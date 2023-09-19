«Стулья теперь неудобные!»: «Красный факел» закрыл театральное кафе с уютными спектаклями и вкусным меню — зрители в шоке

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— В воскресенье был в очередной раз на постановке про Федота-стрельца. Что могу сказать — постановка, как всегда бесподобна. Но! Был сильно разочарован переносом спектакля из театрального кафе в малый зал. В зале какие-то очень неудобные стулья, на которых высидеть почти два часа очень некомфортно. Подошел к капельдинеру с вопросом — а что собственно с кафе? На что получил ответ — кафе больше не будет! Это решение нового руководства! — недоволен горожанин. — Театральное кафе в театре это была интересная фишка. Билеты в кафе всегда раскупались. А как же Ваша театральная мафия? Капельдинер сказала, что увы ее больше не будет!