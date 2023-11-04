Капитан Крюк обалдеет: найдите замок, к которому подходит ключ пирата, за 11 секунд — справится только 1% гениев

Лучший способ сохранить ясность ума и не нажить себе деменцию — танцы, пазлы и головоломки. Не задумывались, зачем устраивают дискотеки для бабушек и дедушек в парках? Для души и в том числе как профилактическое оздоровительное мероприятие. Но мы с вами еще относительно молоды (по крайней мере, душой) — поэтому просто помогите пирату найти подходящий ключ от сундука с сокровищами.
Этот тест на IQ — интересный способ проверить уровень вашего интеллекта. Интернет-портал Jagran Josh придумал головоломку, в которой вам предстоит определить правильный замок для пиратского ключа на картинке. В издании уверены, что сделать это способен только 1% гениев. Готовы? Тогда поехали.
В кого мы такие умные?
Ученые выяснили, по какому принципу дети наследуют интеллект и красоту. Важно понимать, интеллект ребенка определяется наследственными факторами лишь на 40–60%, всё остальное зависит от влияния среды. Но в этих процентах, как выяснили ученые, главная роль отведена маме. К такому выводу пришли американские исследователи. Гены, отвечающие за интеллект, связаны с Х-хромосомой, которых у женщин целых две.
— В основе этой идеи лежат так называемые «обусловленные гены», которые ведут себя по-разному в зависимости от их «происхождения». Некоторые из них работают только тогда, когда они передаются от матери. Если те же гены наследуются от отца, они «отключаются», — заявляет психолог Дженнифер Дельгадо, The Global News.
Однако это не означает, что гены отца никак не влияют на интеллект. Отцовские гены накапливаются в лимбической системе мозга, отвечающей за настроение и инстинкты, а также контролирующей такие функции, как потребность в сексе, ощущение голода и агрессия.
Другая группа ученых подтверждает вывод коллег: в течение нескольких лет опрашивали молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего в исследовании приняли участие
Если вам интересно, как работает наша голова, в этом обзоре 5 ситуаций, когда мозг управляет человеком (почему, например, когда себя щекочешь — не смешно).
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