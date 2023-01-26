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Экс-директора «Красного факела» отправили под домашний арест из-за уголовного дела о растрате

Заседание проходило в Центральном районном суде

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Под домашним арестом Кулябин проведет почти два месяца

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Экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили под домашний арест. Его подозревают в крупной растрате.

Решение принял сегодня, 26 января, Центральный районный суд Новосибирска. Под домашним арестом Кулябин проведет почти два месяца. Его назначили до 23 марта.

С обвинениями Александр Кулябин не согласен.

Мы вели онлайн-трансляцию из суда. За Кулябина поручились видные деятели культуры.

С чем связано уголовное дело, как на ситуацию с Александром Кулябиным могли повлиять высказывания его сына и почему культурную среду Новосибирска сотрясают скандалы за скандалами, мы разбирались здесь.

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Красный факелДомашний арестРастратаСуд
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