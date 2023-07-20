Львам — пересмотреть отношения в паре, Скорпионам — задуматься о деньгах: чего ждать от ретроградной Венеры

С 23 июля начинается период ретроградной Венеры — так называют время, когда наблюдателю с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Как объяснила новосибирский астролог Марина Шумкина, в это время в вашу жизнь могут вернуться бывшие партнеры, а с выплатой долгов могут появиться проблемы. К чему еще стоит готовиться и когда стоит обратиться к психологу, читайте в авторской колонке.
Марина Шумкина — астролог, автор проекта «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» и Telegram-канала с астролайфхаками.
Что такое ретроградная Венера?
У планет Солнечной системы есть периоды ретроградного движения, когда нам с Земли кажется, что планета словно пятится, движется в обратном направлении. Венера в 2023 году включит ретроградность в периоды с 20 по 23 июля и с 4 по 7 сентября.
В этот период планета словно замедляет ход, стоит на месте (это наше восприятие с Земли как наблюдателей). Как это может отразиться на нас? Многие процессы словно замирают, «топчутся на месте». Начинать новое в это время, даже если это касается переделок, не стоит.
Символически в астрологии Венера отвечает за отношения и партнерство, красоту и эстетику, финансы и шопинг. То есть в этих сферах во время ретро-Венеры возможны путаница, неожиданные повороты в развитии, а также глубокая рефлексия.
Главный смысл любого ретроградного движения — пересмотр прошлого опыта и возврат к незавершенным действиям. Может быть и другая стратегия — поиск альтернативного решения, если раньше это не удавалось. Можно найти такой инсайт, который даже не приходил в голову.
Личные отношения и бизнес
Можно сделать выводы на основании прошлого опыта и понять, как сделать по-другому, чтобы не «наступать на грабли» снова и снова. То есть рекомендуются пересмотр, переоценка отношений внутри пары или делового тандема. Ретро-Венера покажет, что является «неразрешимой точкой» в отношениях и как ее можно преодолеть.
Во время этого периода в ваши двери могут постучаться бывшие. Восстанавливать отношения во время ретро-Венеры с теми, кто давно вышел из вашей системы, не рекомендуется — потом можно разочароваться еще сильнее, так как розовые очки спадут.
В бизнесе это хорошее время, чтобы пересмотреть клиентскую базу и восстановить отношения со старыми клиентами, предложив им индивидуальные условия работы.
Начинать новые романтические отношения и заключать новые деловые соглашения не рекомендуется. Наше восприятие может быть искажено, в результате преимущества и плюсы партнеров после 7 сентября обнулятся или станут минусами. Не стоит делать резких движений и решаться на изменения под влиянием эмоций. Все ретроградные планеты не любят спешки.
Выяснение отношений лучше проводить у психолога, так как есть риск свалиться в конфликт. Если сейчас вы понимаете, что лучший выход из кризиса — это развод, важно подать заявление до 20 июля либо после 7 сентября.
Красота и шопинг
Рекомендуется перенести косметологические операции, особенно сложные, на периоды после 7 сентября — ретроградная Венера не любит экспериментов с внешностью.
Дорогие покупки лучше отложить: Венера отвечает за выбор в шопинге, и ретроградность может его искажать — когда нам сначала всё очень нравится и подходит, а потом приходит разочарование и в цене, и в качестве. Хорошо делать разбор гардероба.
Деньги
Во время ретроградной Венеры можно найти причину «стеклянного потолка» в доходах и проработать ее с помощью психолога. Не рекомендуется давать деньги в долг и самим одалживать, потому что есть большая вероятность задержки выплат.
В новые сделки лучше не заходить, а вот те финансовые вопросы, которые подвисли, наоборот, стоит пересмотреть. Скорее всего, у вас появятся неожиданные варианты решения.
Какие знаки попадут под влияние?
Поскольку ретроградная Венера проходит на оси Льва — Водолея, то больше всего почувствуют ее влияние Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы.
Для Львов это время глобального пересмотра своих отношений в паре, в бизнесе и в том, что касается денег, особенно в первой половине августа.
Для Водолеев — ситуация необходимости принять кардинальное решение, ситуация выбора «или — или» в тех же сферах: деньги, отношения.
Для Тельцов и Скорпионов ретроградная Венера больше отразится на теме денег, поскольку это денежные знаки. Вы увидите те факторы, которые мешают вам больше зарабатывать.
Ранее Марина Шумкина составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на лето 2023 года. Читайте, чего стоит ждать. А ежедневный гороскоп вы можете читать на сайте НГС по этой ссылке.