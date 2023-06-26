Танцы чирлидеров и раздача рыбных биточков: 130-летие Новосибирска в одном видео

В Новосибирске 25 июня отметили День города, на праздник пришли тысячи горожан. На площадках выступали музыканты, певцы, танцоры и даже чирлидеры. Посмотрите в небольшом видео, как это было.
25 июня праздничная программа началась с заплыва на сапбордах по Оби и зарядки с олимпийскими чемпионами на Михайловской набережной. Праздник на этой площадке продолжился, и днем повара приготовили 1130 биточков из сибирской щуки, что вошло в национальный реестр рекордов. Блюдо раздали горожанам. Вечером состоялся концерт певца Звонкого. Тысячи человек пришли послушать его. В конце праздника состоялось впечатляющее фаер-шоу.
Праздник проходил и в центре города. На площади Ленина установили сцену, а на улице Ленина начался фестиваль цветов. Сибиряки приходили на эту локацию, чтобы сделать красивые фото. Днем на сцене хореограф Егор Дружинин провел танцевальный мастер-класс. В течение дня перед горожанами выступали танцоры и певцы, на площади спел хор из более чем 1130 новосибирцев. Вечер закончился выступлением духовых оркестров.
В парке у нового ЛДС проходил фестиваль «Арена Фест». На нем молодежные центры представили свои работы. В течение дня здесь выступали чирлидеры, а вечером на сцене спел певец Коста Лакоста.
День стал примечателен и тем, что стали известны имена белых медвежат, которые родились в Новосибирском зоопарке. Девочек назвали Белка и Стрелка, результаты голосования озвучила Анна Кикина.
Что еще происходило в праздничный день, вы можете почитать в нашей онлайн-трансляции.