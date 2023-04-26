Потепление до +23 градусов. Когда новосибирцев ждет самый жаркий день на этой неделе?

В Новосибирске до конца рабочей недели возможно потепление до +23 градусов. На выходных, 30 апреля, температура снова может понизиться.
— Тепло пришло с Казахстана, но уже 30 апреля и 1 мая ожидается похолодание до
В Новосибирске завтра, 27 апреля, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем до 17 м/с. Ночью температура составит
В пятницу будет самый жаркий день. Осадков не ожидается. 28 апреля в ночные часы прогнозируют
29 апреля, в субботу, ожидается приближение холодного фронта. Ветер западный и северо-западный 7–12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Ожидается небольшой дождь. Ночью
Майские праздники всё ближе, наверняка вы уже придумали, как их проведете: останетесь дома или уедете за город. Чтобы планы не провалились, стоит заранее узнать прогноз на праздничные дни.