СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 59.77
eur 59.60
Тема дняНовосибирец поймал 7-килограммовую щуку
Все новости
Все новости

Названа дата полёта в космос уроженки Новосибирска Анны Кикиной

Анна Кикина получила квалификацию «космонавт-испытатель» в 2014 году

102

Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, кто полетит на корабле компании SpaceX

Поделиться

Запуск американского космического корабля Crew Dragon, на котором к МКС отправится уроженка Новосибирска Анна Кикина, состоится 3 октября. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

— NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок, — отметили в «Роскосмосе».

Кроме Кикиной в экипаж войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, кто полетит на корабле компании SpaceX.

Миссия будет осуществляться в рамках перекрёстных полётов российской госкорпорации и NASA. В июле организации подписали соглашение о том, что российские космонавты смогут летать на американских кораблях и наоборот.

В 2019 году Анна Кикина рассказала НГС о том, как она уже несколько лет готовится к своему первому полету в космос и как начиналась ее карьера.

Анна Кикина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2