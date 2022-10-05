«У меня по физкультуре была тройка»: история первой советской чемпионки по биатлону — сегодня она судит мировых звезд спорта

— Изучая вашу биографию, понял, что тем, на которые можно поговорить, очень много. Вы первая чемпионка СССР по биатлону, вы судили Олимпийские игры в Сочи...



— История на истории, так получилось (смеётся). А ведь в детстве ничего не предвещало, что стану спортсменкой. Я была хилым ребенком — до 6-го класса меня даже на улицу особо не выпускали, потому что сразу заболевала. Мы, конечно, гуляли не так, как дети сейчас: выйдем на улицу и домой возвращаемся, только когда пальто ледяной коркой покрылось до пояса.

