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Фоторепортаж

«Вам счастье нужно?» Несколько тысяч новосибирцев провели неделю на острове в Обском море — что они там делали

Этим летом фестиваль электронной музыки Playa прошел уже в десятый раз — что в нем интересного

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Остров, на котором проходит фестиваль, называют «Островом Души»

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В Новосибирске в этом году прошел юбилейный десятый фестиваль электронной музыки Playa. Десять дней тысячи жителей Сибири жили в палатках на новосибирском острове, ходили на мастер-классы, наслаждались природой и музыкой и отдыхали. Корреспонденты НГС провели на острове пятницу и узнали, что там происходит.

Гости фестиваля живут в палатках

Гости фестиваля живут в палатках

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Как устроен фестиваль Playa?

На машине ехать из Новосибирска в Боровое чуть больше часа. В три раза дольше ехать на автобусе. И еще какое-то время нужно потратить, чтобы найти спрятанную на берегу пристань. Зато вид сразу открывается шикарный: утреннее солнце, водная гладь, лес и множество птиц. По ночам здесь видны звезды — в городе подобного давно уже нет.

На заставленной десятками машин парковке сразу встречает мужчина, который объясняет, где пристань — лодка уже начала возить гостей фестиваля. Проезд в одну сторону стоит 250 рублей, зато прокатиться можно с ветерком.

На фестивале многие наряжаются

На фестивале многие наряжаются

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На входе мы ждем билетов около часа — девушки-волонтеры объясняют, что их не могут найти. В очереди за билетами оказывается и мужчина, который уже живет на острове — он работает таксистом и несколько раз подвозил на фестиваль людей, а во время последнего заказа решил присоединиться к фестивалю сам.

В 12 утра остров только просыпается. Небольшая группа людей занимается йогой, маленькие дети уже вовсю бегают на специальной площадке. Мастер-классы начинаются в 13 часов, и на дневных по сравнению с вечерними людей намного меньше.

Территория фестиваля поделена на несколько зон: «Арт», «Душа», «Тело», «Наука». Последняя появилась в этом году и стала темой фестиваля.

В этом году на острове особенно много людей, замечают участники фестиваля

В этом году на острове особенно много людей, замечают участники фестиваля

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Тема «Наука» поддерживается не только расставленными фигурками «Рика и Морти». На Playa приехали сотрудники новосибирских научных институтов. Например, сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН рассказывали о работе мозга, а сотрудник Института лазерной физики СО РАН рассказал о человеке как о молекулярном создании.

Тема фестиваля в этом году — «Наука»

Тема фестиваля в этом году — «Наука»

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Я ради эксперимента решила посетить мастер-класс по рисованию — скетчингу, если быть точнее. И опыт получился необычным. Автор мастер-класса рассказал, что год назад совсем не занимался рисованием, а потом решил поверить в свои силы, так что мастер-класс был направлен на то, чтобы все поверили в свои силы и просто начали рисовать. Ведь, как утверждал ведущий, главное — не качество рисунка (оно придет со временем), а желание. Выполнив несколько упражнений на рисование разных предметов за десять секунд, вдохновленная я отправилась гулять по острову дальше.

Если говорить об устройстве фестиваля, то большую его часть занимает кемпинг. В некоторых местах палаток так много, что из-за них не видно горизонт. Многие кемпинги украшены, где-то висят флаги, где-то самодельные украшения, гамаки и гирлянды.

Некоторые на фестивале учились танцам

Некоторые на фестивале учились танцам

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На одной из основных дорожек расположилась небольшая ярмарка. На острове вам могут сделать массаж, погадать на картах таро или научить боксировать. Но также можно и купить украшения, изделия из кожи и керамики. Мастера приезжают на фестиваль со всей Сибири, и даже если у вас нет денег, то посмотреть на их работы — тоже одно удовольствие.

На острове много людей с необычными прическами и макияжем

На острове много людей с необычными прическами и макияжем

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Музыка и люди

Основным местом притяжения на музыкальном фестивале должна стать сцена. Музыканты начинают играть в обед, но местность весь день пустует. Несколько десятков зрителей сидят по краям, слушают и подпевают. Аудитория собирается к концу дня.

На острове как будто можно найти место под любое настроение. Например, за зоной фуд-корта есть кресла-мешки, на которых можно просто тихонько полежать и посмотреть на реку. Там, например, проводит свой обед жительница Новосибирска Ксения. Как рассказывает девушка, на остров она с компанией друзей заехала только вчера.

На остров приезжают с семьями и питомцами

На остров приезжают с семьями и питомцами

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— Мы уже второй год подряд ездим и, думаю, будем продолжать. У нас есть друг, который приезжает с самого основания фестиваля, тогда еще фестиваль был маленьким. У нас компания из шести человек. В этом году «кемпы» сделали, где люди общаются, а у нас чисто своя компания, — рассказала Ксения.

Девушка признается, что ей на острове нравится природа и отдаленность от города.

— Нравится сама дорога, что ты сначала добираешься на попутках, потом на лодке. И я люблю на природе жить, в палатках. Я до фестиваля электронную музыку не особо слушала, а теперь она есть в моем плейлисте, — рассказала сибирячка.

Многие занимаются йогой и медитациями

Многие занимаются йогой и медитациями

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Одна из участниц фестиваля, которая также проводила мастер-класс, рассказала, что она не первый год на Playa. В этот раз у женщины нет настроения для больших компаний, оно больше камерное, поэтому в зоны активности она приходит нечасто — проводит время с друзьями в лагере.

К вечеру в центре острова появляется всё больше интересно одетых людей. Тут есть самые разные стили одежды и люди придают месту ту самую атмосферу. Девушка в шляпе гриба, молодые девочки с эльфийскими ушками, люди разного пола с дредами и татуировками. Кажется, я за всю жизнь не видела столько людей с дредами, сколько в один день фестиваля. И тебя в этот водоворот тоже затягивает. Фотограф НГС ушла сфотографировать идущих через остров с музыкой людей, а вернулась уже с зелеными блестками на щеках — к ней подошла девушка, сказала, что Аня выглядит как фея, и попросила разрешения нанести ей глиттер.

Организаторы подготовили фотозоны

Организаторы подготовили фотозоны

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В пятницу на острове отмечали День Ивана Купалы, и к расписанию добавили еще и обливание водой. Двое мальчиков подходили и милым голосом спрашивали, не нужно ли счастье — если нужно, вас обливали водой. Ходили и с большими ведрами, как в детстве. К игре присоединились и взрослые девушки и парни.

На острове организовали пять сцен

На острове организовали пять сцен

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Возвращаемся мы также на лодке. Но теперь на берегу уже толпа: пятница, вечер, все едут на фестиваль. Местные с любопытством и непониманием смотрят на загруженных вещами новосибирцев, которые идут в сторону пристани. Они с неким скепсисом расспрашивают о фестивале и говорят, что никогда о нем не слышали.

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