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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 3 октября — комиссия МКС одобрила полет

Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX

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Сейчас Анна Кикина проходит курс подготовки к полету в США

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26 сентября страны — участницы проекта МКС одобрили полет экипажа Crew-5 с уроженкой Новосибирска Анной Кикиной. Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».

— Комиссия из представителей космических агентств стран — партнеров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа Crew-5, — говорится в сообщении.

Кроме Анны Кикиной в состав экипажа войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX.

В «Роскосмосе» отметили, что запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 состоится 3 октября в 19:46 по московскому времени.

Миссия будет осуществляться в рамках перекрестных полетов российской госкорпорации и NASA. В июле организации подписали соглашение о том, что российские космонавты смогут летать на американских кораблях, и наоборот.

Напомним, 8 сентября космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полету на американском корабле Crew Dragon.

Анна Кикина
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