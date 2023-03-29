Забрал рабочий компьютер: в деле экс-директора «Красного факела» Кулябина появились новые эпизоды

Следователи новосибирского МВД добавили новые эпизоды преступлений в уголовное дело против бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина.
Информацию об этом редакции НГС сообщили два несвязанных между собой источника в правоохранительных органах.
— Речь идет о присвоении рабочего компьютера и крупной суммы денег в размере больше миллиона рублей, — пояснил собеседник.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что прокомментировать ситуацию смогут только после окончания расследования.
Александра Кулябина задержали утром
25 января Центральный суд поместил его под домашний арест. Сам Александр Кулябин заявил, что с обвинением не согласен. Перед судом за него поручились видные деятели культуры: Константин Райкин, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Александр Балуев и другие.
На прошлой неделе суд продлил срок содержания Кулябина под домашним арестом до
В августе прошлого года главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого уволили после 18 лет работы.