Быть внимательным и ждать «итальянские страсти»: наступает ретроградный Меркурий — каких дел стоит избегать

По словам астролога, ретроградный Меркурий будет в знаке Козерога. В связи с этим нужно проявить осторожность при оформлении документов, ведь есть риск того, что их придется переделывать. Марина Шумкина рекомендует проводить сделки с недвижимостью и ремонт вне этого периода. При этом, если у вас есть старые объявления о продаже или аренде, то стоит их обновить. Есть шанс, что в это время они сработают.