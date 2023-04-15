Каким будет май в Новосибирске? Публикуем предварительный прогноз

До мая еще далеко, но уже хочется планировать отдых на длинных выходных. Для этого нужно знать, какой будет погода — мы изучили данные сервисов погоды и составили прогноз на май.

Сайт «Яндекс.Погода» составляет долгосрочные прогнозы на основе усредненных данных за 10 лет. По их сведениям, май в Новосибирске будет не слишком теплым. Первую половину месяца дневные температуры в городе будут в районе +11... +15 . В праздничный выходной, 1 мая, и вовсе обещают +11 и дождь, 6, 7, 8 и 9 мая днем будет +13... +14 . В первые два дня выходных ожидается дождь, затем без осадков. В выходные, 13 и 15 мая, потеплеет до +17... +19 . Во второй половине месяца ожидается небольшое повышение температуры: в отдельные дни прогнозируют до +18 днем.