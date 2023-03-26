Козерогам — редкая удача, Львам — отпуск: гороскоп на апрель 2023 года для всех знаков зодиака

В начале апреля звезды не советуют Овнам растрачивать свою энергию и потенциал по мелочам. Лучше подкопите их ко второй половине месяца. Там они могут очень вам пригодиться, чтобы заняться новыми начинаниями или добиться успеха там, где вы уже давно освоились.



— Во второй половине апреля Овнами будут восхищаться, но в погоне за признанием и успехом не стоит забывать о семье, — говорит Татьяна Дружинина. — Не упускайте момент, чтобы провести время со своими близкими.



В апреле у Овнов возможны и неприятные моменты в виде сплетников и недоброжелателей. Но если не тратить силы на ответные выпады, Овны только повысят свою репутацию.

