«У меня по физкультуре была тройка»: история первой советской чемпионки по биатлону — сегодня она судит мировых звезд спорта

Октябрина Александровна Соколова — нетипичная пенсионерка: до сих пор занимается спортом и выступает на разных соревнованиях, преподает в НГТУ, покоряет горные вершины. Она первая чемпионка СССР по биатлону, судья всероссийской категории. Обо всём этом Октябрина Соколова рассказала в интервью порталу NGS.RU.
— Изучая вашу биографию, понял, что тем, на которые можно поговорить, очень много. Вы первая чемпионка СССР по биатлону, вы судили Олимпийские игры в Сочи...
— История на истории, так получилось (смеётся). А ведь в детстве ничего не предвещало, что стану спортсменкой. Я была хилым ребенком — до
До
— Как в вашей жизни появились лыжи?
— Однажды мимо меня прошла девчонка с лыжами и красивыми ботинками. Мы-то привыкли, что лыжи надевают на валенки, а тут так классно! И я решила записаться в секцию втайне от отца. Он работал машинистом на железной дороге, и когда уезжал на смену, я шла на тренировку. Ну а когда адаптировалась, то уже и скрывать не надо было.
— Как вы оказались в Новосибирске?
— Приехала учиться в НИИЖТ. У нас в Тайге всё было связано с железной дорогой. Когда поступила в Новосибирск, то решила продолжить заниматься спортом. Помню, как пришла на первую тренировку, а мне говорят: «Кросс 30 минут». А я столько никогда не бегала! Но потихоньку вкатилась и в итоге стала тренироваться по 5 раз в неделю. У всех было 3 тренировки, а у меня — 5.
— В то время когда вы учились, были популярны летние практики и стройотряды. Какой была самая яркая поездка?
— Когда мы с моим будущим мужем поехали зарабатывать деньги на свадьбу под Читу после третьего курса. Мы работали на разборке рельсов: девочки откручивали гайки, ребята вытаскивали шпалы. Заработали за лето по 1000 рублей. Для сравнения: машина стоила около 5000. Приехали из поездки и 1 сентября сыграли свадьбу. Чтобы дату не забыть: когда дети в школу идут, тогда и свадьба (смеётся). Сразу после того, как расписались, мы поехали на электричке отмечать к мужу в деревню. От дворца бракосочетания, который на Красном проспекте, до вокзала муж меня нес на руках.
— Ваш муж, Николай Семенович Соколов, заслуженный тренер России (Николай Соколов подготовил 34 мастера спорта и 4 мастера спорта международного класса — Прим. ред.). Как вы познакомились?
— В университете. Сначала я занималась у другого тренера, но у нас с ним возникло недопонимание, и я попросилась к Николаю Семеновичу Соколову, который тогда тренировал парней. Он согласился меня взять к себе в группу.
— 1 сентября вы сыграли золотую свадьбу — поделитесь секретом крепкой семейной жизни?
— Муж говорит, что для него это не 50 лет, а 100: со мной год за два идет (смеётся). Секрет один: в одну дуду дуть надо, в одну сторону смотреть. Нас объединил биатлон. Он меня поддерживал, я его подводить не могла. И конечно, доверие друг к другу.
Октябрина Соколова стояла у истоков женского биатлона в Новосибирске. Если мужской биатлон стал развиваться в городе сразу после войны, потому что входил в программу Олимпийских игр, то до женского долгое время дела не было. В
— Как вы стали заниматься биатлоном?
— После рождения первого сына в 1975 году. 2 марта родился сын, а 2 мая я вышла на тренировку.
— Вам было 23 года — сейчас люди начинают выступать как профессионалы в 18.
— Тогда ввели правило, что на многие всесоюзные соревнования в составе команды должна быть одна женщина. Биатлоном из женщин мало кто занимался, и мы решили попробовать. К тому же в НИИЖТе очень сильно был развит мужской биатлон, многие ребята выступали за сборную СССР. Я, учась в университете, пробовала стрелять и выступала на разных областных соревнованиях, а в 1975 году стала готовиться основательно.
— Стрельба вам сразу покорилась?
— Не скажу. Сейчас если спортсмен на рубеже стреляет дольше 30 секунд, то все говорят, что это медленно. А у нас если за минуту отстрелял, то тебе говорили: «Куда торопишься». Другая стрельба была, другие винтовки, другие позиции для стрельбы: приедешь, дырку под локоть из снега сбиваешь, чтобы упор сделать, ведь никаких ковриков не было.
