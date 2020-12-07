Сибирячка начала бизнес без денег, а теперь на ее ковриках для йоги занимается Анфиса Чехова

Бизнес сибирячки на ковриках для йоги дорос до миллионного оборота
Сибирячка Юлия Пастухова долго не могла решиться открыть свой бизнес. Ей всегда казалось, что это для тех, кто умеет продать снег зимой, но не про нее. Спустя полтора года мечтаний она все-таки сделала то, к чему лежала душа, — выпустила первую партию ковриков для йоги собственного дизайна. И дело пошло. Маленький, но очень гордый бизнес не смог сломать коронавирус — в то время, когда закрывались фитнес-клубы, заказы у Юлии Пастуховой резко пошли вверх. Сейчас она живет на Бали, а не ее ковриках занимаются йогой Анфиса Чехова, Эвелина Блёданс и Светлана Бондарчук. Сибирячка рассказала журналисту НГС Елене Гурьяновой, как решиться открыть свое дело, когда совсем нет денег, легко ли управлять бизнесом из-за границы и как занять нишу на Ozon и Wildberries.
Как Юля начала бизнес без денег и не умея продавать
Юлия Пастухова преподает йогу уже 10 лет, и с этим увлечением оказался связан ее маленький бизнес. Пять лет назад ей захотелось красивый коврик для занятий, но всё, что ей нравилось в интернет-магазинах, не доставляли в Россию, а своих производителей в стране еще не было. И тогда девушка задумалась о том, что хотела бы делать такие коврики сама.
— И так мне эта идея в голову засела, что я начала об этом мечтать. Но, конечно, я была совершенно точно уверена, что никакой я не предприниматель, и на то, чтобы себя как-то разубедить, ушло года полтора печального зуда. Я думала об этом каждый день. Вот какая классная идея, но не для меня, но у меня все равно ничего не получится, — вспоминает Юлия.
Останавливали Юлию несколько причин. Во-первых, она абсолютно не представляла, что может заниматься бизнесом и продажами.
— Раньше я работала журналистом, эсэмэмщиком, пиарщиком, и у меня было полное понимание, что я ремесленник и исполнитель, что мне нужен директор, что я сама для себя ничего не сделаю. Что это вообще всё не мое, и продажи — это не мое. Я думала: продавать нормальный человек не может. Для этого нужны какие-то определенные черты характера: быть ушлым, уметь впаривать, продать зимой сугроб людям. Если ты не можешь обманывать людей, то продавать ты не можешь, — перечисляет стереотипы Юлия Пастухова.
Второе, что останавливало сибирячку, — полное отсутствие первоначального капитала:
— У меня не было никаких накоплений. Даже просто 20 тысяч свободных не было. Поэтому я полтора года думала. Спустя полтора года ничего не изменилось. Денег по-прежнему не было, и в голове сидели эти мысли, что у меня ничего не получится. Тем не менее я поняла, что это уже такой гештальт, который нужно закрыть. Я видела, как стартовали мои конкуренты. Когда я это придумала, в России еще не было производителей ковриков, сейчас это четыре крепких компании. У меня одна из четырех и не первая. И я видела, как у других осуществляется моя мечта, а я сижу и думаю, как же у меня не получится. У меня была кредитка Сбербанка с лимитом 150 тысяч рублей. И чтобы просто уже отвязаться от этого и идти дальше, я взяла и потратила практически всё с этой карты на заказ ковров.
Юлия сама придумала дизайн ковриков для йоги, заказала маленькую партию и решила понемногу продавать их. В тот момент сибирячка зарабатывала не только йогой, но и тем, что продвигала разные компании в инстаграме. Она решила сделать эту площадку основным каналом продаж.
Свою компанию Юлия Пастухова назвала Let’s Make Yoga. Дизайн ковриков она по-прежнему придумывает сама, составляя очень детальное и подробное ТЗ для дизайнера. Иногда клиенты просят индивидуальный дизайн — коврики для йоги c картинкой, которая им понравилась, с эмблемой своей студии, с рисунком, который нарисовал ребенок. Коврики для йоги производят в Китае — примерно 300 в месяц. Как отмечает сибирячка, она делала бы больше, если бы хватало оборотки.
Как управлять бизнесом с Бали
Юлия Пастухова живет на Бали. Раньше она уезжала туда из Новосибирска только на зиму, но коронавирус запер ее в другой стране. Склад у нее в Москве, а в Новосибирске менеджер по продажам и два дизайнера.
В ответ на вопрос, как ей удается работать для России с острова в Индонезии, Юля улыбается:
— Физическими отправками занимаются помощники в Москве и в Новосибирске. Моя задача — это продажи. А продажи у меня все удаленные — через инстаграм, через сайт, через маркетплейсы. Будь я хоть в Новосибирске, хоть на Бали, мне практически никогда не звонят клиенты, неважно, включен телефон или нет. Максимум — пишут в вотсап. Но чаще всего заказывают в директе или на сайте и сами не берут трубку, если им звонишь. Поэтому мне абсолютно спокойно удается работать, — рассказывает Юлия.
Теперь коврики Let’s Make Yoga продаются не только через инстаграм, но и на Ozon, и на Wildberries. Компания понемногу набирает обороты на Ali Express, Amazon и Etsy, а также готовится продавать товары на азиатских маркетплейсах Shoppee и Lazada. Онлайн-продажи позволяют расширять рынок на необъятную территорию.
— Мы продаем чаще всего в России, но довольно много отправляем по СНГ, очень много заказов с Украины. Есть заказы из Беларуси и Казахстана. Довольно много стало заказов в Европу, хотя у них и очень дорогая логистика. Много продается на Бали, но мы сюда практически не завозим коврики, — перечисляет Юлия.
