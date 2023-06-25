freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняПрогноз погоды на неделю
Все новости
Все новости
День города — 2023

Карелин, Кикина, Минх и другие — тысяча сибиряков пришла на зарядку с Олимпийскими чемпионами в День города

На площадке практически не было свободных места

9

К месту проведения зарядки прибыли несколько десятков сапсерферов

Поделиться

Празднование 130-летия Новосибирска 25 июня на Михайловской набережной началось в 10.00 с зарядки с Олимпийскими чемпионами. Фотокорреспондент НГС насчитал около тысячи участников и сделал ярки снимкие со спортивного флешмоба.

Зарядку вели Олимпийские чемпионы, например, легендарный борец а ныне сенатор Александр Карелин

Зарядку вели Олимпийские чемпионы, например, легендарный борец а ныне сенатор Александр Карелин

Поделиться

Карелин оказался не единственным чемпионом Олимпиады на Набережной.

Ирина Минх — чемпионка летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне

Ирина Минх — чемпионка летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне

Поделиться

Еще одним почетным гостем стала космонавт Анна Кикина.

Недавно Анна Кикина <a href="https://ngs.ru/text/world/2023/06/23/72425513/" class="_" target="_blank">дала НГС интервью</a> о космосе, алкоголе и любви к себе.

Недавно Анна Кикина дала НГС интервью о космосе, алкоголе и любви к себе.

Поделиться

Уже заслуженные спортсмены с явным удовольствием выполняли несложные упражнения физической культуры.

Сама зарядка продлилась около получаса

Сама зарядка продлилась около получаса

Поделиться

В оздоровительной разминке оказались задействованы не только люди

Кинологи показали несколько элементов обучения своих собак

Кинологи показали несколько элементов обучения своих собак

Поделиться

Без показательных выступлений мужчин в камуфляже не обошлось.

Бойцы обезвреживали друг друга не всерьез

Бойцы обезвреживали друг друга не всерьез

Поделиться

Не все зрители принимали участие в зарядке: многие предпочли наблюдение действию.

На Михайловской набережной сегодня люди самого разного возраста

На Михайловской набережной сегодня люди самого разного возраста

Поделиться

Среди заслуженных спортсменов на зарядке была и чемпион мира.

Дарья Мануйленкова — чемпионка мира по бодифитнесу

Дарья Мануйленкова — чемпионка мира по бодифитнесу

Поделиться

На 11:00 на площади Ленина в Новосибирска запланирован другой флешмоб, танцевальный.

Завершилась разминка раздачей автографов

Завершилась разминка раздачей автографов

Поделиться

Ранее мы подготовили полную программу Дня города. Также мы ведем онлайн-трансляцию из ключевых точек празднования.

ФоторепортажДень городаСпортЗарядкаАлександр КарелинИрина МинхАнна Кикина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter