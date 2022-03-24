«Думала, у всех так»: история Кати Васильевой, которая 18 лет жила без воображения и не знала об этом

— Посовещавшись с завучем, классным руководителем и школьным психологом, мы пришли к выводу, что нам следует обратиться в детский психоневрологический диспансер, что мы и сделали. Кате прописали антидепрессанты, составили расписание лечебных занятий, куда мы ходили вместе. В тот момент мы стали ближе общаться и в разговоре случайно выяснили, что, когда Катя читает книгу, картинку она не видит. Так мы узнали, что существует такое явление, как афантазия, — рассказывает Наталья Васильева.

Врачи объяснили женщине и ее дочери, что афантазия — это не болезнь и не расстройство, а особое врожденное состояние головного мозга, исправить которое во взрослом возрасте уже невозможно — мозг Кати сам адаптировался к ситуации. Если быть более точными, при афантазии нарушаются связи между участками в головном мозге, которые отвечают за визуализацию.

— Когда я спрашивала Катю, почему она не сказала мне об этом, дочь отвечала, что думала, это нормально, у всех так, она не видела проблемы, отсутствие воображения не мешало ей жить, оттого она не заостряла на этом свое и мое внимание, — говорит Наталья.