Tinder ушел из России? Пользователи в Новосибирске всё равно смогли его открыть

Сегодня, 30 июня, приложение Tinder остановило работу в России. Пользователи сообщают, что оно больше не открывается. Но некоторые новосибирцы смогли войти в приложение с помощью VPN.
По словам читателей НГС, при попытке входа в Tinder появляется сообщение о том, что произошел сбой. Некоторые авторизированные пользователи рассказали, что еще могут пользовать приложением. Но при этом оно исчезло из Google Play и AppStore.
— Увидела, что не могу скачать приложение. Открыла сайт Tinder на ноутбуке, но не смогла авторизоваться по номеру телефона, — рассказала читательница НГС Антонина.
Другая сибирячка Евгения отметила, что может пользоваться Tinder, когда у нее на смартфоне подключен VPN.
Приложением Tinder пользовались многие новосибирцы, которые хотели встретить свою любовь или найти друзей. После новостей о том, что приложение прекращает работу, колумнистка Светлана Гладкова рассказала об альтернативных способах знакомств.