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Новосибирского актера заживо закопали в куче песка в центре города — шокирующее видео

На кадрах он произносит слова из спектакля, в котором играет главную роль

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Кадры опубликовали на сайте театра «Старый дом»

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Актера театра «Старый дом» Евгения Вараву заживо закопали в куче песка в центре Новосибирска. Видео с погребением театр опубликовал в социальных сетях.

Как позже оказалось, такое необычное видео сняли к старту фестиваля «Гравитация», которое состоялось сегодня, 18 октября, на подмостках «Старого дома». Фестиваль открыли спектаклем «Котлован».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: театр «Старый дом»

— Это такое оригинально предисловие к предстоящему событию, это такой необычный актерский капустник. Снимал Евгений Варава, который участвует в спектакле «Котлован». Перед каждым спектаклем, которые будут выходить в нашем театре, мы будем публиковать вот такие необычные ролики, это такие перформансы от актеров, — сообщили НГС в пресс-службе театра.

Фестиваль продлится две недели. За это время зрители смогут посмотреть спектакли от трупп из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Перми и Воронежа. Как отметили в театре «Старый дом», многие из этих спектаклей отмечены национальной театральной премией «Золотая маска».

Ранее театр «Красный факел» закрыл театральное кафе с уютными спектаклями и вкусным меню. Новосибирцы неоднозначно отреагировали на прекращение работы площадки.

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