Окунь, лещ и плотва: где рыбачить в Новосибирской области осенью – топ мест для отличного клева

Ранее мы рассказывали историю сибирячки, которая доказала, что рыбалка это не только для мужчин. Уже много лет женщина рыбачит на местных озерах и привозит домой шикарный улов. Она считает, что рыба идет на человека — дело в хорошем настроении и позитивном отношении к жизни. Корреспонденты НГС отправились с красивой рыбачкой на озеро в Бердске, поговорили о «неженском» хобби и даже поймали пару карасей.

