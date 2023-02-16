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Королева хайпа Инстасамка: как трудный подросток из Тобольска стал одной из самых скандальных звезд страны

Где училась Дарья Зотеева, какой ее помнят одноклассники и как она выглядела до славы — в нашем профайле

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Доход Дарьи Зотеевой за 2021 год, по данным сервиса Zarplatto.ru, — 24 миллиона рублей

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Зря поклонники Инстасамки еще в начале февраля ждали ее возвращения в Россию с презентацией нового альбома. Намечался тур скандальной 22-летней певицы по городам страны. Но незадолго до этого глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина записала видеообращение, в котором попросила губернаторов регионов не допустить выступления певицы из-за пропаганды наркотиков и развращения детей.

Дарья Зотеева, увидев этот ролик, пообещала, что на концертной программе не будет аморального поведения. Ведь теперь она замужем и всё понимает.

Первый свой концерт Инстасамка должна была дать в Сочи. Певица даже приехала в Россию. Но выступления так и не случилось. Концерт отменили без объяснения причин. Позже Екатерина Мизулина в соцсетях написала пост благодарности, адресованный губернаторам, которые отреагировали на ее обращение.

— Выражаю благодарность настоящим мужчинам и патриотам России: губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, мэру города Сочи Алексею Копайгородскому, мэру Краснодара Евгению Наумову, мэру Пятигорска Дмитрию Ворошилову, губернатору Курской области Роману Старовойту. За отмену концертных мероприятий бьются 93 родительские общественные организации в России. За что им низкий поклон и безграничное уважение.

Но спустя еще пару дней организаторы концертов сообщили о полной отмене тура. Выступления во всех городах перенесли на 2024 год. Причины такого решения не разглашаются. Даже менеджер певицы не стал комментировать его. Но организаторы оптимизма не теряют и сообщают, что Инстасамка переносит большой концертный тур по городам России на 2024 год. Соответствующее объявление организаторы сделали в соцсетях.

— Все приобретенные ранее билеты остаются действительны, и их не нужно обменивать, — указали организаторы. — Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу.

Выступление Инстасамки в Москве должно было пройти 15 марта. Далее звезда собиралась посетить Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и многие другие крупные города России. Билеты можно сдать, обратившись по месту реализации, указали организаторы.

Наши коллеги из 72.RU решили рассказать о скандальной певице, которая так напугала российских чиновников. Как и следовало ожидать, после отмены концертов интерес к ней только вырос.

Ее называют королевой хайпа, скандалисткой и кумиром молодежи. Широкую известность Инстасамка получила за резкие высказывания, эпатажный внешний вид и скандальные тексты в песнях. И хотя личность она неоднозначная, ей удалось завоевать любовь миллионов поклонников танцевальной музыки. Как молодая исполнительница забралась на олимп славы и вызывает такой ажиотаж не только у своих поклонников, но и тех, кто ее ненавидит, кем она была до этого — читайте в профайле 72.RU.

— Я из Тобольска — это в Тюменской области, если кто не знает. Мама отправила меня туда из Москвы. Из Москвы — в Тобольск! И я вернулась оттуда своим ходом в 16 лет. Я считаю, что из любого маленького городка можно выбраться, если есть желание. Мне кажется, что даже с нашей системой образования те люди, которые хотят учиться, будут очень умными, — рассказала Инстасамка во время интервью на «Шоу Маминой Подруги».

Дарью Зотееву больше знают как <a href="https://72.ru/text/entertainment/2021/02/21/69771317/" class="io-leave-page _" target="_blank">Instasamka</a>

Дарью Зотееву больше знают как Instasamka

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Где училась

Настоящее имя Инстасамки — Дарья Зотеева. Она родилась 11 мая 2000 года в Тобольске. Знакомые девушки вспоминают, что ее хулиганский нрав начал проявляться еще в детском саду. Поэтому немудрено, что Дарья была непростым ребенком и в школе.

До 5-го класса Дарья Зотеева училась в школе № 16 имени В. П. Неймышева. Потом, по данным СМИ, перешла в школу № 3.

Девочка всегда выделялась среди сверстников

Девочка всегда выделялась среди сверстников

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Класс Дарьи Зотеевой. Рядом с ней стоит ее лучшая подруга Оля. Звезда рассказала поклонницам о ней: «Оля — та самая подруга, которая сама писала контрольные на 3, но всё равно давала списывать, потому что знала: сама я напишу на 2. Оль, если ты меня слышишь, я тебя люблю»

Класс Дарьи Зотеевой. Рядом с ней стоит ее лучшая подруга Оля. Звезда рассказала поклонницам о ней: «Оля — та самая подруга, которая сама писала контрольные на 3, но всё равно давала списывать, потому что знала: сама я напишу на 2. Оль, если ты меня слышишь, я тебя люблю»

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— С Дашей мы вместе учились в школе № 16 имени В. П. Неймышева. Поведение и характер ее всегда оставляли желать лучшего. Мы никогда не ладили. Она всегда умела обратить на себя внимание и собрать вокруг себя много людей, — вспоминает одноклассница звезды. — Ярких случаев не припомню, но, когда ей казалось, что ее обижают или делают что-то неприятное, защитники всегда находились, даже в детском саду. Обидеть могла обычная случайность, например нечаянно пролитая на нее вода. Драк с ней я не припомню, но словесных перепалок было много. Что касается успеваемости, училась Даша неплохо, как и все остальные ребята. Она была одним из лидеров класса, но не в учебном плане.

История этой фотографии очень интересная. Девушке, у которой уже были большие проблемы с успеваемостью, поручили поздравить ветеранов. Она принарядилась, выучила стих и отправилась выполнять эту миссию

История этой фотографии очень интересная. Девушке, у которой уже были большие проблемы с успеваемостью, поручили поздравить ветеранов. Она принарядилась, выучила стих и отправилась выполнять эту миссию

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В своем блоге Дарья Зотеева признавалась, что с ней жестоко обращались в школе.

— Я счастлива, что моя младшая сестра — моя маленькая лучшая подруга. Она всегда жалуется мне, если чего-то боится или ее что-то беспокоит. У меня такого не было. Мой рюкзак выбрасывали в мусорное ведро, из окна, лепили в волосы жвачку. А однажды какая-то пьяная девочка моего возраста ударила меня ногой в спину. И пока я была в шоке от удара, она начала меня бить. Мне было лет 14. Я очень испугалась. Меня некому было защитить. Поэтому я много сидела дома, ни с кем не общалась и боялась идти в школу каждое утро. Какое-то время в моей жизни всё было именно так, — писала в своем блоге звезда, вспоминая трудное время в Тобольске. — К сожалению, такое случается. Как я выбралась из состояния жертвы? Главное — не заострять на этом внимание. Это не конец света и не конец жизни, эти люди исчезнут из вашей жизни по окончании школы, это не в вас проблема, это они животные, не отвечайте на провокации. Не бойтесь говорить учителям или родителям, ведь только из-за вашего молчания всё доходит до подобных ситуаций. Защищайте себя!

8 Марта в школе, 5-й класс

8 Марта в школе, 5-й класс

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На фото Даша в любимом бомбере. В своем телеграм-канале звезда призналась, что носила его практически не снимая

На фото Даша в любимом бомбере. В своем телеграм-канале звезда призналась, что носила его практически не снимая

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А это первый iPhone Даши. Ей его подарили. Но очень скоро экран на телефоне треснул из-за того, что сестра звезды неосторожно обращалась с ним. Починить iPhone было слишком дорого, поэтому Дарья вынужденно ходила со старым телефоном

А это первый iPhone Даши. Ей его подарили. Но очень скоро экран на телефоне треснул из-за того, что сестра звезды неосторожно обращалась с ним. Починить iPhone было слишком дорого, поэтому Дарья вынужденно ходила со старым телефоном

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Даша в 6-м классе. В этом возрасте она, как любой подросток, собирала дневник с цитатами из любимых сериалов, вклеивала туда картинки с кумирами

Даша в 6-м классе. В этом возрасте она, как любой подросток, собирала дневник с цитатами из любимых сериалов, вклеивала туда картинки с кумирами

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На один из дней рождения Даше подарили зеркальный фотоаппарат. С тех пор она пристрастилась к фотосессиям

На один из дней рождения Даше подарили зеркальный фотоаппарат. С тех пор она пристрастилась к фотосессиям

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Девушка опубликовала фото с выпускного, на котором была всего 15 минут. Потом, как говорит Даша, ей стало плохо, и она ушла.<br />— Я получала диплом и держалась изо всех сил, чтобы не блевануть, — вспоминает Дарья

Девушка опубликовала фото с выпускного, на котором была всего 15 минут. Потом, как говорит Даша, ей стало плохо, и она ушла.
— Я получала диплом и держалась изо всех сил, чтобы не блевануть, — вспоминает Дарья

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После школы Дарья поступила на экономиста в местный колледж, потом — в Московский государственный юридический университет, но из обоих учебных заведений ее исключили за плохую посещаемость.

