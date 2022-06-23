Россиянин продал машину и уволился с работы, чтобы бежать вокруг света — мы узнали, куда он бежит
Уже 3 года Руслан Шакин бежит расстояние, равное окружности экватора
Руслан Шакин родился в Удмуртии, а в 28 лет переехал жить в США. Работал в логистической компании, параллельно занимаясь тренерством. В один из вечеров он засиделся на работе и отметил на «Гугл.Карте» точки по всему миру, где ему хотелось бы пробежать. Вскоре он продал машину, сдал квартиру и отправился бежать вокруг света, взяв с собой всего одну коляску с вещами. Позади остались Япония, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина, ЮАР, США, Великобритания, Ирландия и Норвегия. Путь спортсмена проходит и через Новосибирск — мы встретились с Русланом и поговорили о русских дорогах, как изменить свою жизнь за один день, не устал ли он бежать и сколько пива может выпить.
— Помните ли вы, что такое дом?
— Да я же только из дома прибежал, 9 дней провел в Удмуртии. Вообще дом там, где я запарковал свою коляску.
— Как всё началось?
— Готовится я начал 2 мая 2018 года, тогда у меня был первый забег. Подписался на челлендж «100 дней бега». Не важно, какая погода, как я себя чувствую, я должен был бежать. Я много работал в то время: в рабочие дни пробегал 2–5 километров, а в выходные — 10–20 километров. Просто чтобы приучить мозг бежать каждый день. Я понимал, что мне будет тяжело, потому что объем бега резко возрастет, но если мозг готов, то тело подстроится.
Выбежал я 16 сентября, в свой день рождения. Мне в тот день исполнилось 38 лет. Я придумал это сразу. Стал делать ресерч и нашел книжку одного американца, который прошел пешком всю Америку и написал об этом. Он шел, по-моему, 6 месяцев. Я ее купил и благополучно оставил на полке, решил разбираться на месте. Ушел с работы, продал машину, съехал с квартиры, сложил свои вещи на платный склад, купил палатку, детскую коляску за 100 долларов, билет на север Японии и улетел.
— Что потом?
— Изначально я просто хотел пробежать через Японию, посмотреть — я там никогда не был. Но не хотел просто прилететь на неделю-две и, образно выражаясь, купить пару сувениров, выпить саке и сказать: «Да, я был в Японии». Я хотел посмотреть на это с другой стороны: как живут японцы не в туристических местах, а в провинции. Так я себе прокладывал маршрут по проселочным дорогам. Буквально на
— Были ли мысли бросить?
— Бросить не хотелось, но были мысли о том, чтобы взять отдых подольше. В Париже, например, я провел 6 дней, нашел хороший хостел и отлеживался. Просто гулял, потому что что-то мне стало тяжело. Отлежался, отоспался, посмотрел Эйфелеву башню и продолжил путь.
— Какие впечатления от русской зимы?
— Это моя первая снежная зима, потому что прошлую я бежал в Австралии. Я пересек границу с Норвегией в Мурманске. Тогда впервые за всё время у меня появился соблазн сесть на поезд. Я из города Можга в Удмуртии — там есть ж/д станция. Но, слава богу, железная дорога находилась в
Я ожидал, что главным препятствием будет холод, но зима выдалась довольно теплой, хоть и снежной. Здесь, за Уралом, насколько я знаю, снега было не так много, но и в Питере, и в Москве — это было рекордное количество. Меня это сильно тормозило, потому что когда я выбежал из Москвы, обочина резко закончилась. Она как бы была, но нечищеная. Именно то, что дороги плохо и мало чистят, меня затормозило. В среднем у меня было больше 1000 километров в месяц, а в январе — 300 километров. Но в целом мне экспириенс понравился, потому что я бегу ради впечатлений, и мне их хватило с лихвой.
— Как отдыхаете?
— Сон, массаж, много еды и растягиваюсь немного. Пью витамины: магний, витамин В, спирулина. Сейчас у меня сухой месяц: без алкоголя, мяса, без удовольствий. Но в целом я могу выпить, всё зависит от количества. Я знаю спортсменов, которые бегают 100 километров, и они перед этим пьют пиво. Я не против пива. Сплю в среднем 6 часов, бегу со скоростью 7–
— Кто вас поддерживает, есть ли спонсоры?
— Друзья и другие спортсмены, в основном поддержка из-за рубежа. Донатов почти нет, бегу за свой счет. Спортсменам сложно получить спонсорство как в России, так и в других странах. Одежда, экипировка — да, но так, чтобы была зарплата спортсмену — редко. В Японии есть такое, потому что там есть спортивные команды от больших корпораций. А в остальном мире это редкость.
— Были ли опасные моменты?
— Этот вопрос мне часто задавали, когда я бежал в ЮАР. Там очень высокий уровень криминала, в тот год у них была безработица 30%, было очень много преступлений. Все удивлялись, как за 2 недели меня никто не ограбил. [Агрессивные люди встречались] редко. В Австралии, по-моему, был странный человек, но в целом — нормально. Я ищу встреч с позитивными людьми, с людьми спорта. Что ты ищешь, то в итоге и найдешь.
— Как с визами?
— У меня есть гражданство России и американский паспорт, поэтому визу пришлось сделать только один раз — в Австралии. В остальных странах я могу находиться как турист 90 дней без визы.
— Где самые гостеприимные люди?
— Попадаются везде, но процентное соотношение разное. Аргентина была самой гостеприимной. В Южной Америке я поставил палатку только 2 раза. В России я много раз ставил палатку. Но я часто останавливаюсь в глуши и не особо афиширую свой забег. Мне так комфортнее, потому что вопросы у людей, в основном, одни и те же, и зачастую я не успеваю отдохнуть в гостях. Я понимаю, что людям интересно, но это всё занимает время. Порой я предпочитаю ночевать в палатке и спать на 1–2 часа дольше. Люблю общаться с новыми людьми, но всё хорошо в меру.
— Финальная точка забега — Япония. Какие планы дальше?
— Открыть бутылку шампанского и сделать харакири! На самом деле, я хочу какое-то время провести в Японии, мне ее не хватило. Я бежал на скорость, и у меня получилось — пробежал за 54 дня. Бежал, бежал, в Токио провел одну ночь, даже не посмотрел город. Планирую немного времени там провести. А дальше: у меня в голове есть несколько челленджей, но пока не готов их озвучить.
— Бежите от чего-то или куда-то?
— Бегу к мечте. Бывает, устаю, хочется скорее финиш. Помогает отоспаться, сменить обстановку. От дороги с лесом к многоэтажке. Большой город для меня всегда праздник, потому что есть, что посмотреть, цивилизация, есть массажисты. В среднем стараюсь по 50 километров в день пробегать. В мае у меня было что-то вроде стены, которая бывает у марафонцев. Возможно, это связано с тем, что у меня была годовщина отца, он умер в конце мая 20 лет назад. Может, слишком зациклился на этом, но сейчас прошло и готов бежать вперед и с песней.
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