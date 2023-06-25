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Толпа, косплей, музыканты: в Новосибирске прошел VK fest — 10 фото

Мероприятие состоялось в парке «Арена» у нового ЛДС

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По данным организаторов события, фестиваль посетили более 15 тысяч человек

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Днем 24 июня в Новосибирске на территории парка «Арена» прошел VK Fest (0+). По данным организаторов события, фестиваль посетили более 15 тысяч человек, программа мероприятия включила встречи с блогерами, выступления музыкантов и другое. НГС посетил площадку события. Публикуем 10 фотографий с фестиваля.

Вход на площадку фестиваля открылся для посетителей в 15:00

Вход на площадку фестиваля открылся для посетителей в 15:00

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Фестиваль начал работу в 16:00. Программа завершилась через шесть часов после открытия, в 22:00

Фестиваль начал работу в 16:00. Программа завершилась через шесть часов после открытия, в 22:00

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На площадке события организовали развлекательную программу для детей и взрослых. На фестивале также состоялось выступление косплееров

На площадке события организовали развлекательную программу для детей и взрослых. На фестивале также состоялось выступление косплееров

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Активности фестиваля можно разделить на несколько направлений, в том числе лекторий, спорт, наука и творчество. В частности, на событии НГУ показал робота-собаку

Активности фестиваля можно разделить на несколько направлений, в том числе лекторий, спорт, наука и творчество. В частности, на событии НГУ показал робота-собаку

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Новосибирцы смогли встретиться с блогерами и музыкантами. В частности, город <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/24/72430994/" class="_" target="_blank">посетил</a> Эльдар Джарахов

Новосибирцы смогли встретиться с блогерами и музыкантами. В частности, город посетил Эльдар Джарахов

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В музыкальную программу фестиваля вошли выступления известных музыкантов. На сцену к новосибирцам <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/24/72431414/" class="_" target="_blank">вышел</a> Feduk

В музыкальную программу фестиваля вошли выступления известных музыкантов. На сцену к новосибирцам вышел Feduk

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В парке «Арена» сибиряки <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/24/72431672/" class="_" target="_blank">услышали</a> песни группы <nobr class="_">Artik & Asti</nobr>

В парке «Арена» сибиряки услышали песни группы Artik & Asti

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На фестивале <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/24/72431897/" class="_" target="_blank">выступил</a> хип-хоп-исполнитель Баста

На фестивале выступил хип-хоп-исполнитель Баста

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После фестиваля на территорию нового ЛДС приехали автобусы. Зрители фестиваля смогли доехать на общественном транспорте до площади Маркса и станции метро «Речной вокзал»

После фестиваля на территорию нового ЛДС приехали автобусы. Зрители фестиваля смогли доехать на общественном транспорте до площади Маркса и станции метро «Речной вокзал»

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24 июня в Новосибирске состоялось открытие программы, посвященной празднованию Дня города. Празднования 130-летия Новосибирска затянутся на два дня.

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