— Я ничего не делала ни после колледжа, ни во время. Но могу сказать, что бы я посоветовала самой себе в то время: учиться — это в любом формате cool (классно. — Прим. ред.), неважно, в универе или самому, но учиться нужно всю жизнь. Главное, чтобы тебе было интересно, а на все эти бумажки типа диплома мне было всё равно всегда. Я даже не забрала документы, когда ушла из колледжа, их, наверное, в архив какой-нибудь поместили или выбросили, — писала как-то Дарья в своем телеграм-канале.

А вот как выглядело одно из учебных заведений звезды. Про него она вспоминает так:

— О боже, проехали сейчас место, где я училась два месяца. Trash, я помню, мои документы забрали в последний день, когда их можно было подать. Пошла на рекламу и связи с общественностью, отучилась пару месяцев, потом колледж переехал в другое здание, так как это было в аварийном состоянии. Я так и не пришла в новое здание, куда перевелась вся шарага, держу связь с общественностью лучше всех в этом колледже, — делилась с подписчиками Инстасамка.

Закончить начатое у девушки не вышло

Закончить начатое у девушки не вышло

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Семья Инстасамки

Оба родителя Дарьи Зотеевой — Юлия Михайловна и Евгений Анатольевич — предприниматели. По данным из открытых источников, в Тобольске была торговая точка с продуктами, зарегистрированная на ИП, где фигурируют ФИО полной тезки мамы Инстасамки.

Из воспоминаний Инстасамки:<br /><br />— Жесть, помню, как мама давала мне последние 9000 рублей в месяц, чтобы оплатить шарагу, потом оплачивала еще год, а я не ходила. Сейчас я, конечно, давно вернула ей эти бабки за учебу. Но она тратила последние деньги на это. Хорошо, что сейчас всё так. Не знаю, отучилась бы я там до конца, кем бы работала и что бы я вообще в этой жизни делала, если бы в какой-то момент приняла бы все обстоятельства и молча училась бы. Это было всего пару лет назад, жесть, я ездила туда на автобусе по несколько часов, на метро, заходила на «МакЗавтрак», мама мне давала 500 рублей в день. Люблю ее, она лучшая

Из воспоминаний Инстасамки:

— Жесть, помню, как мама давала мне последние 9000 рублей в месяц, чтобы оплатить шарагу, потом оплачивала еще год, а я не ходила. Сейчас я, конечно, давно вернула ей эти бабки за учебу. Но она тратила последние деньги на это. Хорошо, что сейчас всё так. Не знаю, отучилась бы я там до конца, кем бы работала и что бы я вообще в этой жизни делала, если бы в какой-то момент приняла бы все обстоятельства и молча училась бы. Это было всего пару лет назад, жесть, я ездила туда на автобусе по несколько часов, на метро, заходила на «МакЗавтрак», мама мне давала 500 рублей в день. Люблю ее, она лучшая

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Сама звезда признавалась, что ее родители уехали из Тобольска в Чехов, а ее саму оставили на малой родине. В Москве, судя по всему, у семьи был бизнес, снова связанный с продажами. Одно из ООО названо в честь сестры Инстасамки — Маргариты. В 2010 году родители звезды развелись.

В этом доме жила Дарья в Тобольске. В 2018 году квартиру, оформленную на Юлию Зотееву, продали

В этом доме жила Дарья в Тобольске. В 2018 году квартиру, оформленную на Юлию Зотееву, продали

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Первые шаги Даши в покорении Москвы

Первые шаги Даши в покорении Москвы

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Мама Даши, 2011 год

Мама Даши, 2011 год

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С мамой у Дарьи сложились теплые отношения. В своем блоге она часто вспоминает, как находила у нее поддержку. Судя по всему, маленькую Дашу баловали подарками, покупкой одежды и карманными деньгами. Первое тату, которое будущая звезда набила, было с именем мамы. А вот с отцом у Даши не задалось.

— Папа не общается со мной. Когда мне было 17 лет, я вела себя отвратительно, прогуливала школу, и меня отправили к отцу. Спустя некоторое время я накопила деньги, забрала документы из школы и уехала из Тюмени. С тех пор папа думает, что я предала его. Он мне нигде не отвечает, — признавалась Дарья в соцсетях.

