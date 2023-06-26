Танцы чирлидеров и раздача рыбных биточков: 130-летие Новосибирска в одном видео

Праздник проходил и в центре города. На площади Ленина установили сцену, а на улице Ленина начался фестиваль цветов. Сибиряки приходили на эту локацию, чтобы сделать красивые фото. Днем на сцене хореограф Егор Дружинин провел танцевальный мастер-класс. В течение дня перед горожанами выступали танцоры и певцы, на площади спел хор из более чем 1130 новосибирцев. Вечер закончился выступлением духовых оркестров.