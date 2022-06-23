Россиянин продал машину и уволился с работы, чтобы бежать вокруг света — мы узнали, куда он бежит

— Что потом?



— Изначально я просто хотел пробежать через Японию, посмотреть — я там никогда не был. Но не хотел просто прилететь на неделю-две и, образно выражаясь, купить пару сувениров, выпить саке и сказать: «Да, я был в Японии». Я хотел посмотреть на это с другой стороны: как живут японцы не в туристических местах, а в провинции. Так я себе прокладывал маршрут по проселочным дорогам. Буквально на 2-й день я увидел, как бабушка собирала рис серпом. Серп в Японии? Это что-то новое. Потому что Япония всегда казалась высокотехнологичной страной, а тут раз, и серп. Это была моя тестовая страна, я подумал, что если у меня получится пробежать через Японию, то я смогу бежать и дальше, и полетел в Австралию.

