«А вы правда звезда НГС»: театр «Старый дом» выпустил новый похоронный ролик ради новости на НГС

На этот раз актер Евгений Варава заживо закапывает в куче песка двух человек. На кадрах видно, что действия происходят на том же месте.



Судя по контексту ролика, Евгений Варава делает это ради того, чтобы на нашем сайте вышла еще одна новость об их деятельности. Ну, как говорится, просили, получите.