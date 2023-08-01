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Занимаюсь тортами три года: 13-летний новосибирец принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница»

Для жюри молодой человек приготовил торт с карамельно-шоколадной начинкой

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Десерт молодого человека расстроил ведущего передачи Рената Агзамова

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13-летний начинающий повар из Новосибирска Александр Борисов стал участником реалити-шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». В выпуске, который вышел в эфир 1 августа, для ведущего передачи Рената Агзамова молодой человек приготовил торт с карамельно-шоколадной начинкой.

— Я пришел в кондитерское искусство примерно три года назад. На детских курсах поваров шеф увидел во мне потенциал и отправил на курсы для взрослых, — рассказал Александр.

Как оказалось, молодой человек принес на шоу торт с недопеченными коржами, из-за чего он не получил заветный фартук и не прошел в финал. Как отметил молодой человек, он вновь планирует прийти на шоу в следующем сезоне.

Ранее 25-летний шеф-повар Александр Логиновский из Новосибирска принял участие реалити-шоу «Здравствуй, сладкий!» на телеканале «Суббота». Для жюри он приготовил сет пирожных.

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Кондитер. ДетиТелеканал ПятницаНовосибирск
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