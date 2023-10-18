Новосибирского актера заживо закопали в куче песка в центре города — шокирующее видео

Актера театра «Старый дом» Евгения Вараву заживо закопали в куче песка в центре Новосибирска. Видео с погребением театр опубликовал в социальных сетях.
Как позже оказалось, такое необычное видео сняли к старту фестиваля «Гравитация», которое состоялось сегодня, 18 октября, на подмостках «Старого дома». Фестиваль открыли спектаклем «Котлован».
— Это такое оригинально предисловие к предстоящему событию, это такой необычный актерский капустник. Снимал Евгений Варава, который участвует в спектакле «Котлован». Перед каждым спектаклем, которые будут выходить в нашем театре, мы будем публиковать вот такие необычные ролики, это такие перформансы от актеров, — сообщили НГС в пресс-службе театра.
Фестиваль продлится две недели. За это время зрители смогут посмотреть спектакли от трупп из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Перми и Воронежа. Как отметили в театре «Старый дом», многие из этих спектаклей отмечены национальной театральной премией «Золотая маска».
Ранее театр «Красный факел» закрыл театральное кафе с уютными спектаклями и вкусным меню. Новосибирцы неоднозначно отреагировали на прекращение работы площадки.