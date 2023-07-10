Красивые сибирячки устроили бой на ринге в пене на закрытой VIP-вечеринке — смотрим видео

Участницы прошедшего в мае конкурса красоты Sexy Queen of Siberia устроили бой на ринге в пене — девушек пригласили на закрытую VIP-вечеринку по случаю открытия бассейна на территории элитного яхт-клуба.
— После успеха первого сезона конкурса нас хотят видеть на всех культовых мероприятиях, которые проходят в городе. Девочки сражались между собой ради веселья, но каждой вручили подарок от партнеров. Мы выступали как приглашенные гости, — объясняет Катерина Арестова, директор конкурса Sexy Queen of Siberia.
В битве на ринге приняли участие четыре девушки, провели два развлекательных боя.
— Это очень эмоционально, в шуточной драке в девочках просыпаются воины, и они не сдаются до последнего, — комментирует Катерина Арестова и добавляет, что хочет включить бои в пене во второй сезон конкурса Sexy Queen of Siberia, который стартует этой осенью.
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