— Тренировал вас муж. Каким он был тренером? Факт, что вы муж и жена, не мешал?
— Он был жесткий, но тренер и не может быть мягкий. Один из примеров: в наше время были проблемы с экипировкой, выкручивались как могли. Я сама сшила себе красивые шорты и приехала в них кататься на лыжероллерах. В самом начале тренировки я на глазах мужа падаю, раздираю всё бедро, а он мне: «Ничего страшного, еще 5 кругов». Стиснула зубы и назло ему доехала. Будь на моём месте кто-то другой, он бы ее остановил. А меня нет — до сих пор ему в шутку припоминаю (смеётся). Но без этого не было бы и результатов.
— Чемпионат СССР 1979 года, где вы стали первой чемпионкой, помните?
— Он проходил в городе Губаха Пермского края. Самое яркое впечатление, как я поехала на него в обычных туфлях. Мы приезжаем в город на автобусе, а там снег на уровне крыши. Мне тогда муж сказал: «Надо было в босоножках ехать, что уж ты».
Конкуренция была очень высокой, человек 15 могли претендовать на золото. Помню, что у меня были проблемы на пристрелке, она у меня плохо получилась. А это самый важный компонент — стрельба одна, если плохо стрельнул, то можешь забыть о медалях. В итоге на саму гонку меня поставили бежать в первую группу — туда обычно ставили спортсменов послабее. Меня это так разозлило, что я на этой злости выбила 5 из 5 мишеней. Прибежала на финиш и думаю: «Ну давайте, попробуйте повторите».
— У вас получилась яркая карьера внутри СССР, вы выиграли несколько международных турниров, но перед первым чемпионатом мира в 1984 году оказались вне сборной.
— Мне сказали: «Старая, сиди дома». Хотя мне было всего 32 года. Конечно, было обидно, я была не слабее тех, кого взяли. После чемпионата мира в Соликамске проходил чемпионат СССР, я приехала туда и обыграла тех, кто был в сборной вместо меня. Вообще, в то время спортсменов после 25 лет редко отпускали на зарубежные старты, считали уже старыми.
— Карьеру вы закончили в 1984 году, но биатлон остался с вами. Как перепрофилировались в судьи?
— Мы судили, еще когда учились в университете. Биатлонный сезон в СССР начинался с турнира в Новосибирске в ноябре: к нам приезжали чехи, болгары, немцы, лучшие спортсмены Союза. И на этих соревнованиях нужна была помощь, нас для этого привлекали. С тех пор и повелось.
— В чём заключается ваша работа сейчас?
— Я работаю на рубеже: смотрим за порядком, подметаем коврики, работаем за пультом, который перезагружает мишени, регистрируем прибежавших спортсменов.
— Вы работали на Олимпиаде в Сочи. Расскажите, как проходил туда отбор?
— Мы готовились к этому три года — проходили разные семинары, ездили на соревнования, сдавали зачеты. Много людей отсеивалось. Например, вызывают судить соревнования — если там сработал плохо, тебя исключают, вызывают других. Но из Новосибирска в Сочи было много людей — наша судейская бригада считается очень сильной. У нас ведь в городе раньше и Кубки мира проводились, и чемпионат Европы.
— Кстати, ведь правда — раньше в Новосибирск приезжали мировые звезды, а последние десять лет эта история сошла на нет. Как так вышло?
— Раньше в России стрельбищ было мало, и наше было одним из лучших в стране: компактное, небольшое. А потом другие города начали активно строить — Тюмень, Ханты-Мансийск, Уват, Красноярск. Причем они уже учитывали наши минусы. Они стали создавать инфраструктуру, в том числе гостиницы, и там стало удобнее проводить Кубки мира. В общем, мы долго почивали на лаврах.
— Вы судили всех величайших спортсменов современности. Расскажите, кто запомнился?
— Бьёрндален (У́ле-Эйнар Бьёрнда́лен — норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону. — Прим. ред.). В Новосибирске проходил чемпионат России и впервые проводился масс-старт с двумя этапами. А Бьёрндален был тут и попросил, чтобы его допустили к участию вне зачета. Ему дали последний,
Из русских биатлонистов я пересекалась на сборах с Валерием Медведцевым (Олимпийский чемпион 1988 года. — Прим. ред.). Когда мы тренировались, он особо ничем не выделялся, а потом завоевал золото Олимпиады, стал четырехкратным чемпионом мира. Когда сейчас пересекаемся, то болтаем.
