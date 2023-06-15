Каверы на Queen и музыка из «Игры престолов»: какие еще выступления ждать на летнем пикнике НГС

Летом приятно отдыхать на природе в хорошей компании и с разнообразной программой. Команда НГС с партнерами подготовили классный праздник на свежем воздухе с лужайками и шезлонгами, необычными развлечениями и активностями — летний пикник НГС в «Мира Парке».
Мы уже публиковали информацию о предстоящем событии и полную программу мероприятия. Сегодня представляем анонс музыкальной части и шоу-программы.
На главной сцене на летнем пикнике с НГС выступят известные новосибирские коллективы. Концерт начнется в 12 часов. Вести мероприятие будут знаменитые ведущие Леонид Шумов и Денис Метелев.
Выступление откроет школа шоу-гимнастики «Драже», далее гости увидят номера студии танца «Динамит». В 12:50 по плану — флешмоб с Бамблби от сети семейных развлекательных центров «Абрикоска».
С 13 часов на главной сцене выступят танцоры студии танцев Ipanema & Paraiso, школы танцев Flexx, танцевального центра Fraules Dance Centre и студии эстрадного танца «Карамель». Они покажут зажигательные танцы и исполнят вокальные номера. Затем — оркестр музыкальной школы «Виртуозы».
Они исполнят культовые хиты — композиции группы Queen, соло на виолончели мелодии легендарных Beatles, знаменитые композиции из сериала «Игра Престолов», группы «Кино» и другие известные произведения.
В 16 часов на сцене наградят победителей игры в дартс от офтальмологической клиники «Эксимер». Кроме того, на протяжении всего мероприятия со сцены гостям будут раздавать воду с высоким содержанием кислорода и природной минерализацией и газированные лимонады Loca от сибирского производителя воды и напитков ULANTA.
В конце выступят хедлайнеры летнего пикника с НГС — группы PACHULI и PORTO.