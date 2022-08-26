Названа дата полёта в космос уроженки Новосибирска Анны Кикиной
Анна Кикина получила квалификацию «космонавт-испытатель» в 2014 году
Запуск американского космического корабля Crew Dragon, на котором к МКС отправится уроженка Новосибирска Анна Кикина, состоится 3 октября. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
— NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок, — отметили в «Роскосмосе».
Кроме Кикиной в экипаж войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, кто полетит на корабле компании SpaceX.
Миссия будет осуществляться в рамках перекрёстных полётов российской госкорпорации и NASA. В июле организации подписали соглашение о том, что российские космонавты смогут летать на американских кораблях и наоборот.
В 2019 году Анна Кикина рассказала НГС о том, как она уже несколько лет готовится к своему первому полету в космос и как начиналась ее карьера.