Наши коллеги из Starhit.ru узнали, что отцу интернет-звезды не нравится образ жизни дочери. В шоу Насти Ивлеевой Инстасамка говорила, что ее папа не одобряет, к примеру, то, как дочь зарабатывает деньги. «Он считает, что делать это на своей популярности — воровство», — делилась Даша.

Даша не единственный ребенок в семье. У нее есть сестра, которой она иногда посвящает посты в личном блоге и, судя по ним, очень ею гордится. А также есть младший брат. Не так давно Инстасамка публиковала видео, где записано его трогательное сообщение. В нём мальчик извинился перед звездной сестрой за то, что названивал ей с друзьями, чтобы доказать родственную связь.

И хотя Инстасамка не стесняется говорить о родных, фото с ними она публикует крайне редко.

Путь к славе

В открытых источниках сообщается, что в десятом классе Дарья бросила учиться и создала блог, взяв псевдоним Президентша. В нём она снимала видео на злободневные темы, о политике и так далее. Эта концепция провалилась. После появилась Инстасамка со своими юмористическими видео. А уже потом имя девушки стало фигурировать в скандалах. Так милая девушка из Тобольска постепенно становилась интернет-фриком. Сейчас она позиционирует себя блогером и певицей. Первые треки вышли в 2019 году и собрали много положительных отзывов. Но за откровенные тексты Инстасамку пытались запретить. Родительские комитеты призывали прокуратуру обратить внимание на юное дарование.

В 2021 году разразился один из первых скандалов с тоболячкой. Дарья Зотеева обматерила своих визажисток и выгнала их из квартиры, назвав «нищим обслуживающим персоналом». Попутно Зотеева выкидывала в подъезд вещи девушек. На защиту визажисток встали коллеги Инстасамки по шоу-бизнесу. Первой вступилась Клава Кока.

За этот скандал Инстасамка лишилась крупного контракта. Звезда должна была озвучивать персонаж в мультфильме «100 % ВОЛК». Из-за того же на улице девушку облили зеленкой.

Дарья также прославилась и своими операциями. Она уже прошла через увеличение ягодиц, груди и губ. Не исключено, что на этом звезда не остановится, потому что девушка постоянно работает над своей внешностью.

На фото можно оценить работу хирургов и фитнес-тренеров звезды

На фото можно оценить работу хирургов и фитнес-тренеров звезды

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Но какие бы преграды ни вставали перед Инстасамкой, она всегда шла к своей цели напролом. В этом году после объявления спецоперации девушка покинула Россию, заявив, что переезжает в ОАЭ и уже там продолжит работать над своим творчеством.

Личная жизнь

Дарья Зотеева вышла замуж за Олега Moneyken, пара давно дразнила подписчиков свадебными фотографиями. Официально ни подтверждать, ни опровергать слухи о свадьбе они не торопились. Но недавно Олег сделал любимой предложение — об этом жених и невеста лично рассказали нашим коллегам из ELLE girl.

— Я не знаю, как Олегу пришла в голову эта идея, потому что я вообще ни о чём не подозревала. Думала, что мы едем в Милан просто покупать шмотки, гулять, есть вкусную еду, пробовать итальянский «Макдоналдс». Потом мы улетели в Париж. И когда мы подъезжали на такси к отелю, Олег очень разнервничался, — рассказала девушка в эксклюзивном интервью журналу ELLE girl.

Сам момент предложения ребята описали очень эмоционально.

— А когда мы приехали в отель, я уже по его нервам начала чувствовать, что что-то сейчас произойдет, и, кажется, я знаю что. А потом я смотрю в окно, там — Эйфелева башня! Я в слезы, поворачиваюсь, а он стоит на одном колене. Я рыдаю, мы обнимаемся. Я даже не ожидала, что в моей жизни такое может быть, — рассказала Дарья журналистам. Ее жених Олег признался, что давно планировал сделать эффектное предложение руки и сердца.

Предложение Инстасамке сделали в Париже. Но пышной свадьбы не было, пара просто расписалась. Шикарный праздник будет позже

Предложение Инстасамке сделали в Париже. Но пышной свадьбы не было, пара просто расписалась. Шикарный праздник будет позже

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До этого 72.RU писал, как родительский комитет обозвал Инстасамку похотливым интернет-животным и потребовал отменить концерт.

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