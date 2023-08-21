Экс-директора «Красного факела» выпустили из-под домашнего ареста

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину.

Следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста, но суд встал на сторону защиты, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом НГС рассказали защитники Александра Кулябина Елена Вербенко и Антон Милютин, информацию также подтвердили в пресс-службе областного управления судебного департамента. О том, что именно запрещено экс-директору театра, адвокаты не смогли рассказать: по ходатайству следователя, заседание прошло в закрытом режиме.

