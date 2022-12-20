Последний «король пиратов»: как 60-летний электромонтажник стал легендой Рунета

— Кстати, он еще был отличным плотником, — вспоминает она. — Но вот где и кем они (Низамутдиновы. — Прим. ред.) работали в последнее время, точно не могу вспомнить.



Гульнара отмечает, что о своей известности в интернете Радик ей рассказывал, однако она не слишком разбиралась в компьютерах и играх, а потому не придавала этому большого значения.

Занимался бизнесом и служил на Кубе

Согласно данным со страницы Низамутдинова в «Одноклассниках», в период с 1968 по 1978 годы он учился в уфимской школе № 101 в Дёме. По словам его 39-летнего сына Руслана, с которым удалось поговорить корреспонденту UFA1.RU, мать Радика была из Кушнаренковского района, отец — из Чишминского. Сам «король пиратов» родился уже в Уфе.

По окончании учебы в школе xatab пошел в армию. В профиле Радика есть фотографии с Кубы от 1981 года. Мы нашли его профиль на форуме ветеранов группы советских военных специалистов на Кубе, в котором указано, что он находился на острове с осени 1980 по весну 1982 года. При этом в одном из постов мужчина утверждает, что после Кубы также принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне по линии КГБ, а ушел в отставку в звании полковника.