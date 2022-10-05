20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 58.79
eur 56.17
Тема дняСпецназ ворвался по ошибке
Все новости
Все новости
Интервью

«У меня по физкультуре была тройка»: история первой советской чемпионки по биатлону — сегодня она судит мировых звезд спорта

С мужем-тренером Октябрина Соколова прожила полвека — она рассказала о секретах успеха в спорте и в семейной жизни

397
ds

Октябрина Соколова — первая чемпионка СССР по биатлону

Поделиться

Октябрина Александровна Соколова — нетипичная пенсионерка: до сих пор занимается спортом и выступает на разных соревнованиях, преподает в НГТУ, покоряет горные вершины. Она первая чемпионка СССР по биатлону, судья всероссийской категории. Обо всём этом Октябрина Соколова рассказала в интервью порталу NGS.RU.

— Изучая вашу биографию, понял, что тем, на которые можно поговорить, очень много. Вы первая чемпионка СССР по биатлону, вы судили Олимпийские игры в Сочи...

— История на истории, так получилось (смеётся). А ведь в детстве ничего не предвещало, что стану спортсменкой. Я была хилым ребенком — до 6-го класса меня даже на улицу особо не выпускали, потому что сразу заболевала. Мы, конечно, гуляли не так, как дети сейчас: выйдем на улицу и домой возвращаемся, только когда пальто ледяной коркой покрылось до пояса.

До 8-го класса у меня по физкультуре была тройка — на всех дистанциях была последней. А вот на лыжах кататься мне нравилось. Я родом из города Тайга Кемеровской области, там было грех не кататься: такого количества машин, как сейчас, тогда не было, вышел за калитку — и поехал.

Болгария, 1981 год. Соревнования дружественных стран социалистического лагеря, гонка на 10 километров — Октябрина Соколова заняла тогда <nobr class="_">1-е</nobr> место

Болгария, 1981 год. Соревнования дружественных стран социалистического лагеря, гонка на 10 километров — Октябрина Соколова заняла тогда 1-е место

Поделиться

— Как в вашей жизни появились лыжи?

— Однажды мимо меня прошла девчонка с лыжами и красивыми ботинками. Мы-то привыкли, что лыжи надевают на валенки, а тут так классно! И я решила записаться в секцию втайне от отца. Он работал машинистом на железной дороге, и когда уезжал на смену, я шла на тренировку. Ну а когда адаптировалась, то уже и скрывать не надо было.

— Как вы оказались в Новосибирске?

— Приехала учиться в НИИЖТ. У нас в Тайге всё было связано с железной дорогой. Когда поступила в Новосибирск, то решила продолжить заниматься спортом. Помню, как пришла на первую тренировку, а мне говорят: «Кросс 30 минут». А я столько никогда не бегала! Но потихоньку вкатилась и в итоге стала тренироваться по 5 раз в неделю. У всех было 3 тренировки, а у меня — 5.

Лето <nobr class="_">1972-го</nobr>, трудовая практика в Чите

Лето 1972-го, трудовая практика в Чите

Поделиться

— В то время когда вы учились, были популярны летние практики и стройотряды. Какой была самая яркая поездка?

— Когда мы с моим будущим мужем поехали зарабатывать деньги на свадьбу под Читу после третьего курса. Мы работали на разборке рельсов: девочки откручивали гайки, ребята вытаскивали шпалы. Заработали за лето по 1000 рублей. Для сравнения: машина стоила около 5000. Приехали из поездки и 1 сентября сыграли свадьбу. Чтобы дату не забыть: когда дети в школу идут, тогда и свадьба (смеётся). Сразу после того, как расписались, мы поехали на электричке отмечать к мужу в деревню. От дворца бракосочетания, который на Красном проспекте, до вокзала муж меня нес на руках.

— Ваш муж, Николай Семенович Соколов, заслуженный тренер России (Николай Соколов подготовил 34 мастера спорта и 4 мастера спорта международного класса — Прим. ред.). Как вы познакомились?

— В университете. Сначала я занималась у другого тренера, но у нас с ним возникло недопонимание, и я попросилась к Николаю Семеновичу Соколову, который тогда тренировал парней. Он согласился меня взять к себе в группу.

Лыжная гонка патрулей за приз Николая и Октябрины Соколовых, в которой они участвуют и сами

Лыжная гонка патрулей за приз Николая и Октябрины Соколовых, в которой они участвуют и сами

Поделиться

— 1 сентября вы сыграли золотую свадьбу — поделитесь секретом крепкой семейной жизни?

Муж говорит, что для него это не 50 лет, а 100: со мной год за два идет (смеётся). Секрет один: в одну дуду дуть надо, в одну сторону смотреть. Нас объединил биатлон. Он меня поддерживал, я его подводить не могла. И конечно, доверие друг к другу.

Октябрина Соколова стояла у истоков женского биатлона в Новосибирске. Если мужской биатлон стал развиваться в городе сразу после войны, потому что входил в программу Олимпийских игр, то до женского долгое время дела не было. В 70-е ситуация стала меняться.

— Как вы стали заниматься биатлоном?

— После рождения первого сына в 1975 году. 2 марта родился сын, а 2 мая я вышла на тренировку.

Летом, без снега, Октябрина Соколова тоже участвовала в соревнованиях — по военно-прикладному многоборью (фото 1978 года)

Летом, без снега, Октябрина Соколова тоже участвовала в соревнованиях — по военно-прикладному многоборью (фото 1978 года)

Поделиться

— Вам было 23 года — сейчас люди начинают выступать как профессионалы в 18.

— Тогда ввели правило, что на многие всесоюзные соревнования в составе команды должна быть одна женщина. Биатлоном из женщин мало кто занимался, и мы решили попробовать. К тому же в НИИЖТе очень сильно был развит мужской биатлон, многие ребята выступали за сборную СССР. Я, учась в университете, пробовала стрелять и выступала на разных областных соревнованиях, а в 1975 году стала готовиться основательно.

— Стрельба вам сразу покорилась?

— Не скажу. Сейчас если спортсмен на рубеже стреляет дольше 30 секунд, то все говорят, что это медленно. А у нас если за минуту отстрелял, то тебе говорили: «Куда торопишься». Другая стрельба была, другие винтовки, другие позиции для стрельбы: приедешь, дырку под локоть из снега сбиваешь, чтобы упор сделать, ведь никаких ковриков не было.

— Тренировал вас муж. Каким он был тренером? Факт, что вы муж и жена, не мешал?

Он был жесткий, но тренер и не может быть мягкий. Один из примеров: в наше время были проблемы с экипировкой, выкручивались как могли. Я сама сшила себе красивые шорты и приехала в них кататься на лыжероллерах. В самом начале тренировки я на глазах мужа падаю, раздираю всё бедро, а он мне: «Ничего страшного, еще 5 кругов». Стиснула зубы и назло ему доехала. Будь на моём месте кто-то другой, он бы ее остановил. А меня нет — до сих пор ему в шутку припоминаю (смеётся). Но без этого не было бы и результатов.

Октябрина Соколова на чемпионате России по биатлону в Свердловске, 1981 год

Октябрина Соколова на чемпионате России по биатлону в Свердловске, 1981 год

Поделиться

— Чемпионат СССР 1979 года, где вы стали первой чемпионкой, помните?

— Он проходил в городе Губаха Пермского края. Самое яркое впечатление, как я поехала на него в обычных туфлях. Мы приезжаем в город на автобусе, а там снег на уровне крыши. Мне тогда муж сказал: «Надо было в босоножках ехать, что уж ты».

Конкуренция была очень высокой, человек 15 могли претендовать на золото. Помню, что у меня были проблемы на пристрелке, она у меня плохо получилась. А это самый важный компонент — стрельба одна, если плохо стрельнул, то можешь забыть о медалях. В итоге на саму гонку меня поставили бежать в первую группу — туда обычно ставили спортсменов послабее. Меня это так разозлило, что я на этой злости выбила 5 из 5 мишеней. Прибежала на финиш и думаю: «Ну давайте, попробуйте повторите».

— У вас получилась яркая карьера внутри СССР, вы выиграли несколько международных турниров, но перед первым чемпионатом мира в 1984 году оказались вне сборной.

— Мне сказали: «Старая, сиди дома». Хотя мне было всего 32 года. Конечно, было обидно, я была не слабее тех, кого взяли. После чемпионата мира в Соликамске проходил чемпионат СССР, я приехала туда и обыграла тех, кто был в сборной вместо меня. Вообще, в то время спортсменов после 25 лет редко отпускали на зарубежные старты, считали уже старыми.

После завершения спортивной карьеры Октябрина Соколова осталась в биатлоне — теперь в качестве судьи

После завершения спортивной карьеры Октябрина Соколова осталась в биатлоне — теперь в качестве судьи

Поделиться

— Карьеру вы закончили в 1984 году, но биатлон остался с вами. Как перепрофилировались в судьи?

— Мы судили, еще когда учились в университете. Биатлонный сезон в СССР начинался с турнира в Новосибирске в ноябре: к нам приезжали чехи, болгары, немцы, лучшие спортсмены Союза. И на этих соревнованиях нужна была помощь, нас для этого привлекали. С тех пор и повелось.

— В чём заключается ваша работа сейчас?

— Я работаю на рубеже: смотрим за порядком, подметаем коврики, работаем за пультом, который перезагружает мишени, регистрируем прибежавших спортсменов.

— Вы работали на Олимпиаде в Сочи. Расскажите, как проходил туда отбор?

— Мы готовились к этому три года — проходили разные семинары, ездили на соревнования, сдавали зачеты. Много людей отсеивалось. Например, вызывают судить соревнования — если там сработал плохо, тебя исключают, вызывают других. Но из Новосибирска в Сочи было много людей — наша судейская бригада считается очень сильной. У нас ведь в городе раньше и Кубки мира проводились, и чемпионат Европы.

Чемпионка входила в состав судейской бригады на зимней Олимпиаде 2014 года

Чемпионка входила в состав судейской бригады на зимней Олимпиаде 2014 года

Поделиться

— Кстати, ведь правда — раньше в Новосибирск приезжали мировые звезды, а последние десять лет эта история сошла на нет. Как так вышло?

— Раньше в России стрельбищ было мало, и наше было одним из лучших в стране: компактное, небольшое. А потом другие города начали активно строить — Тюмень, Ханты-Мансийск, Уват, Красноярск. Причем они уже учитывали наши минусы. Они стали создавать инфраструктуру, в том числе гостиницы, и там стало удобнее проводить Кубки мира. В общем, мы долго почивали на лаврах.

— Вы судили всех величайших спортсменов современности. Расскажите, кто запомнился?

— Бьёрндален (У́ле-Эйнар Бьёрнда́лен — норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону. — Прим. ред.). В Новосибирске проходил чемпионат России и впервые проводился масс-старт с двумя этапами. А Бьёрндален был тут и попросил, чтобы его допустили к участию вне зачета. Ему дали последний, 30-й номер и 30-е стрельбище. Он приходит на пристрелку, начинает стрелять и его что-то не устраивает. В итоге он молча берёт лопату и начинает всё ровнять под себя. Мы, конечно, подбежали и помогли ему, но сам факт: он не стал гнуть пальцы, возмущаться, а спокойно стал решать свою проблему сам. А он тогда был лучшим биатлонистом мира.

Из русских биатлонистов я пересекалась на сборах с Валерием Медведцевым (Олимпийский чемпион 1988 года. — Прим. ред.). Когда мы тренировались, он особо ничем не выделялся, а потом завоевал золото Олимпиады, стал четырехкратным чемпионом мира. Когда сейчас пересекаемся, то болтаем.

Еще встречалась на соревнованиях паралимпийцев в Тюмени с Ларсом Бергером (четырехкратный чемпион мира. — Прим. ред.). Но с ним я много не общалась, только сфотографировалась. А самый известный человек, с которым у меня есть фото — Владимир Путин. Это было в 2013 году в Сочи: там проходили тестовые соревнования паралимпийцев и их посетили Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Сильвио Берлускони. Путин пришел пообщаться с паралимпийцами, а мы были рядом, и тоже удалось сфотографироваться. Вокруг, кстати, даже не было охранников — спокойно подошли и сделали снимок.

Несмотря на возраст, Октябрина Соколова до сих пор ведет активный образ жизни, выступает на разных ветеранских стартах. Медали, которые заработала Соколова за карьеру, занимают целую комнату.

Награды супругов Соколовых занимают целую комнату

Награды супругов Соколовых занимают целую комнату

Поделиться

— Вы до сих пор ведете здоровый образ жизни. Чем занимаетесь?

— Сейчас я почти не тренируюсь, только выступаю на соревнованиях в свое удовольствие, для себя. Через не могу уже ничего не делаю.

— Для себя — это сколько?

— В НГТУ у меня 3 рабочих дня в неделю по 3 пары: за пару я накатываю 3–4 километра, до лыжной базы дойти — 2,5 километра. Выходит около «пятнашечки» за учебный день. В выходные, если нет судейства, выхожу в лес и 10–15 километров проезжаю. В общем, километров 70 за неделю накатываю. Летом катаемся на велосипедах, весной занимаюсь скандинавской ходьбой по 10–15 километров за раз.

— Преподаватель, который еще и сам катается на лыжах. Строго спрашиваете со студентов?

— Сейчас студентов строгостью не возьмешь. Мы просто требуем от них соблюдать дисциплину и минимальные правила. Зачет у меня получить легко — главное, ходить на пары и не пропускать, а если не появляешься, то будут проблемы. А если еще и пальцы начинают гнуть…

— Студенты знают о ваших регалиях?

— Не особо интересуются. У нас висят портреты преподавателей, там указаны заслуги. Бывает, что кто-то прочтет и удивляется: «Ничего себе, не может быть».

Кроме судейства, Октябрина Соколова занимается преподаванием — в НГТУ занимается со студентами

Кроме судейства, Октябрина Соколова занимается преподаванием — в НГТУ занимается со студентами

Поделиться

— Вы преподаете в НГТУ почти 20 лет. Как менялись студенты за это время?

С каждым годом слабее и слабее. Я пришла на кафедру в 2001 году, и тогда за пару студенты проходили 8 километров спокойно, а сейчас проползают 3 километра и «умирают». Раньше, когда студенты приходили на пары осенью, мы бегали кроссы, и все справлялись, а сейчас мы до снега занимаемся скандинавской ходьбой. Ребята мало двигаются, и это чувствуется.

— К чему вы стремитесь, когда занимаетесь со студентами? Чему, как преподаватель, вы будете рады?

— Лыжная база для студентов НГТУ — это как курс молодого бойца. Когда они ко мне приходят, то большинство абсолютно не умеет кататься на лыжах. И вот если удается кого-то научить, привить любовь к лыжам, то это уже что-то.

— Еще одно ваше увлечение — поездки на велосипедах по Горному Алтаю каждое лето. Расскажете?

— С 1996 года мы 24 раза там были в велопоходах, из-за ковида пропустили 2 года только. Мы выбирали с супругом круговой маршрут и ехали по нему — иногда вдвоем, иногда брали группу. Доезжали от Бийска до Ташанты в один год, однажды проехали маршрут Иня–Тюнгур. В среднем уезжаем на 10 дней, за это время проезжаем от 500 до 800 километров. Рекорд — 1000 километров.

Лето <nobr class="_">2019-го</nobr>, перед велоподъемом на перевал Чике-Таман

Лето 2019-го, перед велоподъемом на перевал Чике-Таман

Поделиться

— То есть вы заезжали во все перевалы и горы на велосипедах?

— Конечно. У нас еще была специальная тележка, которая прицеплялась к велосипеду. Когда мы начинали путешествовать по Алтаю, там в большинстве мест была грунтовая дорога, не то что сейчас. Даже на Семинском перевале! Поднимаешься на перевал — и как заново родился.

— Как у вас возникла идея таких путешествий? В 1996-м вряд ли велотуризм был популярен.

— Это была моя идея. На Семинском перевале построили стрельбище, а мой муж туда всё не мог попасть. И мы как-то перед очередным отпуском с товарищем уговорили его заехать на Семинский перевал на велосипедах под предлогом «посмотреть стрельбище». Один раз съездили, и понеслось. Мы влюбились в Алтай и в велосипед. В итоге объездили Алтай вдоль и поперек.

— Когда последний раз ходили так?

— 2 года назад. Но мы последние годы уже не так резво [ходим]. Например, доезжаем до Кош-Агача на транспорте, а уже обратно до Усть-Семы едем на велосипедах (400 км. — Прим. ред.). У нас там есть любимые места, где мы всегда останавливаемся — разные гостиницы, Марсовы поля, Голубые озёра.

— Вашей энергии могут позавидовать многие молодые. В чём секрет?

— Меня все спрашивают: «Сколько ты можешь бегать?» А я отвечаю: «Я просто поздно начала!» Поэтому и продолжаю.

Что еще почитать

Олимпийский чемпион по плаванью Игорь Полянский рассказал NGS.RU, как перегонял машины, стал начальником «челночного чартера» и оказался в Новой Зеландии.

Сибирячка потратила 100 тысяч рублей, чтобы пробежать в Африке сверхмарафон длиной 90 километров.

Новосибирский айтишник похудел на 50 кг, стал чемпионом по джиу-джитсу и рассказал NGS.RU, как ему это удалось.

По теме

БиатлонВелоспортЛегенды спорта
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2