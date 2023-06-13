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Музыкальное шоу, фотозоны и бьюти-услуги: НГС приглашает всех на летний пикник — гостей ждет крутая программа

Семейный праздник пройдет в «Мира Парке» 18 июня с 09:00 до 19:00

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На пикнике вас ждет много всего интересного

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Редакция НГС вместе с партнерами делает для новосибирцев и гостей города большой летний праздник. В «Мира Парке» пройдет летний пикник. Приглашаем всех желающих.

Лето — прекрасная пора для отдыха на свежем воздухе. 18 июня команда НГС и партнеры приглашают в «Мира Парк» всех желающих на летний пикник. Специально для вас мы придумали насыщенную программу, чтобы и дети, и взрослые смогли найти для себя что-то интересное.

Гостей ждет много активностей в лучших традициях летнего отдыха: мастер-классы с зажигательными танцами, большой концерт, вкусная еда, живописные пейзажи, детские развлечения и конкурсы, тематические фотозоны и спектакли, подарки от партнеров и организаторов, бесплатные консультации от востребованных специалистов в сфере медицины, дом красоты, и многое другое. Подробную программу представим чуть позже.

А еще праздник запомнится гостям стикерами и фото с легендами Новосибирска — лабрадорами, которые развлекают горожан в Первомайском сквере.

Мероприятие пройдет 18 июня

Мероприятие пройдет 18 июня

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— Летний пикник НГС — это семейное мероприятие, отличный повод провести выходной интересно и душевно. Мы вместе с партнерами готовим программу, где каждый сможет выбрать что-то для себя. Мы считаем, что такие мероприятия должны проводиться чаще, потому что они делают ближе и доступнее бизнес и горожан. Ждем всех 18 июня в «Мира Парке» и обещаем, что будет вкусно, весело и познавательно, — говорит главный редактор НГС Марина Малкова.

На главной сцене развлекать гостей будут знаменитые ведущие Леонид Шумов и Денис Метелев, выступят известные новосибирские коллективы, а хедлайнерами станут группы PACHULI и PORTO.

Когда: 18 июня, воскресенье, с 11:00 до 19:00.

Где: «Мира Парк».

Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.

Давайте встретимся и повеселимся вместе

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