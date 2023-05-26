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Наденьте голову! И проверьте, внимательно ли вы читали «Мастера и Маргариту»

Рукописи не горят, как и наши тесты!

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Фильмы и сериалы то и дело увеличивают армию поклонников «Мастера и Маргариты»

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Сколько раз в ответ на вопрос «Какая твоя любимая книга» вам приходилось слышать «Мастер и Маргарита»? А сколько раз вы сами так отвечали? Уверены, собьетесь со счета, как только начнете подсчитывать. Но, как известно, язык может скрывать истину, а глаза — никогда! А еще никогда не скроют истину наши тесты. Например, такой, что вы сейчас открыли. Он просто создан для того, чтобы вы проверили степень своей любви к «Мастеру и Маргарите». А еще его можно давать пройти всем, кто скажет, что это его любимое произведение. Ведь тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

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Михаил БулгаковМастер и МаргаритаТестКнигаРазвлеченияЛитература
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