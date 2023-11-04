Капитан Крюк обалдеет: найдите замок, к которому подходит ключ пирата, за 11 секунд — справится только 1% гениев

Лучший способ сохранить ясность ума и не нажить себе деменцию — танцы, пазлы и головоломки. Не задумывались, зачем устраивают дискотеки для бабушек и дедушек в парках? Для души и в том числе как профилактическое оздоровительное мероприятие. Но мы с вами еще относительно молоды (по крайней мере, душой) — поэтому просто помогите пирату найти подходящий ключ от сундука с сокровищами.