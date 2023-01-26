Экс-директора «Красного факела» отправили под домашний арест из-за уголовного дела о растрате

Экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили под домашний арест. Его подозревают в крупной растрате.
Решение принял сегодня, 26 января, Центральный районный суд Новосибирска. Под домашним арестом Кулябин проведет почти два месяца. Его назначили до 23 марта.
С обвинениями Александр Кулябин не согласен.
Мы вели онлайн-трансляцию из суда. За Кулябина поручились видные деятели культуры.
С чем связано уголовное дело, как на ситуацию с Александром Кулябиным могли повлиять высказывания его сына и почему культурную среду Новосибирска сотрясают скандалы за скандалами, мы разбирались здесь.