Забрал рабочий компьютер: в деле экс-директора «Красного факела» Кулябина появились новые эпизоды

Информацию об этом редакции НГС сообщили два несвязанных между собой источника в правоохранительных органах.



— Речь идет о присвоении рабочего компьютера и крупной суммы денег в размере больше миллиона рублей, — пояснил собеседник.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что прокомментировать ситуацию смогут только после окончания расследования.

