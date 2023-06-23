«Когда я увидела Землю, она меня не супер удивила». Анна Кикина — о космосе, алкоголе и любви к себе

Улыбчивая, обаятельная и простая — такое впечатление производит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Анна родилась в Новосибирске, с детства занималась спортом, но в космос попала случайно — по совету коллеги. Анна первой из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. Ко Дню города она приехала в родной город и нашла время на встречу с журналистами. Она рассказала, как попала в космос, хотела бы побывать на Луне и как она проводит выходные.
Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске в семье военного врача и служащей правоохранительных органов. С детства увлекалась физкультурой, пробовала себя в разных видах спорта. После школы поступила в академию водного транспорта. В 2012 году прошла отбор в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России.
С 2012 по 2014 девушка прошла общекосмическую подготовку — научилась управлять самолетом «Л-39», прошла тренировки в условиях невесомости, испытания в сурдокамере, специализированную подготовку по прыжкам с парашютом и особую водолазную подготовку. Анна справилась со всеми трудностями и вошла в отряд Роскосмоса.
В октябре 2022 года отправилась в космос на корабле Crew Dragon компании Space X, которая принадлежит Илону Маску. Помимо Кикиной в экипаж корабля входили астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. В марте 2023 года вернулась на Землю, прошла реабилитацию в США и в России.
Участвовала в эксперименте по моделированию полета на Луну SIRIUS. Некоторые тесты были суровыми: например, участникам сначала не давали спать 40 часов, а после предложили математический и когнитивный тест. Один из лучших результатов показала именно Анна Кикина.
— Как вы попали в космонавтику?
— В 2012 году был объявлен первый открытый набор в отряд космонавтов для любых граждан. Я узнала об этом, можно сказать, случайно. Моя коллега по работе, зная мою вовлеченность в различные активности, сообщила мне об этом. Спасибо ей. Когда я познакомилась с требованиями для претендентов, пришло такое быстрое осознание, что все мои достижения, наработки за жизнь соответствовали тому, что спрашивается с претендентов. Немного вникнув в профессию, я поняла, что она сочетает все мои интересы. Я поняла, что это тот идеальный вариант того, чем я хочу заниматься в жизни. Мне тогда было 27 лет, я не с самого детства об этом мечтала.
— Какой у вас рост и было ли это важно в отборе?
— 166 сантиметра — это средние параметры для женщины. Этого вполне достаточно, почему нет. Ограничения у нас в основном по массе человека, но мне до 90 кг еще стараться и стараться
— Ваши первые впечатления в космосе?
— Когда я увидела Землю, она меня не супер удивила. Почему? Потому что сейчас развиты технологии отображения того, как выглядит наша планета. Много раз я это видела в фильмах, на тренировках. Как я себе ее представляла, так и увидела. Такое ощущение, что я много раз ее видела, просто вот она, в реальности. Осознание того, что это реальность, само собой украшает эту ситуацию. Очень красивая, конечно, наша планета. Она постоянно меняется, живет. В зависимости от разных условий, угла и высоты солнца, погоды, времени года, нашего положения относительно нее. Никогда нет одинакового ее вида. Можно очень долго наблюдать, как фильм. Впечатлило, конечно, первое ощущение невесомости после расстегивания привязных ремней в кресле. Тело взмыло, только потом я смогла подойти к иллюминатору.
— Чего больше всего не хватало в космосе? Кроме близких людей
— Я хотела ответить, что людей близких, но вы меня ограничили сразу... На самом деле, наверное, всего хватало. Ощущение привычной жизни на земле все время выходило на поверхность. Потому что мы привыкаем к своему образу жизни, но это настолько не критично... В принципе, всего хватало.
— В космосе вы проводили эксперименты. В чем они заключались?
