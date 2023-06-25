Карелин, Кикина, Минх и другие — тысяча сибиряков пришла на зарядку с Олимпийскими чемпионами в День города

Празднование 130-летия Новосибирска 25 июня на Михайловской набережной началось в 10.00 с зарядки с Олимпийскими чемпионами. Фотокорреспондент НГС насчитал около тысячи участников и сделал ярки снимкие со спортивного флешмоба.
Карелин оказался не единственным чемпионом Олимпиады на Набережной.
Еще одним почетным гостем стала космонавт Анна Кикина.
Уже заслуженные спортсмены с явным удовольствием выполняли несложные упражнения физической культуры.
В оздоровительной разминке оказались задействованы не только люди
Без показательных выступлений мужчин в камуфляже не обошлось.
Не все зрители принимали участие в зарядке: многие предпочли наблюдение действию.
Среди заслуженных спортсменов на зарядке была и чемпион мира.
На 11:00 на площади Ленина в Новосибирска запланирован другой флешмоб, танцевальный.
Ранее мы подготовили полную программу Дня города. Также мы ведем онлайн-трансляцию из ключевых точек празднования.