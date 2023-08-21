Экс-директора «Красного факела» выпустили из-под домашнего ареста

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину.
Следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста, но суд встал на сторону защиты, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом НГС рассказали защитники Александра Кулябина Елена Вербенко и Антон Милютин, информацию также подтвердили в пресс-службе областного управления судебного департамента. О том, что именно запрещено экс-директору театра, адвокаты не смогли рассказать: по ходатайству следователя, заседание прошло в закрытом режиме.
— Судом в удовлетворении ходатайства следователя было отказано, мера пресечения изменена на запрет определенных действий, — рассказала адвокат Елена Вербенко. — Результатом сегодняшнего заседания Александр Прокопьевич доволен.
Информацию также подтвердили в областном управлении судебного департамента НСО:
— Обвиняемому запрещено: использовать телекоммуникационную сеть Интернет, мобильную связь, электронную почту, получать и отправлять корреспонденцию по почте, покидать жилое помещение в определенные часы, посещать массовые мероприятия, — рассказали в ведомстве.
Александра Кулябина задержали в январе 2023 года по обвинению в растрате. По версии следствия, он незаконно выплатил своему сыну, в тот момент главному режиссеру «Красного факела», Тимофею Кулябину более 1,8 миллиона рублей, а также забрал домой с работы дорогостоящий компьютер. С обвинениями Кулябин-старший не согласился, суд отправил его на время следствия под домашний арест. За экс-директора театра поручились многие видные деятели культуры.