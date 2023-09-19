«Стулья теперь неудобные!»: «Красный факел» закрыл театральное кафе с уютными спектаклями и вкусным меню — зрители в шоке

Театр «Красный факел» в Новосибирске закрыл театральное кафе и переоборудовал площадку под обучение студентов. Не все зрители одобрили такое решение, а в учреждении объяснили, почему было оно принято.
«Билеты было всегда непросто купить»
В редакцию с начала сентября поступило сразу несколько жалоб на закрытие театрального кафе.
— Там была невероятная атмосфера. Очень странное решение — билеты было всегда непросто купить. А на премьеры в «КаФе» почти было не попасть, — недовольна читательница НГС Екатерина.
Оставляют новосибирцы отзывы и в 2Гис.
— В воскресенье был в очередной раз на постановке про Федота-стрельца. Что могу сказать — постановка, как всегда бесподобна. Но! Был сильно разочарован переносом спектакля из театрального кафе в малый зал. В зале какие-то очень неудобные стулья, на которых высидеть почти два часа очень некомфортно. Подошел к капельдинеру с вопросом — а что собственно с кафе? На что получил ответ — кафе больше не будет! Это решение нового руководства! — недоволен горожанин. — Театральное кафе в театре это была интересная фишка. Билеты в кафе всегда раскупались. А как же Ваша театральная мафия? Капельдинер сказала, что увы ее больше не будет!
Мужчина потребовал вернуть театральное кафе. Его поддерживает еще одна читательница НГС Анастасия.
— Очень жалко, что многие постановки просто ушли, потому что на малой сцене не приживутся, — недовольна зрительница. — Странное, нелогичное решение.
Сделали арт-пространство
В театре «Красный факел» объяснили, что еще в прошлом сезоне после прихода нового руководства было решено изменить формат «КаФе». Его переоборудовали под арт-пространство.
— Лучшие постановки были преобразованы под художественные возможности малой сцены и заняли достойное место в основной афише «Красного факела». В арт-пространстве проходят практические занятия ориентированного на «Красный факел» актерского курса, набранного Новосибирским государственным театральным институтом этим летом, — объяснили в пресс-службе «Красного факела».
Переносить репертуар начали еще с мая. Общим художественным руководством курса со студентами занимается главный режиссер Андрей Прикотенко. Мастером является актер и режиссер Константин Телегин, а педагогами выступают артисты театра «Красный факел» ‒ Наталья Резник, Денис Казанцев и Екатерина Жирова.
Где посмотреть репертуар закрытого «КаФе»
Часть постановок театр перенес на малую сцену, докупив декорации. Посмотреть зрители смогут «Хэппи энд», «Сказ про Федота-стрельца», «Пришел мужчина к женщине», «Трое в лодке, не считая собаки».
Литературные спектакли по произведениям Наринэ Абгарян «Понаехавшие» и «Атмосферные рассказы» теперь можно посмотреть в клубе «Ночь». «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» можно было посмотреть в Jonathan Brewpub — о новом показе пока не объявлено.
В конце декабря прошлого года с поста директора «Красного факела» уволили Александра Кулябина, который руководил им 23 года. На него заведено уголовное дело. Директор новосибирского театра «Старый дом» Антонида Гореявчева возглавила театр «Красный факел».