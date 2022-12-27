Быть внимательным и ждать «итальянские страсти»: наступает ретроградный Меркурий — каких дел стоит избегать

С 28 декабря по 19 января пройдет период так называемого ретроградного Меркурия. Астрологи считают, что эта планета отвечает за коммуникацию, поэтому нужно быть особенно внимательными при заполнении документов и оформлении сделок. Новосибирский астролог Марина Шумкина написала в своем блоге в Telegram, на что еще следует обращать внимание.
По словам астролога, ретроградный Меркурий будет в знаке Козерога. В связи с этим нужно проявить осторожность при оформлении документов, ведь есть риск того, что их придется переделывать. Марина Шумкина рекомендует проводить сделки с недвижимостью и ремонт вне этого периода. При этом, если у вас есть старые объявления о продаже или аренде, то стоит их обновить. Есть шанс, что в это время они сработают.
— С 24 декабря по 4 января с Плутоном (планета мощной энергии) соединяются сначала Меркурий, затем Венера. Это придаст особую энергию в переговорах и публичных выступлениях. А в личных отношениях добавит «итальянских страстей», — пишет Марина Шумкина.
Астролог также предупредила, что в новогоднюю ночь Луна будет находиться в знаке огненного Овна, поэтому нужно быть осторожным с огнем и фейерверками. Затем спутник перейдет в знак Тельца, который отвечает за гедонизм и удовольствие.
Ранее Марина Шумкина дала советы представителям всех знаков зодиака о том, как нужно одеваться в новогоднюю ночь. Читайте, какие образы помогут привлечь удачу.