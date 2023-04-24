Уехать за город или остаться дома? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на майские праздники

Майские праздники всё ближе, наверняка вы уже придумали, как их проведете: останетесь дома или уедете за город. Чтобы планы не провалились, стоит заранее узнать прогноз на праздничные дни в Новосибирске. Температура за окном, как оказалось, не порадует жарой и ярким солнцем, но несколько хороших дней всё же будет.
По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», 1 мая будет нежарко, всего +9 градусов, солнце будет изредка выглядывать из-за туч. 6 и 7 мая ожидают погоду потеплее, температура поднимется до +14 градусов, но могут пойти дожди.
Сервис Gismeteo также обещает пасмурную погоду на майских.
World-Weather прогнозирует дождь только
В Новосибирске заканчивается второй месяц календарной весны, на улице с каждым днем становится теплее. Синоптики говорят, что весна и потепление придут в город к концу апреля. НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске.