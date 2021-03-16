Выпустили куклу Барби в образе сибирячки — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса

Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной. Куклу выпустили в двух вариантах — в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос, но купить ее будет нельзя. Подобно выпущенным ранее Барби-машинисткам Московского метрополитена, эта кукла также не предназначена для продажи.