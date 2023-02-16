Королева хайпа Инстасамка: как трудный подросток из Тобольска стал одной из самых скандальных звезд страны

Зря поклонники Инстасамки еще в начале февраля ждали ее возвращения в Россию с презентацией нового альбома. Намечался тур скандальной 22-летней певицы по городам страны. Но незадолго до этого глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина записала видеообращение, в котором попросила губернаторов регионов не допустить выступления певицы из-за пропаганды наркотиков и развращения детей.
Дарья Зотеева, увидев этот ролик, пообещала, что на концертной программе не будет аморального поведения. Ведь теперь она замужем и всё понимает.
Первый свой концерт Инстасамка должна была дать в Сочи. Певица даже приехала в Россию. Но выступления так и не случилось. Концерт отменили без объяснения причин. Позже Екатерина Мизулина в соцсетях написала пост благодарности, адресованный губернаторам, которые отреагировали на ее обращение.
— Выражаю благодарность настоящим мужчинам и патриотам России: губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, мэру города Сочи Алексею Копайгородскому, мэру Краснодара Евгению Наумову, мэру Пятигорска Дмитрию Ворошилову, губернатору Курской области Роману Старовойту. За отмену концертных мероприятий бьются 93 родительские общественные организации в России. За что им низкий поклон и безграничное уважение.
Но спустя еще пару дней организаторы концертов сообщили о полной отмене тура. Выступления во всех городах перенесли на 2024 год. Причины такого решения не разглашаются. Даже менеджер певицы не стал комментировать его. Но организаторы оптимизма не теряют и сообщают, что Инстасамка переносит большой концертный тур по городам России на 2024 год. Соответствующее объявление организаторы сделали в соцсетях.
— Все приобретенные ранее билеты остаются действительны, и их не нужно обменивать, — указали организаторы. — Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу.
Выступление Инстасамки в Москве должно было пройти 15 марта. Далее звезда собиралась посетить Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и многие другие крупные города России. Билеты можно сдать, обратившись по месту реализации, указали организаторы.
Наши коллеги из 72.RU решили рассказать о скандальной певице, которая так напугала российских чиновников. Как и следовало ожидать, после отмены концертов интерес к ней только вырос.
Ее называют королевой хайпа, скандалисткой и кумиром молодежи. Широкую известность Инстасамка получила за резкие высказывания, эпатажный внешний вид и скандальные тексты в песнях. И хотя личность она неоднозначная, ей удалось завоевать любовь миллионов поклонников танцевальной музыки. Как молодая исполнительница забралась на олимп славы и вызывает такой ажиотаж не только у своих поклонников, но и тех, кто ее ненавидит, кем она была до этого — читайте в профайле 72.RU.
— Я из Тобольска — это в Тюменской области, если кто не знает. Мама отправила меня туда из Москвы. Из Москвы — в Тобольск! И я вернулась оттуда своим ходом в 16 лет. Я считаю, что из любого маленького городка можно выбраться, если есть желание. Мне кажется, что даже с нашей системой образования те люди, которые хотят учиться, будут очень умными, — рассказала Инстасамка во время интервью на «Шоу Маминой Подруги».
Где училась
Настоящее имя Инстасамки — Дарья Зотеева. Она родилась 11 мая 2000 года в Тобольске. Знакомые девушки вспоминают, что ее хулиганский нрав начал проявляться еще в детском саду. Поэтому немудрено, что Дарья была непростым ребенком и в школе.
До 5-го класса Дарья Зотеева училась в школе № 16 имени
— С Дашей мы вместе учились в школе № 16 имени
В своем блоге Дарья Зотеева признавалась, что с ней жестоко обращались в школе.
— Я счастлива, что моя младшая сестра — моя маленькая лучшая подруга. Она всегда жалуется мне, если чего-то боится или ее что-то беспокоит. У меня такого не было. Мой рюкзак выбрасывали в мусорное ведро, из окна, лепили в волосы жвачку. А однажды какая-то пьяная девочка моего возраста ударила меня ногой в спину. И пока я была в шоке от удара, она начала меня бить. Мне было лет 14. Я очень испугалась. Меня некому было защитить. Поэтому я много сидела дома, ни с кем не общалась и боялась идти в школу каждое утро. Какое-то время в моей жизни всё было именно так, — писала в своем блоге звезда, вспоминая трудное время в Тобольске. — К сожалению, такое случается. Как я выбралась из состояния жертвы? Главное — не заострять на этом внимание. Это не конец света и не конец жизни, эти люди исчезнут из вашей жизни по окончании школы, это не в вас проблема, это они животные, не отвечайте на провокации. Не бойтесь говорить учителям или родителям, ведь только из-за вашего молчания всё доходит до подобных ситуаций. Защищайте себя!
После школы Дарья поступила на экономиста в местный колледж, потом — в Московский государственный юридический университет, но из обоих учебных заведений ее исключили за плохую посещаемость.
— Я ничего не делала ни после колледжа, ни во время. Но могу сказать, что бы я посоветовала самой себе в то время: учиться — это в любом формате cool (классно. — Прим. ред.), неважно, в универе или самому, но учиться нужно всю жизнь. Главное, чтобы тебе было интересно, а на все эти бумажки типа диплома мне было всё равно всегда. Я даже не забрала документы, когда ушла из колледжа, их, наверное, в архив какой-нибудь поместили или выбросили, — писала как-то Дарья в своем телеграм-канале.
