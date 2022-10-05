Сибирячка Анна Кикина отправляется в космос на корабле компании Илона Маска: видеотрансляция с запуска
Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX
5 октября в 19:00 по московскому времени из Космического центра имени Кеннеди состоится запуск корабля Crew Dragon с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной. Помимо Кикиной в экипаж корабля входят астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.
— Стыковка корабля к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет 6 октября в 23:57 по московскому времени. Продолжительность пребывания экипажа на МКС, по планам, составит 145 суток, — говорится в сообщении «Роскосмоса».
По новосибирскому времени на 22 часа запланировано начало эфира, во время которого состоится запуск. Сам запуск ожидается в 23 часа по новосибирскому времени, стыковка — в 03:57.
Посмотреть трансляцию можно здесь:
Анна Кикина на сегодня — единственная женщина в российском отряде космонавтов. И станет пятой в истории отечественной космонавтики женщиной — профессиональным космонавтом, которая преодолеет земное притяжение. И первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.
Как говорится на официальном сайте компании SpaceX, космический корабль представляют собой многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и другие планеты.
Миссия осуществляется в рамках перекрестных полетов российской госкорпорации и NASA. В июле организации подписали соглашение о том, что российские космонавты смогут летать на американских кораблях и наоборот.