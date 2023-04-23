Убирайте шапки, доставайте тренчи. В Новосибирске на следующей неделе ожидают потепление до +16 градусов и дожди

В Новосибирске заканчивается второй месяц календарной весны, на улице с каждым днем становится теплее. Синоптики говорят, что весна и потепление придут в город к концу апреля. Следующая неделя и правда порадует жителей теплой погодой, температура может подняться до +16 градусов, но ночью всё еще могут сохраниться минусовые температуры. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам в конце апреля.
По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет пасмурно, только во вторник ненадолго может выглянуть солнце. Самым теплым днем станет понедельник, температура поднимется до +16 градусов, но ночью опустится до
Сервис Gismeteo также обещает дождь, осадков не будет только в четверг. По данным синоптиков, самым теплым днем станет пятница, температура поднимется до +15 градусов, минусовые температуры ночью всё же сохранятся, но опустятся только до -1 градуса. Солнце может выглянуть ненадолго во вторник, в остальные дни ожидают пасмурную погоду.
World-Weather прогнозирует дождь в среду и пятницу, погода будет меняться с облачной на пасмурную. Солнце может выглянуть в понедельник, вторник и субботу. Самым теплым днем станет понедельник, температура поднимется до +14 градусов. Ночи также обещают быть теплыми: не будет ни минусовых, ни нулевых температур.
Недавно НГС изучил, какая погода будет на майские праздники. По данным синоптиков, последний месяц весны будет не слишком теплым.