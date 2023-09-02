«Водитель всю дорогу смотрел порнуху»: самые странные истории пассажиров о таксистах

Порядочный водитель

Самое частое, что может случиться с нами в такси, так это то, что мы что-нибудь да оставим. Некоторые умудряются даже забыть в машине ребенка, но всё же обычно мы теряем гаджеты, ключи, кошельки, пластиковые карты. И не всегда потеря означает, что мы больше никогда не увидим свои вещи.

— Мама оставила телефон в такси. Переживала жуть. Я дозвонилась по ее номеру, трубку взял водитель, сказал, следующие пассажиры увидели и отдали. А он вернул нам. Побольше бы таких честных людей, — рассказала наша читательница из Екатеринбурга под ником Valeria Kerry.