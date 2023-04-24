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Уехать за город или остаться дома? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на майские праздники

На выходные прогнозируют дождливую погоду и потепление до +19 градусов

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Некоторые сервисы прогнозируют пару солнечных дней на майских

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Майские праздники всё ближе, наверняка вы уже придумали, как их проведете: останетесь дома или уедете за город. Чтобы планы не провалились, стоит заранее узнать прогноз на праздничные дни в Новосибирске. Температура за окном, как оказалось, не порадует жарой и ярким солнцем, но несколько хороших дней всё же будет.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», 1 мая будет нежарко, всего +9 градусов, солнце будет изредка выглядывать из-за туч. 6 и 7 мая ожидают погоду потеплее, температура поднимется до +14 градусов, но могут пойти дожди. 8 мая станет прекрасным днем для прогулок на свежем воздухе: +14 градусов днем и яркое солнце. 9 мая также не подведет, будет +13 градусов, но облачно.

Самым теплым днем на майских праздниках станут <nobr class="_">7 и 8 мая</nobr>

Самым теплым днем на майских праздниках станут 7 и 8 мая

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Сервис Gismeteo также обещает пасмурную погоду на майских. 1 мая температура днем поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до -1 градуса, 6 мая также ожидают облачную погоду, но температура днем уже будет +13 градусов. 7 мая совсем не порадует приятной погодой, за окном ожидают дождь. 8 и 9 мая температура может подняться до +8 градусов днем, но ночью опуститься до -2 градусов, солнце увидеть почти не получится из-за облаков.

Самым теплым праздничным днем станет <nobr class="_">7 мая</nobr>

Самым теплым праздничным днем станет 7 мая

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World-Weather прогнозирует дождь только 8 мая, в остальные дни будет то облачно, то солнечно. Так, 1 мая ожидают повышение температуры до +4 градусов, а уже 6 мая — до +16 градусов, 7 мая будет на 1 градус теплее. 8 мая хоть и станет самым теплым днем, температура поднимется до +19 градусов, но это единственный день на майских, когда пойдет дождь. 9 мая будет тепло и солнечно.

Самым теплым днем станет <nobr class="_">8 мая</nobr>

Самым теплым днем станет 8 мая

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В Новосибирске заканчивается второй месяц календарной весны, на улице с каждым днем становится теплее. Синоптики говорят, что весна и потепление придут в город к концу апреля. НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске.

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