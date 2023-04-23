Убирайте шапки, доставайте тренчи. В Новосибирске на следующей неделе ожидают потепление до +16 градусов и дожди

В Новосибирске заканчивается второй месяц календарной весны, на улице с каждым днем становится теплее. Синоптики говорят, что весна и потепление придут в город к концу апреля. Следующая неделя и правда порадует жителей теплой погодой, температура может подняться до +16 градусов, но ночью всё еще могут сохраниться минусовые температуры. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам в конце апреля.

