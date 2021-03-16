Выпустили куклу Барби в образе сибирячки — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса

Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной. Куклу выпустили в двух вариантах — в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос, но купить ее будет нельзя. Подобно выпущенным ранее Барби-машинисткам Московского метрополитена, эта кукла также не предназначена для продажи.
Сама сибирячка видит своей целью показать девочкам, что можно стать, кем угодно:
— Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе, — приводит компания слова Анны Кикиной.
Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Воспитанница класса юных спасателей 29-ой школы, получила специальность «защита в чрезвычайных ситуациях» в Новосибирской государственной академии водного транспорта, прошла курсы МЧС. По ее словам, стать космонавтом мечтала со школьной скамьи. поэтому сразу откликнулась на объявление о наборе в Центр подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина. До зачисления в отряд космонавтов работала программным директором на «Радио-Сибирь Алтай». С 17 декабря 2014 года — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса.
В прошлом году мы сообщали, что Анна Кикина отправится на МКС через два года.