Принесли благодарственные письма от Жириновского и Травникова: суд над экс-директором театра «Красный факел» (онлайн)

— Он мой друг. Я пришел быть рядом в трудную минуту. Вот и всё, — отметил Владимир Миллер. — Всё так не просто. На мой взгляд, какая-то ерунда. Потому что мы всегда находимся под крышей управления культурой и Министерства культуры. Какие-то вещи всегда на виду и так далее. Я думаю, здесь что-то особенное.