— В технологии освоения космического пространства есть такое направление как физика космических лучей. В рамках этого направления есть такой эксперимент — изучение свечения карты ночной атмосферы Земли в ближнем ультрафиолете. Наша задача — собрать аппаратуру, следить за ее работоспособностью и передавать данные на Землю. Ученые принимают посланную нами информацию и обрабатывают. Были и другие направления: у меня было 20 космических экспериментов, которыми я занималась.
— Когда в следующий раз планируете в космос?
— Должна подойти моя следующая очередь. Космонавты распределены, поставлены в экипажи на определенное количество времени вперед. Посмотрим, какие виды на меня имеет руководство. Для меня было неожиданностью, когда я узнала, что меня хотят на Crew Dragon поставить. В нашей профессии бывают такие сюрпризы. Думаю, это не в ближайшее время будет, но рассчитываю, что меня поставят в экипаж экспедиции. Вероятнее всего, это будет на нашем корабле «Союз».
— Хотелось бы вам слетать на Луну?
— Да, мне бы хотелось. При должном обеспечении техники безопасности, при хорошей подготовке полета, конечно. Думаю, так или иначе когда-то это случиться, буду счастлива, если я буду принимать в этом участие.
— Как проходят тренировки?
— По большей части космонавты из других стран проходят подготовку на базе NASA, которая расположена в Хьюстоне, в Техасе. Российские космонавты готовятся в России, на территории Центр подготовки космонавтов. Когда речь идет о заключительных этапах подготовки, когда экипажи уже вместе тренируются здесь, начинаются командировки. Тогда наши летают в NASA, потренироваться на их базе по их сегменту. Принципы подачи материалов у преподавателей и инструкторов одни. Задача: ознакомить с устройством системы.
— Как космонавты относятся к алкоголю?
— Алкоголь, как и другие негативные привычки и действия, нехорошо сказывается на здоровье. Здесь каждый сам для себя решает. Несколько раз в год у нас проходят медицинские комиссии, у нас очень тщательно следят за уровнем здоровья. В случае каких-то изменений это сразу будет видно. Самая распространенная причина, по которой не получается пройти отбор — именно медицинские параметры.
— Что делаете в свободное время?
— У меня была реабилитация: 7 дней в Америке, второй этап в санатории в Пятигорске. Полная реабилитация у космонавта занимает полгода, его за это время не привлекают к специальным тренировкам, которые сопряжены с теми или иными видами особой нагрузки. После полета первые полгода это восстановление организма, популяризация космонавтики, отдых. После командировки в Новосибирск я уйду в отпуск, у меня много планов. А дальше опять включусь в работу. У нас есть отдел планирования и каждый день мы работаем по документу, который называется расписание. Каждые 2 часа у нас расписаны. Грубо говоря, занятия направлены на поддержание навыков и знаний.
У меня много интересов и активностей, к примеру, люблю беговые лыжи, греблю. Недавно ездила на Петровский марафон, гребли на рафте со взрослой и детской командой. У меня супруг занимается с детьми дополнительным образованием — у него лыжная секция. Летом она становится секцией гребли. Люблю бывать на природе.
— Как сохранить здоровье космонавта?
— Нужно хорошо спать, но я не пример здесь. Я люблю спать, но со мной это не всегда случается. Можно ли есть после 6 вечера — это все настолько индивидуально, зависит от собственных обменных процессов, генетической предрасположенности. Я ем, когда хочу. Просто занимаюсь достаточно много физической нагрузкой. Ну и сильно худой не могу себя назвать. Думаю, что нужно себя любить, таким человеком, какой ты есть в мире. Эта любовь к телу чувствуется организмом, каждой клеточкой, и она старается жить для организма. Каждое тело уникально, оно может существовать и получать удовольствие просто от жизни, лучей солнца, от того, что человек может ходить и видеть. Очень много классных вещей, которые даются телу. Нужно заботиться об этом, не загонять себя. Нужно, чтобы организм работал, как любой механизм. Если он будет работать, он будет жить.
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