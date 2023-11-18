От 5 до 10 миллионов. SHAMAN подорожал вдвое, а Лепс и Киркоров — на четверть. Сколько теперь стоят звезды на корпоративах

Встречать Новый год под теплым солнышком отправятся тоже не многие — высокая стоимость авиабилетов и взлетевшие курсы валют делают путешествие весьма накладным. Поэтому встречать Новый, 2024-й год большинство государственных и частных компаний будут дружно — кто в собственном офисе, кто в банкетных залах или арендованных ресторанах, причем с приглашением звезд. Говорят, они стали мало востребованы и только цены на Пугачеву и Лепса зашкаливают. MSK1.RU узнает, кто почем.



Снова «елки»!

Помимо хлеба, душа обычно просит и зрелищ, поэтому устроителям корпоративов придется задуматься о развлекательной программе. Большинство компаний остановятся в лучшем случае на диджее или кавер-группе, которые в последние годы остаются самыми востребованными исполнителями на новогодних вечеринках. Но есть и крупные игроки, способные позвать на корпоратив большую звезду.