А вот как выглядело одно из учебных заведений звезды. Про него она вспоминает так:
— О боже, проехали сейчас место, где я училась два месяца. Trash, я помню, мои документы забрали в последний день, когда их можно было подать. Пошла на рекламу и связи с общественностью, отучилась пару месяцев, потом колледж переехал в другое здание, так как это было в аварийном состоянии. Я так и не пришла в новое здание, куда перевелась вся шарага, держу связь с общественностью лучше всех в этом колледже, — делилась с подписчиками Инстасамка.
Семья Инстасамки
Оба родителя Дарьи Зотеевой — Юлия Михайловна и Евгений Анатольевич — предприниматели. По данным из открытых источников, в Тобольске была торговая точка с продуктами, зарегистрированная на ИП, где фигурируют ФИО полной тезки мамы Инстасамки.
Сама звезда признавалась, что ее родители уехали из Тобольска в Чехов, а ее саму оставили на малой родине. В Москве, судя по всему, у семьи был бизнес, снова связанный с продажами. Одно из ООО названо в честь сестры Инстасамки — Маргариты. В 2010 году родители звезды развелись.
С мамой у Дарьи сложились теплые отношения. В своем блоге она часто вспоминает, как находила у нее поддержку. Судя по всему, маленькую Дашу баловали подарками, покупкой одежды и карманными деньгами. Первое тату, которое будущая звезда набила, было с именем мамы. А вот с отцом у Даши не задалось.
— Папа не общается со мной. Когда мне было 17 лет, я вела себя отвратительно, прогуливала школу, и меня отправили к отцу. Спустя некоторое время я накопила деньги, забрала документы из школы и уехала из Тюмени. С тех пор папа думает, что я предала его. Он мне нигде не отвечает, — признавалась Дарья в соцсетях.
Наши коллеги из Starhit.ru узнали, что отцу интернет-звезды не нравится образ жизни дочери. В шоу Насти Ивлеевой Инстасамка говорила, что ее папа не одобряет, к примеру, то, как дочь зарабатывает деньги. «Он считает, что делать это на своей популярности — воровство», — делилась Даша.
Даша не единственный ребенок в семье. У нее есть сестра, которой она иногда посвящает посты в личном блоге и, судя по ним, очень ею гордится. А также есть младший брат. Не так давно Инстасамка публиковала видео, где записано его трогательное сообщение. В нём мальчик извинился перед звездной сестрой за то, что названивал ей с друзьями, чтобы доказать родственную связь.
И хотя Инстасамка не стесняется говорить о родных, фото с ними она публикует крайне редко.
Путь к славе
В открытых источниках сообщается, что в десятом классе Дарья бросила учиться и создала блог, взяв псевдоним Президентша. В нём она снимала видео на злободневные темы, о политике и так далее. Эта концепция провалилась. После появилась Инстасамка со своими юмористическими видео. А уже потом имя девушки стало фигурировать в скандалах. Так милая девушка из Тобольска постепенно становилась интернет-фриком. Сейчас она позиционирует себя блогером и певицей. Первые треки вышли в 2019 году и собрали много положительных отзывов. Но за откровенные тексты Инстасамку пытались запретить. Родительские комитеты призывали прокуратуру обратить внимание на юное дарование.
В 2021 году разразился один из первых скандалов с тоболячкой. Дарья Зотеева обматерила своих визажисток и выгнала их из квартиры, назвав «нищим обслуживающим персоналом». Попутно Зотеева выкидывала в подъезд вещи девушек. На защиту визажисток встали коллеги Инстасамки по шоу-бизнесу. Первой вступилась Клава Кока.
За этот скандал Инстасамка лишилась крупного контракта. Звезда должна была озвучивать персонаж в мультфильме «
Дарья также прославилась и своими операциями. Она уже прошла через увеличение ягодиц, груди и губ. Не исключено, что на этом звезда не остановится, потому что девушка постоянно работает над своей внешностью.
Но какие бы преграды ни вставали перед Инстасамкой, она всегда шла к своей цели напролом. В этом году после объявления спецоперации девушка покинула Россию, заявив, что переезжает в ОАЭ и уже там продолжит работать над своим творчеством.
Личная жизнь
Дарья Зотеева вышла замуж за Олега Moneyken, пара давно дразнила подписчиков свадебными фотографиями. Официально ни подтверждать, ни опровергать слухи о свадьбе они не торопились. Но недавно Олег сделал любимой предложение — об этом жених и невеста лично рассказали нашим коллегам из ELLE girl.
— Я не знаю, как Олегу пришла в голову эта идея, потому что я вообще ни о чём не подозревала. Думала, что мы едем в Милан просто покупать шмотки, гулять, есть вкусную еду, пробовать итальянский «Макдоналдс». Потом мы улетели в Париж. И когда мы подъезжали на такси к отелю, Олег очень разнервничался, — рассказала девушка в эксклюзивном интервью журналу ELLE girl.
Сам момент предложения ребята описали очень эмоционально.
— А когда мы приехали в отель, я уже по его нервам начала чувствовать, что что-то сейчас произойдет, и, кажется, я знаю что. А потом я смотрю в окно, там — Эйфелева башня! Я в слезы, поворачиваюсь, а он стоит на одном колене. Я рыдаю, мы обнимаемся. Я даже не ожидала, что в моей жизни такое может быть, — рассказала Дарья журналистам. Ее жених Олег признался, что давно планировал сделать эффектное предложение руки и сердца.
До этого 72.RU писал, как родительский комитет обозвал Инстасамку похотливым интернет-животным и потребовал отменить концерт.