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Каверы на Queen и музыка из «Игры престолов»: какие еще выступления ждать на летнем пикнике НГС

Праздник пройдет в «Мира Парке» в воскресенье, 18 июня

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На главной сцене в парке весь день будет идти концерт

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Летом приятно отдыхать на природе в хорошей компании и с разнообразной программой. Команда НГС с партнерами подготовили классный праздник на свежем воздухе с лужайками и шезлонгами, необычными развлечениями и активностями — летний пикник НГС в «Мира Парке».

Мы уже публиковали информацию о предстоящем событии и полную программу мероприятия. Сегодня представляем анонс музыкальной части и шоу-программы.

Программа на главной сцене. Сохрани себе, чтобы не потерять

Программа на главной сцене. Сохрани себе, чтобы не потерять

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На главной сцене на летнем пикнике с НГС выступят известные новосибирские коллективы. Концерт начнется в 12 часов. Вести мероприятие будут знаменитые ведущие Леонид Шумов и Денис Метелев.

Выступление откроет школа шоу-гимнастики «Драже», далее гости увидят номера студии танца «Динамит». В 12:50 по плану — флешмоб с Бамблби от сети семейных развлекательных центров «Абрикоска».

С 13 часов на главной сцене выступят танцоры студии танцев Ipanema & Paraiso, школы танцев Flexx, танцевального центра Fraules Dance Centre и студии эстрадного танца «Карамель». Они покажут зажигательные танцы и исполнят вокальные номера. Затем — оркестр музыкальной школы «Виртуозы».

Они исполнят культовые хиты — композиции группы Queen, соло на виолончели мелодии легендарных Beatles, знаменитые композиции из сериала «Игра Престолов», группы «Кино» и другие известные произведения.

В 16 часов на сцене наградят победителей игры в дартс от офтальмологической клиники «Эксимер». Кроме того, на протяжении всего мероприятия со сцены гостям будут раздавать воду с высоким содержанием кислорода и природной минерализацией и газированные лимонады Loca от сибирского производителя воды и напитков ULANTA.

В конце выступят хедлайнеры летнего пикника с НГС — группы PACHULI и PORTO.

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