20idei
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 58.79
eur 56.17
Тема дняОтсрочка студентам негосударственных вузов
Все новости
Все новости

Сибирячка Анна Кикина отправляется в космос на корабле компании Илона Маска: видеотрансляция с запуска

Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX

796
ds

Анна Кикина прошла курс подготовки к полету в США

Поделиться

5 октября в 19:00 по московскому времени из Космического центра имени Кеннеди состоится запуск корабля Crew Dragon с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной. Помимо Кикиной в экипаж корабля входят астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

— Стыковка корабля к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет 6 октября в 23:57 по московскому времени. Продолжительность пребывания экипажа на МКС, по планам, составит 145 суток, — говорится в сообщении «Роскосмоса».

По новосибирскому времени на 22 часа запланировано начало эфира, во время которого состоится запуск. Сам запуск ожидается в 23 часа по новосибирскому времени, стыковка — в 03:57.

Посмотреть трансляцию можно здесь:

Анна Кикина на сегодня — единственная женщина в российском отряде космонавтов. И станет пятой в истории отечественной космонавтики женщиной — профессиональным космонавтом, которая преодолеет земное притяжение. И первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Как говорится на официальном сайте компании SpaceX, космический корабль представляют собой многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и другие планеты.

Миссия осуществляется в рамках перекрестных полетов российской госкорпорации и NASA. В июле организации подписали соглашение о том, что российские космонавты смогут летать на американских кораблях и наоборот.

По теме

Анна Кикина
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2