Толпа, косплей, музыканты: в Новосибирске прошел VK fest — 10 фото

Днем 24 июня в Новосибирске на территории парка «Арена» прошел VK Fest (0+). По данным организаторов события, фестиваль посетили более
24 июня в Новосибирске состоялось открытие программы, посвященной празднованию Дня города. Празднования
Мероприятие состоялось в парке «Арена» у нового ЛДС
Днем 24 июня в Новосибирске на территории парка «Арена» прошел VK Fest (0+). По данным организаторов события, фестиваль посетили более
24 июня в Новосибирске состоялось открытие программы, посвященной празднованию Дня города. Празднования
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