«Вам счастье нужно?» Несколько тысяч новосибирцев провели неделю на острове в Обском море — что они там делали

На входе мы ждем билетов около часа — девушки-волонтеры объясняют, что их не могут найти. В очереди за билетами оказывается и мужчина, который уже живет на острове — он работает таксистом и несколько раз подвозил на фестиваль людей, а во время последнего заказа решил присоединиться к фестивалю сам.



В 12 утра остров только просыпается. Небольшая группа людей занимается йогой, маленькие дети уже вовсю бегают на специальной площадке. Мастер-классы начинаются в 13 часов, и на дневных по сравнению с вечерними людей намного меньше.