«Когда я увидела Землю, она меня не супер удивила». Анна Кикина — о космосе, алкоголе и любви к себе

У меня много интересов и активностей, к примеру, люблю беговые лыжи, греблю. Недавно ездила на Петровский марафон, гребли на рафте со взрослой и детской командой. У меня супруг занимается с детьми дополнительным образованием — у него лыжная секция. Летом она становится секцией гребли. Люблю бывать на природе.

— Как сохранить здоровье космонавта?

— Нужно хорошо спать, но я не пример здесь. Я люблю спать, но со мной это не всегда случается. Можно ли есть после 6 вечера — это все настолько индивидуально, зависит от собственных обменных процессов, генетической предрасположенности. Я ем, когда хочу. Просто занимаюсь достаточно много физической нагрузкой. Ну и сильно худой не могу себя назвать. Думаю, что нужно себя любить, таким человеком, какой ты есть в мире. Эта любовь к телу чувствуется организмом, каждой клеточкой, и она старается жить для организма. Каждое тело уникально, оно может существовать и получать удовольствие просто от жизни, лучей солнца, от того, что человек может ходить и видеть. Очень много классных вещей, которые даются телу. Нужно заботиться об этом, не загонять себя. Нужно, чтобы организм работал, как любой механизм. Если он будет работать, он будет жить.