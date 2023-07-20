Львам — пересмотреть отношения в паре, Скорпионам — задуматься о деньгах: чего ждать от ретроградной Венеры

Марина Шумкина — астролог, автор проекта «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» и Telegram-канала с астролайфхаками.



Что такое ретроградная Венера?

У планет Солнечной системы есть периоды ретроградного движения, когда нам с Земли кажется, что планета словно пятится, движется в обратном направлении. Венера в 2023 году включит ретроградность в периоды с 20 по 23 июля и с 4 по 7 сентября.



В этот период планета словно замедляет ход, стоит на месте (это наше восприятие с Земли как наблюдателей). Как это может отразиться на нас? Многие процессы словно замирают, «топчутся на месте». Начинать новое в это время, даже если это касается переделок, не стоит.