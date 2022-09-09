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Космонавт из Новосибирска отправилась в США — она готовится к полету на американском корабле

Запуск корабля запланирован на 3 октября этого года

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Ранее Кикина рассказывала НГС, что она готовилась к полету несколько лет

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Космонавт Анна Кикина из Новосибирска вчера, 8 сентября, улетела в США для подготовки к полету на американском корабле Crew Dragon, информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».

— В ходе заключительной тренировочной сессии у экипажа Crew 5 пройдут занятия по системам корабля Crew Dragon и совещания по темам предстартовой подготовки, — отметили в пресс-службе «Роскосмоса».

Анна отправилась в Космический центр имени Джонсона NASA в Техасе, в зависимости от даты экипаж отправится во Флориду в Космический центр имени Кеннеди NASA для продолжения подготовки.

— Там у Анны Кикиной и ее коллег по экипажу запланированы занятия по предстартовой подготовке, включая отработку операций «стартового дня», а также тренировки по аварийному покиданию корабля, — сообщили в «Роскосмосе».

Кроме Анны Кикиной, в состав экипажа войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX.

Запуск корабля к МКС запланирован на 3 октября этого года из Космического центра имени Кеннеди. В 2021 году компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Анны Кикиной — внешне они очень похожи.

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