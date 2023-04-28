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Фоторепортаж

Как новосибирцы провели самый теплый день весны — фоторепортаж для тех, кто был на работе

Фотограф НГС Александр Ощепков прогулялся по береговой линии Обского моря

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Сегодня, возможно, последний шанс слепить снеговика до наступления осени

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28 апреля — самый теплый день весны 2023 года в Новосибирске. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился на береговую линию Обского моря, чтобы узнать, как горожане принимают солнечные ванны посреди песка, снега и льда.

Маршрут Ощепкова был таким: речной вокзал — станция Береговая на электричке, далее — пешком до Центрального пляжа Академгородка

Маршрут Ощепкова был таким: речной вокзал — станция Береговая на электричке, далее — пешком до Центрального пляжа Академгородка

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Среди отдыхающих выделяются мужчины, которые первыми решили поискать потерянные на побережье драгоценности.

Кто-то совмещает приятное с материально полезным

Кто-то совмещает приятное с материально полезным

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На Центральном пляже Академгородка есть места для ярких фотографий и с красивым видом на водоем.

Эта качеля пользуется популярностью, своей очереди ждут несколько человек

Эта качеля пользуется популярностью, своей очереди ждут несколько человек

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Профили в социальных сетях пополняются снимками с необычными для Новосибирска пейзажами на фоне.

Девушки фотографируют себя и друг друга

Девушки фотографируют себя и друг друга

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Большинство встреченных фотографов сибиряков просто наслаждались моментом, глядя на водоем.

На дальнем плане идет подготовка к жарке шашлыка

На дальнем плане идет подготовка к жарке шашлыка

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Окаймляющие берег скопления льда издалека похожи на морскую пену.

На побережье растаял не весь лед

На побережье растаял не весь лед

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Побережье выглядит чистым, во время пляжного сезона обычно здесь наблюдается совершенно иная картина.

Сегодня рыбаки вняли предупреждениям МЧС: фотограф не заметил на льду ни одного человека

Сегодня рыбаки вняли предупреждениям МЧС: фотограф не заметил на льду ни одного человека

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Средняя температура сегодня — около 22 градусов Цельсия.

Настроение окружающим приподнимал приятный теплый ветерок

Настроение окружающим приподнимал приятный теплый ветерок

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Некоторые сибиряки забирали с собой такие ракушки на память о сегодняшнем дне

Некоторые сибиряки забирали с собой такие ракушки на память о сегодняшнем дне

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О том, что сегодня ожидается самый теплый день весны в Новосибирске, НГС сообщал накануне. Но уже к выходным синоптики прогнозируют похолодание.

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