Так как сибирячка настроилась серьезно продвигаться на международных маркетплейсах, она решила сменить название бренда:
— Я поняла, что Let’s Make Yoga звучит неграмотно для англоговорящих людей. И поэтому все новинки уже выходят под новым брендом — NiiDRA. Он более звучный, простой и понятный для англоговорящих людей. И в следующем году мы сделаем продукцию специально для маркетплейсов — более массовую и дешевую. Не суперпремиум-коврики за 100 долларов, а товары за 40 долларов.
Несмотря на то, что Юлия уже больше года живет на Бали, она по-прежнему считает себя сибирячкой и искренне любит Новосибирск.
— Если бы в Новосибирске был нормальный климат, я бы вообще никуда не уезжала. Я очень люблю Новосибирск, серьезно, я прямо патриот какой-то, — смеется сибирячка. — Хотя я не родилась в Новосибирске, я приехала сюда учиться в 16 лет. Но с тех пор Новосибирск — это единственное место, в которое я постоянно хочу вернуться и которое я считаю своим домом. А Бали — это так, на зиму перекантоваться. Как только зима заканчивается, я стараюсь лететь домой.
В ответ на вопрос, как ей удается удаленно управлять бизнесом и есть ли у нее какие-то секреты успеха, Юлия отвечает, что нужно выстраивать отношения с людьми:
— Я не жалею денег, не жмусь, не ставлю в дурацкое положение. Не корчу из себя меганачальника. Просто я понимаю, что на этих людях многое держится, и они обладают фееричной способностью организовывать себя сами. Конечно, я в постоянной связке, каждый день я работаю, каждый день я на связи. Но нужно дать людям нормальное количество свободы, не долбать их круглосуточно. Ставить задачи на неделю, на день, если что-то срочное. И, конечно, нужно нормально платить людям.
Как коронавирус помог развитию дела
Во время первой волны коронавируса Let’s Make Yoga столкнулась со сложностями работы в Москве — в апреле муниципальные здания, где компания арендовала площади, закрывали на карантин со штрафами за нарушение в 800 тысяч рублей.
— Это была единственная сложность во время коронавируса. Во всем остальном он меня окрылил. Продажи пошли просто стремительно. Когда йога-студии перестали работать, все ринулись покупать себе коврики. И с 1 апреля продажи у меня выросли где-то в пять раз. Мы к этому не были идеально подготовлены, потому что у нас не было столько ковриков. Но, слава Богу, подоспело поступление. Пока московский склад был закрыт на карантин, новосибирский работал.
Как хобби выросло до оборота в один миллион рублей
В ответ на вопрос, сколько приносит бизнес, Юлия смеется, потому что долгое время у нее ничего не получалось. Это было, скорее, подработкой домохозяйки, а месячные обороты едва достигали 300 тысяч рублей.
— Нельзя было сказать, что я вообще смогу с этого прожить. Первые 45 ковриков, которые я заказала еще в 2017 году, я продавала, наверное, полгода. И то потому, что у меня очень добрые клиенты по йоге — они просто взяли и купили их.
Дело развивается постепенно, и в ближайшее время мы достигнем оборота в один миллион рублей в месяц. Что касается окупаемости, конечно, деньги на ту кредитку, с которой все начиналось, я давно вернула.
Какие знаменитости занимаются на ковриках сибирячки
На вопрос о планах по развитию и амбициозных целях Юлия отвечает, что хочет сделать Let’s Make Yoga мировым брендом.
— Это вполне реально, потому что мы есть на Ozon, Wildberries, Ali Express и Amazon. Я вижу, что дизайн наших ковриков очень крутой. Нам много пишут из-за границы, потому что похожих нет. Есть каталоги, которые фабрики публикуют и говорят: можете заказать что угодно. И большинство не парятся и выбирают из каталогов, а там — что китайцы придумали, то и придумали. Я точно знаю, что если выходить на западный рынок, то мы там всех порвем. И мы это сделаем. С такими торговыми площадками можно развиваться. Не нужно никогда ставить цель — покорить Новосибирск. Можно продавать по всему миру.
Уже сейчас на ковриках Let’s Make Yoga занимаются знаменитости. Как рассказывает Юлия Пастухова, на Бали часто приезжают ради йоги российские звезды:
— Естественно, они видят здесь наши коврики, и мы их с удовольствием кому-то дарим или продаем со скидкой. Сейчас я не занимаюсь специально тем, чтобы дарить коврики знаменитостям, потому что их всегда не хватает. Но вот Светлана Бондарчук занимается на нашем коврике и очень любит, судя по ее инстаграму. Анфиса Чехова любит снимать видео на наших ковриках. Эвелина Блёданс выкладывала видео на наших ковриках и очень хорошие отзывы оставляет. Еще мне все показали, что популярная блогерша Мила Левчук занимается на нашем коврике.
Как и Анфиса Чехова, Светлана Бондарчук тоже любит ярко-розовый.
Если говорить в целом, моя глобальная миссия — чтобы люди занимались йогой.
— Я сама занимаюсь уже больше десяти лет, и я точно знаю, что йога — это практика физических упражнений, которая довольно быстро приводит к хорошим, позитивным, большим переменам в жизни. И я считаю, что всему миру нужно заниматься йогой. Иногда люди приходят в йогу, потому что хотят похудеть, потому что звезда занимается, потому что думают «смотрите, какой угарный коврик, я сейчас пофотаюсь, и все меня полайкают». Вообще все равно, почему люди начинают заниматься йогой, главное — чтобы занимались. Я вижу глобальную цель в популяризации йоги и подачи ее как красивого, элегантного, женственного искусства движения. Я создаю коврики и дизайнерские штучки для практики, чтобы они «уговаривали» людей позаниматься.
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