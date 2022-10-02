Космонавт из Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 5 октября — экипаж уже прибыл на космодром во Флориде
Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX
1 октября экипаж Crew-5 с космонавтом Анной Кикиной прибыл в Космический центр имени Кеннеди NASA в штате Флорида. Помимо Кикиной, в экипаж входят астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.
— Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди планируется 5 октября 2022 года в 19:00 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 6 октября в 23:57 Москве, — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Отметим, Анна Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX.
Миссия будет осуществляться в рамках перекрестных полетов российской госкорпорации и NASA. В июле организации подписали соглашение о том, что российские космонавты смогут летать на американских кораблях и наоборот.
Напомним, 8 сентября космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полету на американском корабле Crew Dragon.