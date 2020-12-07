Сибирячка начала бизнес без денег, а теперь на ее ковриках для йоги занимается Анфиса Чехова

Юлия Пастухова преподает йогу уже 10 лет, и с этим увлечением оказался связан ее маленький бизнес. Пять лет назад ей захотелось красивый коврик для занятий, но всё, что ей нравилось в интернет-магазинах, не доставляли в Россию, а своих производителей в стране еще не было. И тогда девушка задумалась о том, что хотела бы делать такие коврики сама.



— И так мне эта идея в голову засела, что я начала об этом мечтать. Но, конечно, я была совершенно точно уверена, что никакой я не предприниматель, и на то, чтобы себя как-то разубедить, ушло года полтора печального зуда. Я думала об этом каждый день. Вот какая классная идея, но не для меня, но у меня все равно ничего не получится, — вспоминает Юлия.



Останавливали Юлию несколько причин. Во-первых, она абсолютно не представляла, что может заниматься бизнесом и продажами.



— Раньше я работала журналистом, эсэмэмщиком, пиарщиком, и у меня было полное понимание, что я ремесленник и исполнитель, что мне нужен директор, что я сама для себя ничего не сделаю. Что это вообще всё не мое, и продажи — это не мое. Я думала: продавать нормальный человек не может. Для этого нужны какие-то определенные черты характера: быть ушлым, уметь впаривать, продать зимой сугроб людям. Если ты не можешь обманывать людей, то продавать ты не можешь, — перечисляет стереотипы Юлия Пастухова.

