко над этим посмеялся. Потом выступил сын Михаила Круга, пел его песни. Далее была группа «Попутчик» — они тоже пели песни Круга. Группа сорвала аплодисменты, зал был в восторге. Все это длилось около часа, и на этом, как оказалось, часть шансона закончилась.
«Я вам привез сына Круга»
Далее вышел первый солист группы «На-На». Он был явно нетрезв, сказал, что он организатор концерта и будет петь песни своей группы. После первой песни человек 20 сразу вышло. Во время выступления артист забывал слова, походка у него была неустойчивая. Потом зал начал кричать о том, что это совсем не шансон, и что люди пришли послушать песни Михаила Круга. Зрители ругались и чувствовали себя обманутыми. «Нанаец» спросил: «Я вам привез сына Круга, заслуживаю ли я хоть немного аплодисментов?»
Так он пропел несколько песен, а последнюю спел назло. Так и сказал: «Вот вам еще одна песня в наказание».
После него вышел экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин и также начал петь репертуар своей группы — тоже явно не шансон. Люди из зала стали уходить еще быстрее. Сергей Дубровин никак не отвечал на крики зрителей, а просто пел громче, не обращая внимание на негодование людей в зале.
«Не вытерпел издевательства над зрителями»
После этого в зале осталась где-то треть людей. Ушел и я, не вытерпев этого издевательства над зрителями. В итоге вместо заявленных артистов Руслана Казанцева и Натальи Штерн были бывшие солисты групп «На-На» и «Фристайл», которые большую часть концерта пели попсу. Думаю, организатор мероприятия просто воспользовался именем Михаила Круга, собрал полный зал и исполнил свои песни. Никакого отношения ни группа «На-На», ни группа «Фристайл» не имеют к творчеству Михаила Круга, и жанры их совершенно не совпадают, и публика их не приняла. Концерт планировали сначала на 9 ноября, затем перенесли на 18. Видимо, сорвались артисты, поэтому перенесли, а потом организатор решил совсем концерт не отменять и спеть песни группы «На-На».
Вечер был испорчен. Считаю, что память Михаила Круга не почтили, а только вытерли о нее ноги, опозорили и просто воспользовались его славой. Ведь кто сейчас пойдет слушать группу «На-На» и «Фристайл»? Может быть, им стало обидно, что на концерты памяти Круга собирается полный зал, а они его собрать не могут. Возвращать билеты и жаловаться организаторам не собираюсь, так как сам организатор это все и устроил.
Организатор вечера Алексей Уткин, представитель концертного агентства Concert 54, в ответ на запрос НГС сообщил, что солист «Лесоповала» Руслан Казанцев, который должен был выступать, отравился, и организаторы решили, что выйдет и споет солист группы «На-На» Валерий Юрин.
— На концерте был запланирован не только шансон. Например, Дубровин, солист «Фристайла», очень хорошо знал Михаила Владимировича, они дружили. Были люди, которые его знали, друзья, соратники. Они приехали, чтобы своей песней почтить память, — пояснил Алексей Уткин.
В агентстве после мероприятия провели работу над ошибками, и впредь на подобных концертах не будет «эстрадников», заверил он и добавил, что организаторам «неприятно, что так получилось».
Ранее НГС писал о том, насколько возросли гонорары артистов накануне новогодних корпоративов. Например, SHAMAN подорожал вдвое, а Лепс и Киркоров — на четверть.