Принесли благодарственные письма от Жириновского и Травникова: суд над экс-директором театра «Красный факел» (онлайн)

Адвокат представил суду личные поручительства Константина Райкина, Евгения Миронова, Елизаветы Боярской, директора большого театра Владимира Урина, актеров Юлии Пересильд, Александра Балуева.
Поделиться
В числе документов — благодарственные письма от Травникова, Городецкого, Тулеева, Жириновского.
Поделиться
Заседание возобновилось. Адвокат Кулябина представляет суду его дипломы, сертификаты, удостоверения, грамоты, награды.
Поделиться
Дело расследует следователь отдела по особо важным делам новосибирского управления СК РФ.
Поделиться
Суд сразу же объявил перерыв. Об этом попросил адвокат Кулябина. Ему нужно 10 минут, чтобы подзащитный смог ознакомиться с доказательствами следователя.
Суд ходатайство удовлетворил.
Поделиться
Заседание суда началось.
Поделиться
В руках у Кулябина фирменная баночка «Красного факела» с Ново-Сибирского транзита.
Поделиться
Александра Кулябина завели в зал.
Поделиться
Заседание еще не началось.
Поделиться
Кулябина пришел поддержать бывший замминистра культуры Владимир Миллер. Почетный деятель культуры Новосибирской области.
— Он мой друг. Я пришел быть рядом в трудную минуту. Вот и всё, — отметил Владимир Миллер. — Всё так не просто. На мой взгляд, какая-то ерунда. Потому что мы всегда находимся под крышей управления культурой и Министерства культуры. Какие-то вещи всегда на виду и так далее. Я думаю, здесь что-то особенное.
Поделиться
Напомним, что через несколько дней после увольнения Кулябина,
Поделиться
Журналисты ждут начала заседания.
Поделиться
«Красный факел» в 2022 году сначала лишился главного режиссера — в марте. Публично об этом сообщили в апреле. Тогда Тимофей Кулябин написал об этом в своих соцсетях, сообщив, что покидает свой пост.
21 декабря театр объявил, что отменены спектакли Тимофея Кулябина «Онегин», «Дикая утка» и «Дети Солнца». Тогда в администрации «Красного факела» объяснили это «техническими трудностями».
А уже через два дня стало известно, что Минкульт НСО разорвал контракт с директором Александром Кулябиным.
Поделиться
Александр Кулябин руководил театром «Красный факел» 23 года. Его заместителем здесь же работала и жена Ирина Кулябина. С 2015 года главным режиссером учреждения был Тимофей Кулябин, его сын.
Поделиться