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Сервис знакомств Tinder уходит из России

У россиян осталось два месяца, чтобы замэтчиться

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Компания, владеющая популярнейшим в мире дейтинг-приложением, объявила, что закончит полный выход из РФ этим летом

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Сервис знакомств Tinder перестанет работать в России. Как сообщается в годовом отчете компании Match Group, сейчас ее бренды, в числе которых и Tinder, «предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России».

Исполнительный директор Friends Fiduciary Corp (акционера Match Group) Джефф Перкинс рассказал Reuters, что у компании были веские причины покинуть Россию, в том числе решение Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

По информации Match Group, полный выход с российского рынка завершится к 30 июня 2023 года.

Иностранные компании стали уходить из России после объявления специальной военной операции. С весны 2022 года российский рынок покинули десятки брендов. Правда, позже некоторые из них вернулись под другими названиями. Тогда в редакции MSK1.RU решили посмотреть, кто возобновил свою работу в РФ и как они это сделали.

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