Уехать за город или остаться дома? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на майские праздники

Майские праздники всё ближе, наверняка вы уже придумали, как их проведете: останетесь дома или уедете за город. Чтобы планы не провалились, стоит заранее узнать прогноз на праздничные дни в Новосибирске. Температура за окном, как оказалось, не порадует жарой и ярким солнцем, но несколько хороших дней всё же будет.

