Как новосибирцы провели самый теплый день весны — фоторепортаж для тех, кто был на работе

28 апреля — самый теплый день весны 2023 года в Новосибирске. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился на береговую линию Обского моря, чтобы узнать, как горожане принимают солнечные ванны посреди песка, снега и льда.
Среди отдыхающих выделяются мужчины, которые первыми решили поискать потерянные на побережье драгоценности.
На Центральном пляже Академгородка есть места для ярких фотографий и с красивым видом на водоем.
Профили в социальных сетях пополняются снимками с необычными для Новосибирска пейзажами на фоне.
Большинство встреченных фотографов сибиряков просто наслаждались моментом, глядя на водоем.
Окаймляющие берег скопления льда издалека похожи на морскую пену.
Побережье выглядит чистым, во время пляжного сезона обычно здесь наблюдается совершенно иная картина.
Средняя температура сегодня — около 22 градусов Цельсия.
О том, что сегодня ожидается самый теплый день весны в Новосибирске, НГС сообщал накануне. Но уже к выходным синоптики прогнозируют похолодание.