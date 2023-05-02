Сервис знакомств Tinder уходит из России

Иностранные компании стали уходить из России после объявления специальной военной операции. С весны 2022 года российский рынок покинули десятки брендов. Правда, позже некоторые из них вернулись под другими названиями. Тогда в редакции MSK1.RU решили посмотреть, кто возобновил свою работу в РФ и как они это сделали.