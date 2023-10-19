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«А вы правда звезда НГС»: театр «Старый дом» выпустил новый похоронный ролик ради новости на НГС

На этот раз сразу два человека погребли заживо в песок

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Действия ролика происходят на том же месте

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В Новосибирске театр «Старый дом» выпустил очередной промо-ролик к новому спектаклю «Котлован». После публикации на НГС о заживо похороненном актере деятели искусства решили упомянуть нашу редакцию в своем видео.

На этот раз актер Евгений Варава заживо закапывает в куче песка двух человек. На кадрах видно, что действия происходят на том же месте.

Судя по контексту ролика, Евгений Варава делает это ради того, чтобы на нашем сайте вышла еще одна новость об их деятельности. Ну, как говорится, просили, получите.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: театр «Старый дом»

В какой-то момент один из участников, которого заживо закапывают в песок, спросил у Варавы, действительно ли он звезда НГС, на что актер отвечает положительно.

Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-службой театра, но на звонки журналиста никто не ответил.

Какое видео в следующий раз выпустит театр, остается неизвестно. Редакция будет следить за новыми оммажами в сторону НГС.

Ранее театр «Красный факел» закрыл театральное кафе с уютными спектаклями и вкусным меню. Новосибирцы неоднозначно отреагировали на прекращение работы площадки.

ТеатрТеатр Старый домНовосибирск
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