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День города — 2023

Танцы чирлидеров и раздача рыбных биточков: 130-летие Новосибирска в одном видео

Показываем, чем запомнился праздник горожанам

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите на яркие выступления артистов

Видео: NGS.RU

В Новосибирске 25 июня отметили День города, на праздник пришли тысячи горожан. На площадках выступали музыканты, певцы, танцоры и даже чирлидеры. Посмотрите в небольшом видео, как это было.

25 июня праздничная программа началась с заплыва на сапбордах по Оби и зарядки с олимпийскими чемпионами на Михайловской набережной. Праздник на этой площадке продолжился, и днем повара приготовили 1130 биточков из сибирской щуки, что вошло в национальный реестр рекордов. Блюдо раздали горожанам. Вечером состоялся концерт певца Звонкого. Тысячи человек пришли послушать его. В конце праздника состоялось впечатляющее фаер-шоу.

Праздник проходил и в центре города. На площади Ленина установили сцену, а на улице Ленина начался фестиваль цветов. Сибиряки приходили на эту локацию, чтобы сделать красивые фото. Днем на сцене хореограф Егор Дружинин провел танцевальный мастер-класс. В течение дня перед горожанами выступали танцоры и певцы, на площади спел хор из более чем 1130 новосибирцев. Вечер закончился выступлением духовых оркестров.

В парке у нового ЛДС проходил фестиваль «Арена Фест». На нем молодежные центры представили свои работы. В течение дня здесь выступали чирлидеры, а вечером на сцене спел певец Коста Лакоста.

День стал примечателен и тем, что стали известны имена белых медвежат, которые родились в Новосибирском зоопарке. Девочек назвали Белка и Стрелка, результаты голосования озвучила Анна Кикина.

Что еще происходило в праздничный день, вы можете почитать в нашей онлайн-трансляции.

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