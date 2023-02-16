Королева хайпа Инстасамка: как трудный подросток из Тобольска стал одной из самых скандальных звезд страны

Дарья Зотеева, увидев этот ролик, пообещала, что на концертной программе не будет аморального поведения. Ведь теперь она замужем и всё понимает.

Первый свой концерт Инстасамка должна была дать в Сочи. Певица даже приехала в Россию. Но выступления так и не случилось. Концерт отменили без объяснения причин. Позже Екатерина Мизулина в соцсетях написала пост благодарности, адресованный губернаторам, которые отреагировали на ее обращение.

— Выражаю благодарность настоящим мужчинам и патриотам России: губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, мэру города Сочи Алексею Копайгородскому, мэру Краснодара Евгению Наумову, мэру Пятигорска Дмитрию Ворошилову, губернатору Курской области Роману Старовойту. За отмену концертных мероприятий бьются 93 родительские общественные организации в России. За что им низкий поклон и безграничное уважение.