Еще встречалась на соревнованиях паралимпийцев в Тюмени с Ларсом Бергером (четырехкратный чемпион мира. — Прим. ред.). Но с ним я много не общалась, только сфотографировалась. А самый известный человек, с которым у меня есть фото — Владимир Путин. Это было в 2013 году в Сочи: там проходили тестовые соревнования паралимпийцев и их посетили Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Сильвио Берлускони. Путин пришел пообщаться с паралимпийцами, а мы были рядом, и тоже удалось сфотографироваться. Вокруг, кстати, даже не было охранников — спокойно подошли и сделали снимок.
Несмотря на возраст, Октябрина Соколова до сих пор ведет активный образ жизни, выступает на разных ветеранских стартах. Медали, которые заработала Соколова за карьеру, занимают целую комнату.
— Вы до сих пор ведете здоровый образ жизни. Чем занимаетесь?
— Сейчас я почти не тренируюсь, только выступаю на соревнованиях в свое удовольствие, для себя. Через не могу уже ничего не делаю.
— Для себя — это сколько?
— В НГТУ у меня 3 рабочих дня в неделю по 3 пары: за пару я накатываю 3–4 километра, до лыжной базы дойти —
— Преподаватель, который еще и сам катается на лыжах. Строго спрашиваете со студентов?
— Сейчас студентов строгостью не возьмешь. Мы просто требуем от них соблюдать дисциплину и минимальные правила. Зачет у меня получить легко — главное, ходить на пары и не пропускать, а если не появляешься, то будут проблемы. А если еще и пальцы начинают гнуть…
— Студенты знают о ваших регалиях?
— Не особо интересуются. У нас висят портреты преподавателей, там указаны заслуги. Бывает, что кто-то прочтет и удивляется: «Ничего себе, не может быть».
— Вы преподаете в НГТУ почти 20 лет. Как менялись студенты за это время?
— С каждым годом слабее и слабее. Я пришла на кафедру в 2001 году, и тогда за пару студенты проходили 8 километров спокойно, а сейчас проползают 3 километра и «умирают». Раньше, когда студенты приходили на пары осенью, мы бегали кроссы, и все справлялись, а сейчас мы до снега занимаемся скандинавской ходьбой. Ребята мало двигаются, и это чувствуется.
— К чему вы стремитесь, когда занимаетесь со студентами? Чему, как преподаватель, вы будете рады?
— Лыжная база для студентов НГТУ — это как курс молодого бойца. Когда они ко мне приходят, то большинство абсолютно не умеет кататься на лыжах. И вот если удается кого-то научить, привить любовь к лыжам, то это уже что-то.
— Еще одно ваше увлечение — поездки на велосипедах по Горному Алтаю каждое лето. Расскажете?
— С 1996 года мы 24 раза там были в велопоходах, из-за ковида пропустили 2 года только. Мы выбирали с супругом круговой маршрут и ехали по нему — иногда вдвоем, иногда брали группу. Доезжали от Бийска до Ташанты в один год, однажды проехали маршрут Иня–Тюнгур. В среднем уезжаем на 10 дней, за это время проезжаем от 500 до 800 километров. Рекорд — 1000 километров.
— То есть вы заезжали во все перевалы и горы на велосипедах?
— Конечно. У нас еще была специальная тележка, которая прицеплялась к велосипеду. Когда мы начинали путешествовать по Алтаю, там в большинстве мест была грунтовая дорога, не то что сейчас. Даже на Семинском перевале! Поднимаешься на перевал — и как заново родился.
— Как у вас возникла идея таких путешествий? В
— Это была моя идея. На Семинском перевале построили стрельбище, а мой муж туда всё не мог попасть. И мы как-то перед очередным отпуском с товарищем уговорили его заехать на Семинский перевал на велосипедах под предлогом «посмотреть стрельбище». Один раз съездили, и понеслось. Мы влюбились в Алтай и в велосипед. В итоге объездили Алтай вдоль и поперек.
— Когда последний раз ходили так?
— 2 года назад. Но мы последние годы уже не так резво [ходим]. Например, доезжаем до Кош-Агача на транспорте, а уже обратно до Усть-Семы едем на велосипедах (400 км. — Прим. ред.). У нас там есть любимые места, где мы всегда останавливаемся — разные гостиницы, Марсовы поля, Голубые озёра.
— Вашей энергии могут позавидовать многие молодые. В чём секрет?
— Меня все спрашивают: «Сколько ты можешь бегать?» А я отвечаю: «Я просто поздно начала!» Поэтому и продолжаю.
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