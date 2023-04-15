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Тема дняПрогноз погоды на майские
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Каким будет май в Новосибирске? Публикуем предварительный прогноз

Мы изучили данные погодных сервисов

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Во второй половине месяца новосибирцам обещают весеннюю погоду

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До мая еще далеко, но уже хочется планировать отдых на длинных выходных. Для этого нужно знать, какой будет погода — мы изучили данные сервисов погоды и составили прогноз на май.

Сайт «Яндекс.Погода» составляет долгосрочные прогнозы на основе усредненных данных за 10 лет. По их сведениям, май в Новосибирске будет не слишком теплым. Первую половину месяца дневные температуры в городе будут в районе +11... +15. В праздничный выходной, 1 мая, и вовсе обещают +11 и дождь, 6, 7, 8 и 9 мая днем будет +13... +14. В первые два дня выходных ожидается дождь, затем без осадков. В выходные, 13 и 15 мая, потеплеет до +17... +19. Во второй половине месяца ожидается небольшое повышение температуры: в отдельные дни прогнозируют до +18 днем.

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По данным Gismeteo, погода на майские в Новосибирске тоже будет прохладной, а остальной месяц чуть более теплым. Так, 1 мая сервис прогнозирует +11 и дождь, а 6, 7, 8 и 9 мая — от +10 до +18 градусов. Уже во вторую неделю мая потеплеет до +18... +22 градусов, будет солнечно и без осадков. С 17 по 21 мая ожидается небольшое похолодание и дожди, затем снова будет солнечно и тепло — до +26 градусов.

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World-weather сообщает, что 1 мая в городе будет прохладным и немного пасмурным. В выходные, с 6 по 9 мая, наоборот, будет солнечно. Дневные температуры составят +14... +16 градусов. Остаток месяца, по данным сайта, будет теплым и солнечным. Днем столбик термометра будет показывать +16... +20 градусов, осадков не ожидается.

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Ранее «Яндекс» предупредил новосибирцев о затяжных дождях летом и колебаниях температуры в пределах +17... +25 градусов.

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