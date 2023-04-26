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Тема дняПотепление до +23 градусов
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Потепление до +23 градусов. Когда новосибирцев ждет самый жаркий день на этой неделе?

При этом синоптики предупреждают, что вскоре новосибирцев снова ждет похолодание

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В апреле погода постоянно меняется

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В Новосибирске до конца рабочей недели возможно потепление до +23 градусов. На выходных, 30 апреля, температура снова может понизиться.

— Тепло пришло с Казахстана, но уже 30 апреля и 1 мая ожидается похолодание до +5... +7 градусов днем. Тогда ждем кратковременное понижение температуры, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске завтра, 27 апреля, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем до 17 м/с. Ночью температура составит +2... +4 градуса, днем +18... +20 градусов.

В пятницу будет самый жаркий день. Осадков не ожидается. 28 апреля в ночные часы прогнозируют +8... +10 градусов, в дневные +21... +23 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с, в темное время суток местами порывы до 14 м/с, днем до 18 м/с.

29 апреля, в субботу, ожидается приближение холодного фронта. Ветер западный и северо-западный 7–12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Ожидается небольшой дождь. Ночью +8... +10 градусов, днем +10... +12 градусов.

Майские праздники всё ближе, наверняка вы уже придумали, как их проведете: останетесь дома или уедете за город. Чтобы планы не провалились, стоит заранее узнать прогноз на праздничные дни.

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