Новосибирского актера заживо закопали в куче песка в центре города — шокирующее видео

— Это такое оригинально предисловие к предстоящему событию, это такой необычный актерский капустник. Снимал Евгений Варава, который участвует в спектакле «Котлован». Перед каждым спектаклем, которые будут выходить в нашем театре, мы будем публиковать вот такие необычные ролики, это такие перформансы от актеров, — сообщили НГС в пресс-службе театра.

