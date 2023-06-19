Она будет вам сниться! Только 3% людей на планете смогут разгадать эту сложнейшую оптическую иллюзию — попробуете?

Оптические иллюзии способны ввести в заблуждение даже самых внимательных и творческих из нас. Например такие, как изображение, которое недавно начали распространять в Сети. В хитроумной иллюстрации спрятано лицо, разглядеть которое могут только люди с самым острым зрением. Мы даже не будем ограничивать вас по времени, настолько сложную задачу подкинули читателям наши коллеги из MarieClaire.
Молодую женщину в шляпе на этом изображении увидят все. Но попытайтесь сосредоточиться и найти на картинке лицо пожилой женщины — предупреждаем, оно искусно спрятано. Время на этот раз неограниченно.
Как только вы найдете искомый силуэт, вы уже вряд ли будете видеть на картинке молодую леди. Но если вы не нашли лицо старухи, есть отгадка. Нужно посмотреть на чокер на шее молодой леди — это улыбка пожилой дамы, платье девушки очерчивает подбородок и линию челюсти старухи, а ее щеки и подбородок — это на самом деле нос.
Работа мозга и правда порой поражает воображение. Например, у мозга особые отношения со временем. Представьте, что вы обожглись, и видели, как это случилось. Что будет раньше: вы увидите боль или почувствуете ее? Конечно, первым делом вы ее увидите. Всё потому, что глаза физически куда ближе к мозгу, чем кожные рецепторы, потому и реагируют быстрее.
То же самое и с падением ребенка с кровати. Родители наверняка замечали, что этот процесс длится очень долго, прежде чем они успеют отреагировать. Чтобы синхронизировать зрительные и тактильные ощущения, мозгу нужно время, и он монтирует реальность из отдельных кадров. К тому же сигналы от глаза поступают в мозг с запозданием на 50–100 миллисекунд. А чтобы вовремя среагировать, нам нужно знать, что случится еще через 100–200 миллисекунд. Нервам и мышцам тоже требуется время, чтобы поймать ребенка. Поэтому на таком примере мы можем наблюдать сразу два эффекта: как мозг стремится забежать вперед и как появляется иллюзия длительности.
Про остальные ситуации, в которых мозг управляет человеком (а не наоборот), мы рассказывали в отдельном материале. А если вам мало одного теста, то у нас есть еще одна полезная вещь, которая поможет определить качество работы мозга и склонность к деменции. Всё, что нужно будет для прохождения, — минута свободного времени и внимательность.
Ученые выяснили, от кого дети наследуют интеллект, а от кого красоту
Важно понимать, интеллект ребенка определяется наследственными факторами лишь на 40–60%, всё остальное зависит от влияния среды. Но в этих процентах, как выяснили ученые, главная роль отведена маме.
К такому выводу пришли американские исследователи. Гены, отвечающие за интеллект, связаны с Х-хромосомой, которых у женщин целых две.
— В основе этой идеи лежат так называемые «обусловленные гены», которые ведут себя по-разному в зависимости от их «происхождения». Некоторые из них работают только тогда, когда они передаются от матери. Если те же гены наследуются от отца, они «отключаются», — заявляет психолог Дженнифер Дельгадо, The Global News.
Однако это не означает, что гены отца никак не влияют на интеллект. Отцовские гены накапливаются в лимбической системе мозга, отвечающей за настроение и инстинкты, а также контролирующей такие функции, как потребность в сексе, ощущение голода и агрессия.
Другая группа ученых подтверждает вывод коллег: в течение нескольких лет они опрашивали молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего в исследовании приняли участие
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