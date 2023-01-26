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Принесли благодарственные письма от Жириновского и Травникова: суд над экс-директором театра «Красный факел» (онлайн)

Александра Кулябина подозревают в растрате

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Центральный суд Новосибирска сегодня, 26 января, избирает меру пресечения Александру Кулябину, экс-директору театра «Красный факел». Он был задержан утром 24 января и подозревается в растрате.

По данным источника НГС, он мог незаконно выписать премию сыну — бывшему главному режиссеру театра, своему сыну Тимофею Кулябину.

В режиме онлайн сообщаем, что происходит на заседании, которое должно начаться в 11:30.

Александра Бруня

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Адвокат представил суду личные поручительства Константина Райкина, Евгения Миронова, Елизаветы Боярской, директора большого театра Владимира Урина, актеров Юлии Пересильд, Александра Балуева.

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Александра Бруня

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В числе документов — благодарственные письма от Травникова, Городецкого, Тулеева, Жириновского.

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Александра Бруня

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Заседание возобновилось. Адвокат Кулябина представляет суду его дипломы, сертификаты, удостоверения, грамоты, награды.

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Александра Бруня

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Дело расследует следователь отдела по особо важным делам новосибирского управления СК РФ.

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Александра Бруня

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Суд сразу же объявил перерыв. Об этом попросил адвокат Кулябина. Ему нужно 10 минут, чтобы подзащитный смог ознакомиться с доказательствами следователя.

Суд ходатайство удовлетворил.

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Александра Бруня

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Заседание суда началось.

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Александра Бруня

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В руках у Кулябина фирменная баночка «Красного факела» с Ново-Сибирского транзита.

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Александра Бруня

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Александра Кулябина завели в зал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Павел Тиунов

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Александра Бруня

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Заседание еще не началось.

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Александра Бруня

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Кулябина пришел поддержать бывший замминистра культуры Владимир Миллер. Почетный деятель культуры Новосибирской области.

Владимир Миллер сказал, что пришел поддержать друга

Владимир Миллер сказал, что пришел поддержать друга

— Он мой друг. Я пришел быть рядом в трудную минуту. Вот и всё, — отметил Владимир Миллер. — Всё так не просто. На мой взгляд, какая-то ерунда. Потому что мы всегда находимся под крышей управления культурой и Министерства культуры. Какие-то вещи всегда на виду и так далее. Я думаю, здесь что-то особенное.

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Александра Бруня

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Напомним, что через несколько дней после увольнения Кулябина, 27 декабря, директором «Красного факела» стала Антонида Гореявчева, которая 16 лет возглавляла театр «Старый дом». Не прошло и месяца, как театр получил и нового главного режиссера — Андрея Прикотенко. Он занимал ранее пять лет такую же должность в театре «Старый дом».

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Александра Бруня

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Журналисты ждут начала заседания.

В коридоре осталось не так много свободного места

В коридоре осталось не так много свободного места

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Александра Бруня

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«Красный факел» в 2022 году сначала лишился главного режиссера — в марте. Публично об этом сообщили в апреле. Тогда Тимофей Кулябин написал об этом в своих соцсетях, сообщив, что покидает свой пост.

21 декабря театр объявил, что отменены спектакли Тимофея Кулябина «Онегин», «Дикая утка» и «Дети Солнца». Тогда в администрации «Красного факела» объяснили это «техническими трудностями».

А уже через два дня стало известно, что Минкульт НСО разорвал контракт с директором Александром Кулябиным.

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Александра Бруня

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Александр Кулябин руководил театром «Красный факел» 23 года. Его заместителем здесь же работала и жена Ирина Кулябина. С 2015 года главным режиссером учреждения был Тимофей Кулябин, его сын.

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