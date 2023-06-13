Музыкальное шоу, фотозоны и бьюти-услуги: НГС приглашает всех на летний пикник — гостей ждет крутая программа

Лето — прекрасная пора для отдыха на свежем воздухе. 18 июня команда НГС и партнеры приглашают в «Мира Парк» всех желающих на летний пикник. Специально для вас мы придумали насыщенную программу, чтобы и дети, и взрослые смогли найти для себя что-то интересное.

