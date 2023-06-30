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Tinder ушел из России? Пользователи в Новосибирске всё равно смогли его открыть

Но скачать приложение уже не получается

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Профили пользователей видны тем, кто смог зайти в приложение

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Сегодня, 30 июня, приложение Tinder остановило работу в России. Пользователи сообщают, что оно больше не открывается. Но некоторые новосибирцы смогли войти в приложение с помощью VPN.

По словам читателей НГС, при попытке входа в Tinder появляется сообщение о том, что произошел сбой. Некоторые авторизированные пользователи рассказали, что еще могут пользовать приложением. Но при этом оно исчезло из Google Play и AppStore.

— Увидела, что не могу скачать приложение. Открыла сайт Tinder на ноутбуке, но не смогла авторизоваться по номеру телефона, — рассказала читательница НГС Антонина.

Другая сибирячка Евгения отметила, что может пользоваться Tinder, когда у нее на смартфоне подключен VPN.

Пользователи столкнулись со сбоем

Пользователи столкнулись со сбоем

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Приложением Tinder пользовались многие новосибирцы, которые хотели встретить свою любовь или найти друзей. После новостей о том, что приложение прекращает работу, колумнистка Светлана Гладкова рассказала об альтернативных способах знакомств.

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