«Думала, у всех так»: история Кати Васильевой, которая 18 лет жила без воображения и не знала об этом

В редакцию НГС пришло интересное письмо от читательницы Натальи, в котором она поделилась историей своей семьи. Совсем недавно выяснилось, что ее младшая дочь Катя имеет необычное психофизическое состояние, которое называется афантазия. Красивое и непонятное слово обозначает состояние человека, при котором отсутствует воображение, человек не может рисовать в голове зрительные образы, представлять картинку. Наш корреспондент Алена Золотухина познакомилась с Натальей и Катей Васильевыми и попросила их рассказать подробнее, что такое афантазия и как с этим жить.
Кате Васильевой уже 18 лет. Девушка успешно сдала ЕГЭ, набрав в общей сумме 233 балла за экзамены, получила на руки аттестат с отличием и золотую медаль. Для поступления на бюджет ей не хватило всего 4 балла, но что поделать, так бывает. Сейчас Катя с удовольствием учится в техническом университете на факультете автоматики и вычислительной техники.
Точные науки всегда давались Кате легче, а вот с историей, географией и русским языком были проблемы, сочинения давались с трудом. Мама Кати Наталья говорит, что никогда не давила на дочь и не требовала от нее пятерок, Катя сама решила, что ей нужно учиться на отлично. С первого класса она усиленно занималась английским и сегодня говорит на нем практически свободно, иногда даже думает на английском, читает научные статьи и общается со сверстниками в интернете из других стран.
До девятого класса о проблеме Кати семья не догадывалась. ОГЭ (русский, математика и физика) были успешно сданы, учителя отметили способную ученицу и в 10–11-м классах вели ее на золотую медаль. Во время подготовки к ЕГЭ у Кати произошел нервный срыв. Она подошла к маме и сказала, что не может больше заниматься, что у нее перед глазами чистый лист. Учителя тоже заметили, что показатели девочки упали, и Наталью вызвали в школу на разговор.
— Посовещавшись с завучем, классным руководителем и школьным психологом, мы пришли к выводу, что нам следует обратиться в детский психоневрологический диспансер, что мы и сделали. Кате прописали антидепрессанты, составили расписание лечебных занятий, куда мы ходили вместе. В тот момент мы стали ближе общаться и в разговоре случайно выяснили, что, когда Катя читает книгу, картинку она не видит. Так мы узнали, что существует такое явление, как афантазия, — рассказывает Наталья Васильева.
Врачи объяснили женщине и ее дочери, что афантазия — это не болезнь и не расстройство, а особое врожденное состояние головного мозга, исправить которое во взрослом возрасте уже невозможно — мозг Кати сам адаптировался к ситуации. Если быть более точными, при афантазии нарушаются связи между участками в головном мозге, которые отвечают за визуализацию.
— Когда я спрашивала Катю, почему она не сказала мне об этом, дочь отвечала, что думала, это нормально, у всех так, она не видела проблемы, отсутствие воображения не мешало ей жить, оттого она не заостряла на этом свое и мое внимание, — говорит Наталья.
Узнав о том, что с ней такое, Катя не испытала ни облегчения, ни спокойствия, потому что и раньше не переживала из-за своей особенности. Говорит, ей просто стало понятнее, почему она не могла запомнить, к примеру, географическую карту (ей приходилось заучивать расположение объектов наизусть), почему исторические события не рисовались в ее голове единым целым, а были отдельно вырванными заученными кусками текста из учебника, почему не давалось рисование. Катя срисовывали картинки, а когда рисовала человека и вдруг не понимала, как нарисовать расположение руки, то шла к зеркалу, вставала в нужную позу, делала фото и спокойно шла дорисовывать начатое.
— Моя память — это больше знания, а не зрительные образы. Например, я знаю, как выглядит звезда, но представить ее образ в голове я не могу. Я закрою глаза и глазами проведу образ пятиконечной фигуры, потому что мне это известно, а не потому, что в голове возникла картинка. Афантазия не доставляет мне явных проблем, разве что я не могу запоминать лица людей. У меня нет проблем в том, чтобы узнать человека на улице, если я вижу знакомого, я пойму, кто это. Но стоит отвернуться, описать, как он выглядит, я уже не смогу. Все мои знания и описания людей — то, что я запомнила. Я знаю, что у моей подруги зеленые глаза, потому что я запомнила это, а не потому, что я вспомнила, как она выглядит, — объясняет Катя.
Во время просмотра фильмов в памяти Кати стираются детали главных героев или каких-то сцен. Если закрыть глаза, остаточное изображение остается на 2–3 секунды, а дальше — темнота. При этом последовательность сюжета легко остается в памяти. Девушка почти не видит снов или не может их вспомнить. Одно время она даже вела дневник сновидений, но впоследствии поняла, что всё, что говорит вслух, — это ее версия событий, а совсем не тот образ, который ей привиделся. Кате больше нравится слушать музыку.
Катя Васильева не стесняется своей особенности, девушка поделилась своей историей с одноклассниками, несколько новых друзей по университету тоже в курсе.
— С детства Катя очень любила читать, посещала библиотеку каждую неделю. Поэтому у нас даже не возникало мысли, что с ней может быть что-то не так. Ребенок, который не может мысленно представить даже треугольник. Как же трудно ей давались гуманитарные предметы, такие как литература, история... Я бы хотела другим родителям сказать, что дети не всегда учатся плохо, потому что не хотят. Бывает так, что они просто не могут, стараются, но у них не выходит. Обратите внимание, проясните некоторые вопросы, возможно, есть и другие дети с афантазией. Катя такая не одна, — говорит Наталья.
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