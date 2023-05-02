Сервис знакомств Tinder уходит из России

Сервис знакомств Tinder перестанет работать в России. Как сообщается в годовом отчете компании Match Group, сейчас ее бренды, в числе которых и Tinder, «предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России».
Исполнительный директор Friends Fiduciary Corp (акционера Match Group) Джефф Перкинс рассказал Reuters, что у компании были веские причины покинуть Россию, в том числе решение Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
По информации Match Group, полный выход с российского рынка завершится к 30 июня 2023 года.
Иностранные компании стали уходить из России после объявления специальной военной операции. С весны 2022 года российский рынок покинули десятки брендов. Правда, позже некоторые из них вернулись под другими названиями. Тогда в редакции MSK1.RU решили посмотреть, кто возобновил свою работу в РФ и как они это сделали.