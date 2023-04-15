Каким будет май в Новосибирске? Публикуем предварительный прогноз

До мая еще далеко, но уже хочется планировать отдых на длинных выходных. Для этого нужно знать, какой будет погода — мы изучили данные сервисов погоды и составили прогноз на май.
Сайт «Яндекс.Погода» составляет долгосрочные прогнозы на основе усредненных данных за 10 лет. По их сведениям, май в Новосибирске будет не слишком теплым. Первую половину месяца дневные температуры в городе будут в районе
По данным Gismeteo, погода на майские в Новосибирске тоже будет прохладной, а остальной месяц чуть более теплым. Так, 1 мая сервис прогнозирует +11 и дождь, а 6, 7, 8 и 9 мая — от +10 до +18 градусов. Уже во вторую неделю мая потеплеет до
World-weather сообщает, что 1 мая в городе будет прохладным и немного пасмурным. В выходные, с 6 по 9 мая, наоборот, будет солнечно. Дневные температуры составят
Ранее «Яндекс» предупредил новосибирцев о затяжных дождях летом и колебаниях температуры в пределах