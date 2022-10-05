Сибирячка Анна Кикина отправляется в космос на корабле компании Илона Маска: видеотрансляция с запуска

5 октября в 19:00 по московскому времени из Космического центра имени Кеннеди состоится запуск корабля Crew Dragon с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной. Помимо Кикиной в экипаж корабля входят астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.



— Стыковка корабля к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет 6 октября в 23:57 по московскому времени. Продолжительность пребывания экипажа на МКС, по планам, составит 145 суток, — говорится в сообщении «Роскосмоса».

