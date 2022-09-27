Космонавт из Новосибирска Анна Кикина отправится в космос
3 октября — комиссия МКС одобрила полет
Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX
26 сентября страны — участницы проекта МКС одобрили полет экипажа
— Комиссия из представителей космических агентств стран — партнеров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа
Кроме Анны Кикиной в состав экипажа войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX.
В «Роскосмосе» отметили, что запуск корабля Crew Dragon с экипажем
Миссия будет осуществляться в рамках перекрестных полетов российской госкорпорации и NASA. В июле организации подписали соглашение о том, что российские космонавты смогут летать на американских кораблях, и наоборот.
Напомним, 8 сентября космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полету на американском корабле Crew Dragon.