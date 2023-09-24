Окунь, лещ и плотва: где рыбачить в Новосибирской области осенью – топ мест для отличного клева

В Новосибирской области продолжается сезон рыбной ловли. С приходом осени водоемы преображаются, а сибиряки открывают новые удивительные места для улова. НГС вместе с «Яндекс Путешествиями» собрали лучшие точки для осенней рыбалки в регионе.
Котлован Юго-Западного жилмассива
Хороший вариант для бесплатной рыбалки в черте города — котлован Юго-Западного жилмассива. Это место также привлекает новосибирских рыбаков.
Озеро представляет собой заполненный водой карьер в Ленинском районе Новосибирска. Здесь проводилась добыча песка, а затем грунтовые воды начали наполнять карьер, создавая искусственный водоем. Озеро получилось внушительных размеров: длина — 1,5 километра, ширина — 200 метров, а максимальная глубина достигает 22 метров. На этом озере можно поймать леща, окуня, чебаков (плотву) и карася.
Добраться до этого места можно на автобусах 29, 7 или 79 до остановки «Юго-Западный жилмассив».
Озера Серебряное и Каинка
Озера Серебряное и Каинка находятся в живописной местности в окружении березового леса. Берег Каинки отличается крутизной. Согласно отзывам на рыболовных форумах, это место особенно популярно для рыбалки. В водоемах обитают карась, окунь, и, по слухам, даже карп.
Доехать легко: маршрутка 68 до «Аптека № 68», потом автобус 280 до «ЖК "Серебряное озеро"».
Река Бердь
Река Бердь растянулась на 363 километра между высокими берегами, заросшими густым лесом. Она известна своим сложным характером. Река меняет направление, изгибается, делает петли, поворачивается. В ней водятся щука, налим, окунь, лещ, карась, язь, ерш, пескарь, линь и плотва.
До Бердска из Новосибирска можно доехать на поезде — от 385 рублей за билет, путь займет от 45 минут. Можно добраться и на автобусе: билет стоит от 132 рублей, время в пути – от 45 минут.
Обское (Новосибирское) водохранилище
Обское водохранилище — часть системы Новосибирской ГЭС, которая с 1959 года снабжает регион электричеством. Осень в местных водах — время для ловли хищной рыбы. Рыбаки приезжают сюда в поисках щук, судаков, окуней. Ловят на разнообразные приманки: от проверенных колебалок и вертушек до современных воблеров. Здесь водятся судак, щука, лещ, окунь, карась, а также сазан, плотва и налим. При этом осенью в этих краях не только рыбачат. Любители отдыха на природе также часто собирают грибы.
Добраться сюда можно так: из Новосибирска ехать на автобусах 102 или 103, на маршрутке 303 до Приморской улицы. Затем пересесть на автобус 115 или 115в, следующие до села Ленинское.
Ранее мы рассказывали историю сибирячки, которая доказала, что рыбалка это не только для мужчин. Уже много лет женщина рыбачит на местных озерах и привозит домой шикарный улов. Она считает, что рыба идет на человека — дело в хорошем настроении и позитивном отношении к жизни. Корреспонденты НГС отправились с красивой рыбачкой на озеро в Бердске, поговорили о «неженском» хобби и даже поймали пару карасей.